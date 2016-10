Διοργανώθηκε το 19ο Διεθνές Μαθητικό Συνέδριο με τους κανόνες λειτουργίας του ΟΗΕ

Η Γερμανική Σχολή Αθηνών διοργάνωσε το 19ο Διεθνές Μαθητικό Συνέδριο με βάσει τους κανονισμούς προσομοίωσης της λειτουργίας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που ισχύουν στο αντίστοιχο συνέδριο της Χάγης (The Hague International Model United Nations Affiliated Conference).

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2016 στη Γερμανική Σχολή Αθηνών, με ειδικό θέμα τις σύγχρονες μορφές δουλείας (Special Conference on Modern Slavery).

Στη φετινή εκδήλωση συμμετείχαν 600 μαθητές και μαθήτριες από όλο τον κόσμο (Ισραήλ, Αίγυπτος, Ρωσία, Ιταλία, Γερμανία, Ιορδανία, Βέλγιο, Σερβία και Ελλάδα), συζήτησαν βάσει των κανονισμών του ΟΗΕ επί τρεις ημέρες επίκαιρα θέματα διεθνούς ενδιαφέροντος, συνέταξαν διακηρύξεις και ψηφίσματα, έμαθαν να διαπραγματεύονται και να συνεργάζονται. Το DSAMUN Conference προσέφερε, όπως κάθε φορά, στους συμμετέχοντες τη μοναδική ευκαιρία να έρθουν σε άμεση επαφή με το έργο των Ηνωμένων Εθνών και να γνωρίσουν τον κόσμο της διπλωματίας.

Οι συμμετέχοντες στο συνέδριο είναι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι μαθητές κάθε σχολείου αποτελούν την αντιπροσωπεία μιας χώρας – μέλους του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών και λαμβάνουν μέρος στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης και των επιμέρους επιτροπών του Οργανισμού, προκειμένου να συζητήσουν επίκαιρα θέματα και να λάβουν αποφάσεις γι’ αυτά με τη μορφή ψηφισμάτων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι μαθητές όχι μόνο μελετούν κρίσιμα προβλήματα της εποχής μας, αλλά μαθαίνουν να τα αντιμετωπίζουν πολυπρισματικά, αφού κάθε μαθητής είναι υποχρεωμένος να εκπροσωπεί χώρα διαφορετική από τη δική του.

Ο διπλωματικός και ο πολιτικός κόσμος για ακόμη μία φορά υποστήριξε την προσπάθεια αυτή των παιδιών, καθώς τόσο με την παρουσία του στην τελετή έναρξης των εργασιών του Συνεδρίου, όσο και με την ενεργό συμμετοχή του κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των μαθητών συνέβαλλε καθοριστικά στην προώθηση και ενδυνάμωση της συγκεκριμένης εκδήλωσης.

Στην επίσημη έναρξη του φετινού Συνεδρίου απηύθυναν χαιρετισμό προς τους συμμετέχοντες οι ακόλουθοι:

1. Mrs. Annette Brunke-Kullik, Διευθύντρια της Γερμανικής Σχολής Αθηνών

2. H. E. Dr Peter Schoof, Πρέσβης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

3. H. E. Mr. Peter Michalko, Πρέσβης της Σλοβακίας

4. H. E. Mr. John Griffin, Πρέσβης της Αυστραλίας

5. Dr Alexander Wojda, Minister Plenipotentiary / Deputy Head of Mission of Austria

6. Mr. Vladimir Panasyuk, First Secretary of Russia

7. Mrs. Ioanna Thanasis, Attache of Switzerland

8. Mrs. Antigoni Angelaki, Head of Operations and Programmes, METAdrasi-Action for Migration and Development.

Επίσης, διαβάστηκαν και τα μηνύματα υποστήριξης προς το θεσμό του MUN, του κ. Νικόλαου Ξυδάκη, Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών και του κ. Δημήτριου Φατούρου, Communication Officer for Greece and Cyprus UNRIC.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε η Ντόρα Μπακογιάννη, πρώην Υπουργός Εξωτερικών και αποφοίτου της Γερμανικής Σχολής Αθηνών. Η κ. Μπακογιάννη. κατά την ομιλία της. υπογράμμισε τη σημασία της υπομονής, της επιμονής, της ανεκτικότητας και του σεβασμού, αξίες οι οποίες πρέπει να κυριαρχούν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Τόνισε πως και οι «μικρές» χώρες μπορούν να έχουν σημαντικό ρόλο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στο παράδειγμα της συμμετοχής της Παλαιστίνης -μετά από απουσία 24 χρόνων- στις διαπραγματευτικές συζητήσεις το 2009-2010, ύστερα από πρόταση της ελληνικής αποστολής. Κλείνοντας την ομιλία της προέτρεψε τους μαθητές που συμμετέχουν στο φετινό συνέδριο να υιοθετούν πάντοτε τη λογική σκέψη και να μην καταφεύγουν σε λαϊκισμούς, οι οποίοι προκρίνονται από πολλούς ως «λύσεις» για θέματα σημαντικά, όπως το προσφυγικό ζήτημα.

Στην πρόσκληση ανταποκρίθηκαν επίσης εκπρόσωποι των Πρεσβειών της Ταϊλάνδης, Mrs. Rungnapa Srivannavit, Deputy Head of Mission, της Νότιας Αφρικής, Mr. Mark Mmutlane, First Secretary, του Ισραήλ, Mrs. Alina Matsa, Academic Affairs and Information Officer, της Ιταλίας, Mr. Alexandros Tousias and Mrs. Rosi Micchia.

Ολοι οι παρευρισκόμενοι εξέφρασαν την υποστήριξή τους στην προσπάθεια αυτή των μαθητών και δήλωσαν πως το Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών προωθεί την ειρηνική συνύπαρξη των λαών μέσω της κατανόησης και του αλληλοσεβασμού των ιδιαίτερων πολιτισμικών τους στοιχείων. Επισήμαναν πως τα Ηνωμένα Εθνη είναι ο μόνος οργανισμός που διασφαλίζει την παγκόσμια ασφάλεια και σταθερότητα και γι’ αυτό οι μαθητές μέσα από αυτές τις διαδικασίες πρέπει να έχουν επίγνωση της σημασίας του.

Οι εργασίες του Συνεδρίου ολοκληρώθηκαν την Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2016, με την επίσημη τελετή λήξης στο αμφιθέατρο της Γερμανικής Σχολής Αθηνών.

Το Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών της Γερμανικής Σχολής Αθηνών (Deutsche Schule Model United Nations) είναι το μεγαλύτερο μαθητικό συνέδριο που διοργανώνεται στην Ελλάδα και ένα από τα πιο σημαντικά στην Ευρώπη, καθώς συμμετέχουν σ’ αυτό μαθητές από όλο τον κόσμο.