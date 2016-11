Αισιοδοξία για την τουριστική περίοδο του 2017 στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου

ν αισιοδοξία του για την τουριστική περίοδο του 2017, σε ότι αφορά τα νησιά της Δωδεκανήσου και των Κυκλάδων, εξέφρασε με δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, τονίζοντας ότι «μόνο καλά σημάδια έχουμε για τον τουρισμό την επόμενη χρονιά».

Αναφερόμενος συγκεκριμένα στη νέα τουριστική περίοδο εξέφρασε την αισιοδοξία του για την πορεία της λέγοντας: «Σε ότι αφορά τους πελάτες με αεροπλάνο δεν έχουμε κανένα αρνητικό μήνυμα. Μέχρι στιγμής εκτός από την Αγγλία που υπάρχει μία ανησυχία για τις εξελίξεις στη χώρα τους δεν έχουμε κανένα αρνητικό σημάδι είναι όλα καλά για τη σαιζόν του 2017. Ελπίζω να μην προκύψει κάτι δυσάρεστο και να μην έχουμε για παράδειγμα τρομοκρατικά χτυπήματα στα αεροδρόμια της Ευρώπης. Μόνο καλά σημάδια έχουμε για τον τουρισμό την επόμενη χρονιά».

Ο κ. Χατζημάρκος δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην εξοντωτική φορολόγηση των τουριστικών επιχειρήσεων η οποία έχει αντίκτυπο στα έσοδα λέγοντας: «Οσο για τα οικονομικά αποτελέσματα δεν μπορούν να βελτιωθούν όσο είναι φορολογημένος ο κλάδος με αυτό το χυδαίο τρόπο. Δυστυχώς η χώρα δεν είναι σε καλή κατάσταση και εμείς πρέπει να διατηρήσουμε την καλή εικόνα και τα νησιά μας σε μία κατάσταση ελκυστική».

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου αναφέρθηκε επίσης στα αποτελέσματα της ψηφιακής καμπάνιας που πραγματοποίησε φέτος η περιφέρεια για την προβολή των νησιών, εκφράζοντας την ικανοποίηση του για το αποτέλεσμα. «Η ψηφιακή μας καμπάνια Aegean like no other έπιασε τα 26 εκατομμύρια αποδέκτες ψηφιακά. Ηταν στοχευμένο και δουλεύτηκε πολύ καλά. Ολο το χειμώνα γυρίσαμε όλη την Ευρώπη πήγαμε σε νέες αγορές, μιλήσαμε, πείσαμε…» είπε ο Περιφερειάρχης.

Σε ότι αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα της σεζόν δεν υπάρχει, όπως είπε, χώρα της Ευρώπης που να μην έχει οικονομική ύφεση και πρόσθεσε: «Η αγοραστική δύναμη του επισκέπτη μειώθηκε πάρα πολύ. Οι προσφορές που έδωσαν οι ξενοδόχοι μας ήταν εξαιρετικές και έβαλαν πλάτη στο να κάνει η Ρόδος τα νούμερα που έκανε. Από εκεί και πέρα με μία αύξηση 10% σε ένα ξενοδοχείο και ένα εστιατόριο στην κίνησή του, τα οικονομικά του αποτελέσματα είναι τουλάχιστον 5% κάτω. Αυτό δεν οφείλεται στον πελάτη αλλά στην υπερφορολόγηση που έγινε στον τουρισμό και σε όλους τους κλάδους, επίσης τις χαμηλές προσφορές τις δίνουν οι ίδιοι οι ξενοδόχοι πιεζόμενοι, όμως υπάρχει μεταξύ τους και ένα χαμηλό επίπεδο επιχειρηματικής συνεννόησης».

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ