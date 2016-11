Διάκριση της Τράπεζας Πειραιώς στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον

Η Τράπεζα Πειραιώς διακρίθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ανάμεσα σε 180 οργανισμούς, ως μία από τις 4 καλύτερες επιχειρήσεις στην κατηγορία «Διαχείριση», στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον.

Η τελετή απονομής έγινε στο Ταλίν της Εσθονίας στις 27 Οκτωβρίου 2016 και το Βραβείο παρέλαβε ο κ. Προκόπης Γαβριήλ, Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς.

Με την υποψηφιότητα «The Expandability of a Robust Certified EMS – the Case of Piraeus Bank» η Τράπεζα έλαβε την πρώτη θέση σε εθνικό επίπεδο στην κατηγορία «Διαχείριση» για την ανάπτυξη, δομή και λειτουργία του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Επίσης, η Τράπεζα διαγωνίστηκε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και διακρίθηκε στους 4 κορυφαίους οργανισμούς που πέτυχαν σημαντικά περιβαλλοντικά επιτεύγματα.

Οπως δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής, Βρασίδας Ζάβρας, «η δέσμευση της Τράπεζας Πειραιώς στη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος είναι δεδομένη και διαχρονική. Χάρη στο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης έχουμε μειώσει από το 2008 την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 30% ανά εργαζόμενο, εξοικονομώντας έτσι κάθε χρόνο τουλάχιστον 5 εκατ. ευρώ σε λειτουργικά έξοδα».

Ειδικότερα, η Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο της δέσμευσής της για συνεχή μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία της, έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) σε όλα της τα καταστήματα και τα κτήρια διοίκησης. Από το 2011 το ΣΠΔ της Τράπεζας είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τον Κανονισμό Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) της Ευρωπαϊκής Ενωσης και το πρότυπο ISO 14001:2004. Με περισσότερες από 700 κτηριακές υποδομές και περισσότερους από 1.000 άμεσα εμπλεκόμενους εργαζόμενους στο ΣΠΔ, η Τράπεζα Πειραιώς είναι ένας από τους μεγαλύτερους οργανισμούς στην Ευρώπη που εφαρμόζει ένα τόσο αυστηρό πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Το ΣΠΔ της Τράπεζας Πειραιώς αποτελεί, σύμφωνα με την κριτική επιτροπή, σημείο αναφοράς για μια πράσινη τράπεζα. Στο σύστημα αυτό, καινοτομία αποτελεί η Βάση Δεδομένων Υπολογισμού Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος, μια ειδική εφαρμογή μέσω της οποίας παρακολουθείται ανά πάσα στιγμή η περιβαλλοντική επίδοση κάθε κτηριακής υποδομής ξεχωριστά.

Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον απονέμονται κάθε 2 χρόνια σε όσες επιχειρήσεις των 28 κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης και των υποψηφίων προς ένταξη χωρών διακρίθηκαν για τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις. Πρόκειται για έναν εξαιρετικά σημαντικό ευρωπαϊκό θεσμό, ο οποίος έχει ως στόχο να παρακινήσει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στην υιοθέτηση πολιτικών προστασίας του περιβάλλοντος, βιώσιμης ανάπτυξης και κυκλικής οικονομίας. Στην Ελλάδα τα βραβεία συντονίζονται από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον (ΠΑΣΕΠΠΕ).

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ