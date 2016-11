Ζωντανή επίδειξη της καινοτόμου τεχνολογίας Narrow-Band Internet of Things στην InfoCom World για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Τον κόσμο του Internet of Things (IoT) παρουσιάζει η COSMOTE, πρώτη στην Ελλάδα και από τους πρώτους στην Ευρώπη, στο συνέδριο InfoCom World, σε συνεργασία με τη Deutsche Telekom και τη Huawei. Μέσα από μια ζωντανή επίδειξη (live demo) καινοτόμου εφαρμογής, που αξιοποιεί την τεχνολογία Narrow-Band Internet of Things (NB-IoT), οι επισκέπτες του περιπτέρου COSMOTE έχουν τη δυνατότητα να πάρουν μια γεύση από τις νέες δυνατότητες που φέρνει η συγκεκριμένη τεχνολογία στο Internet of Things.

Το NB-IoT αφορά στον τρόπο διασύνδεσης συσκευών όπως αισθητήρες, αυτοκίνητα, ρομπότ κλπ μεταξύ τους. Η νέα τεχνολογία προσφέρει ευκολότερη διασύνδεση και με χαμηλότερο κόστος, σε σχέση με τον τρόπο που γίνεται μέχρι σήμερα. Επιπλέον, η συγκεκριμένη τεχνολογία υπερτερεί σε ποιότητα και ασφάλεια στην κίνηση δεδομένων, σε σχέση με άλλες τεχνολογίες IoT και Μ2Μ εκτός κινητών δικτύων, ενώ η χαμηλή ισχύς της αυξάνει σημαντικά τη διάρκεια ζωής στους αισθητήρες με μπαταρίες. Σημειώνεται ότι το NB-IoT θα αναβαθμιστεί περαιτέρω, ώστε να συμπεριλάβει μεθόδους εντοπισμού θέσης, περιαγωγής, υπηρεσιών μετάδοσης πολυμέσων και πολλών ακόμη λειτουργιών, που θα εξελίξουν σημαντικά τις δυνατότητες του Internet of Things.



Η λύση που παρουσιάζεται ζωντανά στο περίπτερο COSMOTE στο Infocom World, δίνει μια γεύση των δυνατοτήτων γρήγορης & αυτόματης εύρεσης θέσης parking στους οδηγούς σε πραγματικό χρόνο, αξιοποιώντας την τεχνολογία NB-IoT, μέσω του δικτύου κινητής COSMOTE 4G. Η συγκεκριμένη εφαρμογή θα αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο στις έξυπνες πόλεις του κοντινού μέλλοντος, όπου η εύρεση θέσης στάθμευσης στην επιθυμητή περιοχή και η αυτόματη καθοδήγηση σε αυτήν θα γίνεται αυτόματα, συμβάλλοντας στην αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας και την καλύτερη ποιότητα ζωής των πολιτών.