Documenta 14

Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα δράσεων της Documenta 14 στο Πάρκο Ελευθερίας

Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2016

Η Κοινότητα των Απάτριδων της Πολιτικής Ετερότητας

Η υφή του καπιταλισμού, εργαστήριο πλεκτικής και συζήτηση

Click Ngwere και Denise Ferreira da Silva

Συντονισμός: Max Jorge Hinderer Cruz, Νέλλη Καμπούρη και Μαργαρίτα Τσώμου

7:00-10:00 μ.μ., Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων, Πάρκο Ελευθερίας

Η Κοινότητα των Απάτριδων προσκαλεί την Click Ngwere, φεμινίστρια ακτιβίστρια και καλλιτέχνιδα, και την ακαδημαϊκό Denise Ferreira da Silva να μιλήσουν και να εργαστούν πάνω στη δομή του σύγχρονου καπιταλισμού. Σε αυτή τη συνάντηση η Ngwere και η Ferreira da Silva διερευνούν από κοινού τις παγκόσμιες αλυσίδες κατανομής της εργασίας, της παραγωγής και αναπαραγωγής, που δεν αφορούν μόνο στη μεταφορά των βασικών πρώτων υλών, των αγαθών και της πληροφορίας αλλά και στη μεταφορά των σωμάτων, των ανθρώπων και των έμβιων όντων κάθε είδους. Μέσα στη δομή του σύγχρονου καπιταλισμού – ένα παγκόσμιο δίκτυο αμέτρητων συνδέσμων και εντάσεων που απλώνονται στον χώρο και τον χρόνο – ό,τι βρίσκεται εντός ή εκτός εξαρτάται από άπειρα αλυσιδωτά ανοίγματα που προσδιορίζουν τα όρια και την διαπερατότητά τους. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου πλεκτικής, της ομιλίας και της συζήτησης που θα ακολουθήσει η Κοινότητα των Απάτριδων θα ασχοληθεί με τις παραμέτρους που φαίνεται ότι ορίζουν ιστορικά αλλά και σήμερα το μέσα και το έξω, τον Εαυτό και τον Αλλο, όπως είναι η ιστορία της αποικιοκρατίας, το συστημικό χρέος και οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές της λιτότητας.

Πλέκοντας την «Ευρωζώνη»

Εργαστήριο με την Click Ngwere

7:00-8:30 μ.μ.

Η Click Ngwere είναι φεμινίστρια ακτιβίστρια, μετανάστρια και καλλιτέχνης της πλεκτικής. Γεννήθηκε στη Ζιμπάμπουε και συμμετείχε στον ανταρτοπόλεμο ως μαχήτρια. Από παιδί, το όνειρο της Ngwere ήταν να ανοίξει ένα εργαστήριο πλεκτικής. Μετά από χρόνια εργασίας στον οικιακό τομέα στην Ελλάδα, δημιούργησε τη δική της επιχείρηση πλεκτικής, Click’s Collection, που παράγει αντικείμενα πλεκτικής τέχνης. Η Ngwere ζει και εργάζεται στην Αθήνα.

Επαχθές χρέος: Συλλογισμοί πάνω στην Αξία και στη Βία

Ομιλία της Denise Ferreira da Silva

8:30-10:00 μ.μ.

Η Denise Ferreira da Silva είναι Διευθύντρια του Ινστιτούτου Κοινωνικής Δικαιοσύνης στο Πανεπιστήμιο του British Columbia. Εχει γράψει το βραβευμένο βιβλίο Toward a Global Idea of Race (2007) και μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων ανάμεσα στις οποίες το «Toward a Black Feminist Poethics: The Quest(ion) of Blackness Towards the End of the World» και «Accumulation, Dispossession & Debt: The Racial Logic of Global Capitalism – An Introduction». Η Ferreira da Silva ζει και εργάζεται στο Βανκούβερ του Καναδά.

Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2016

Secrecy Wave Manifesto

Terre Thaemlitz

Παρουσιάζει ο Pierre Bal-Blanc, επιμελητής της documenta 14

7:00-9:00 μ.μ., Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων, Πάρκο Ελευθερίας

Είναι η σιωπή μια μορφή επικοινωνίας και εσωτερικής αποκάλυψης; Ποιος είναι ο ρόλος του offline ψηφιακού πολιτισμού στη διάδοση των πολιτιστικών έργων; Μέσα από ένα ανάγνωσμα με τον τίτλο Secrecy Wave Manifesto (Naisho Wave Manifesto), που περιλαμβάνει τη χρήση πολλών διαφορετικών μέσων όπως, ομιλία, βίντεο και ήχος, η Terre Thaemlitz προωθεί μια στρατηγική κατά της σιωπής και της απόκρυψης. Ερευνά την προβληματική σχέση μεταξύ της online ψηφιακής διάδοσης και των σημαντικών πολιτιστικών έργων και αποκαλύπτει πώς η ηγεμονική λογική που έχουν κάποιες διαδικτυακές πλατφόρμες λειτουργεί σε βάρος των κοινωνικών δυναμικών των μικρότερων κοινοτήτων και της υποκουλτούρας. Το Secrecy Wave Manifesto δημοσιεύτηκε στο πρώτο τεύχος του ιαπωνικού πολιστικού περιοδικού Farben τον Ιούνιο του 2014.

Η Terre Thaemlitz είναι βραβευμένη παραγωγός, συγγραφέας, δημόσια ομιλήτρια, εκπαιδεύτρια, audio remixer, DJ και έχει την δική της σειρά δίσκων, την Comatonse Recordings. Εχει δώσει ομιλίες και έχει συμμετάσχει σε συζητήσεις με θέμα την επουσιώδη διεμφυλικότητα και το queer στην Ευρώπη και την Ιαπωνία. Η Thaemlitz ζει στο Καβασάκι.