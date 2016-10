Πλούσιο το πρόγραμμα στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος και τον Νοέμβριο

Πολλές και διαφορετικές εμπειρίες για όλες τις ηλικίες υπόσχεται για τον Νοέμβριο το Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), που συνεχίζει το πρόγραμμα εκδηλώσεών του. Οι βασικοί άξονες, πάνω στους οποίους έχουν σχεδιαστεί τα προγράμματα, είναι οι Jazz Διαχρονίες, Music Escapades, Park Your Cinema, Δραστηριότητες για παιδιά, Αθλητισμός και Ευεξία και Δραστηριότητες για ενήλικες. Παράλληλα με τις προτεινόμενες δραστηριότητες, το ΚΠΙΣΝ αποτελεί έναν ιδανικό προορισμό για καθημερινή επίσκεψη τις πρωινές ώρες, καθώς προσφέρει υπηρεσίες και προγράμματα που ενισχύουν το πλαίσιο μίας δημιουργικής και αναζωογονητικής επίσκεψης.

Εκδηλώσεις Νοεμβρίου

Συναυλία Gadjo Dilo: Οι Gadjo Dilo κατόρθωσαν να συνδυάσουν τη μουσική ιδιοφυία του θρυλικού κιθαρίστα της gypsy swing Django Reinhardt με την ελληνική μουσική σκηνή του ‘50 και του ‘60, δημιουργώντας το δικό τους μουσικό στυλ, το «Manouche De Grec». Την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου θα δώσουν μία μοναδική συναυλία στα Πανοραμικά Σκαλιά του ΚΠΙΣΝ, ταξιδεύοντάς μας στη μαγεία της τσιγγάνικης τζαζ παράδοσης.

Jazz Διαχρονίες: Οι Jazz Διαχρονίες μάς συστήθηκαν τον περασμένο μήνα και με τις ρυθμικές τζαζ μελωδίες τους μάς συνεπήραν σε πολύχρωμους και «πολύηχους» κόσμους. Τον Νοέμβριο, το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται κάθε Παρασκευή, με οδηγό Ελληνικά τζαζ σχήματα, στα οποία πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν κάποιες από τις πιο ιδιαίτερες γυναικείες φωνές του χώρου: Eva & the Apples (4/11), Swing Shoes ft. Sugaspank! (11/11), Sera Bellos Quintet (18/11) και Penny Baltatzi (25/11).

Music Escapades: Οι ονειρικές μουσικές εξορμήσεις των Music Escapades συνεχίζονται, με ένα αφιέρωμα στις γυναικείες σύγχρονες φωνές της Ελληνικής indie σκηνής. Με αφετηρία τα Πανοραμικά Σκαλιά του ΚΠΙΣΝ και προορισμό άγνωστα ηχοτοπία θα μας ταξιδέψουν οι Angelika Dusk (5/11), Σtella (19/11) και Daphne and the Fuzz (26/11).

Park Your Cinema: Το αγαπημένο πρόγραμμα κινηματογραφικών προβολών αυτήν τη φορά «παρκάρει» για τα καλά την οθόνη του στο Κέντρο Επισκεπτών. Τα χειμερινά Σάββατα του Νοεμβρίου μάς υποδέχονται «Τα Τέρατα της Universal» σε μία ενότητα αφιερωμένη σε κλασικές ταινίες τρόμου (Δράκουλας 5/11, Φρανκενστάιν 12/11, Η Μούμια 19/11 και Ο Αόρατος Ανθρωπος 26/11), ενώ οι Κυριακές είναι και πάλι αφοσιωμένες στο διάβασμα με τον δεύτερο κύκλο της ενότητας «Τεύχος: Βιβλιοθήκη» (Πιο Παράξενο κι από Παράξενο 6/11, Η Συνεκδοχή της Νέας Υόρκης 13/11, Φαρενάιτ 20/11 και Τέλος Διαδρομής 27/11). Επίσης, τον Νοέμβριο συνεχίζονται οι κινηματογραφικές προβολές για παιδιά (αναλυτικές πληροφορίες υπάρχουν στην ενότητα Δραστηριότητες για παιδιά).

Δραστηριότητες για παιδιά: Θεατρικό εργαστήριο, Παρκολυμπιάδα, Μαθήματα ποδηλάτου, Εργαστήριο χορού στη Φύση και πολλές ακόμα καλλιτεχνικές, αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες μαθαίνουν στους μικρότερους επισκέπτες του ΚΠΙΣΝ τη χαρά της συνεργασίας και τους φέρνουν σε επαφή με τη φύση, αλλά και τη σύγχρονη αστική κουλτούρα. Οι μικροί σινεφίλ θα έχουν την ευκαιρία κάθε Κυριακή να απολαύσουν στη μεγάλη οθόνη αγαπημένες ταινίες κινουμένων σχεδίων (Εγώ, Ο Απαισιότατος 6/11, Εγώ, Ο Απαισιότατος 2 13/11, Λόραξ 20/11 και Minions 27/11). Επιπλέον, τον Νοέμβριο ξεκινάει το πρόγραμμα «Δημιουργούμε ΟΛΟΙ μαζί Τέχνη», το οποίο προτείνει πρωτότυπες δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά με ή χωρίς αναπηρία, ενισχύοντας την ομαδικότητά τους και μαθαίνοντάς τους έμπρακτα να αποδέχονται τη διαφορετικότητα.

Αθλητισμός και Ευεξία: Οι υπέροχοι εξωτερικοί χώροι του ΚΠΙΣΝ αποτελούν ιδανική τοποθεσία για κάθε είδους ατομική ή ομαδική αθλητική δραστηριότητα. Καθημερινά, στο ΚΠΙΣΝ προσφέρονται μαθήματα yoga, pilates, αερόβιας άσκησης και είναι προσβάσιμα στο κοινό τα υπαίθρια όργανα που βρίσκονται στον χώρο του Στίβου, όπου, υπό την καθοδήγηση προπονητών, κάθε επισκέπτης μπορεί να δημιουργήσει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα άσκησης. Επίσης, τον Νοέμβριο διεξάγεται, για δεύτερη φορά, το Backwards Run (6/11) προκαλώντας τους δεινούς δρομείς να τρέξουν προς τα πίσω, ένας αγώνας δρόμου 5 χιλιομέτρων, αποκλειστικά για άντρες (27/11), ενώ όσοι θέλουν να δοκιμάσουν τα όριά τους μπορούν να συμμετάσχουν στο Hot Triathlon II (12/11), το οποίο συνδυάζει τρέξιμο, κωπηλατική άσκηση εδάφους και επαναλαμβανόμενο τρέξιμο σε σκάλες.

Δραστηριότητες για ενήλικες: Ο Νοέμβριος περιλαμβάνει μία πληθώρα δημιουργικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων για ενήλικες, με στόχο να εμπνεύσουν τους επισκέπτες να αναπτύξουν τις ικανότητες και τις γνώσεις τους. Οι θεματικές των εκδηλώσεων διαμορφώνονται γύρω από καίρια ζητήματα της σύγχρονης καθημερινότητας, όπως το περιβάλλον, η εύρεση εργασίας και ο επαγγελματικός προσανατολισμός, η απώλεια της μνήμης, αλλά και γύρω από σταθερά ζητήματα, όπως η υγεία και τα μαθήματα Πρώτων Βοηθειών. Παράλληλα, το ΚΠΙΣΝ φιλοξενεί δύο συναντήσεις αφιερωμένες στη διεθνή διοργάνωση του Μαραθωνίου, όπου κορυφαίοι Ελληνες δρομείς θα μας μιλήσουν για την εμπειρία της συμμετοχής τους. Επιπλέον, η εκδήλωση «Τα ελληνικά Πανεπιστήμια συναντώνται με Ελληνες Ακαδημαϊκούς του εξωτερικού» (7/11) προσκαλεί Ελληνες εκπαιδευτικούς να ενημερωθούν για το πρόγραμμα υποτροφιών της Ελληνικής Διασποράς που προάγει την ανάπτυξη των συνεργατικών σχέσεων Ελλήνων του εξωτερικού με ελληνικά πανεπιστήμια.

Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται αυτήν την περίοδο στο ΚΠΙΣΝ είναι ελεύθερη. Αναλυτικές πληροφορίες για το συνολικό προγραμματισμό του ΚΠΙΣΝ υπάρχουν στο έντυπο πρόγραμμα εκδηλώσεων και στην ιστοσελίδα www.SNFCC.org/events.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ