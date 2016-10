Ευρωπαϊκή διάκριση της Τράπεζας Πειραιώς για το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης που εφαρμόζει

Στην πρώτη θέση στην κατηγορία «Management» σε εθνικό επίπεδο, βραβεύτηκε η συμμετοχή της Τράπεζας Πειραιώς στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον, με θέμα «The Expandability of a Robust Certified EMS – the Case of Piraeus Bank».

Η εν λόγω συμμετοχή αφορά στο πιστοποιημένο κατά EMAS Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που εφαρμόζει η Τράπεζα σε όλα της τα καταστήματα και τα κτίρια διοίκησης.

Κάθε δύο χρόνια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βραβεύει τις καλύτερες επιχειρήσεις από την Ευρωπαϊκή Ενωση, με βάση μία σειρά αυστηρών κριτηρίων που σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις. Τα «Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον – European BusinessAwards for the Environment», ένας εξαιρετικά σημαντικός ευρωπαϊκός θεσμός, αναγνωρίζουν τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που υιοθετούν πολιτικές προστασίας του περιβάλλοντος, βιώσιμης ανάπτυξης και κυκλικής οικονομίας. Στην Ελλάδα τα βραβεία συντονίζονται από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον (ΠΑΣΕΠΠΕ).

Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας στο πεδίο της προστασίας της φύσης και διατήρησης της βιοποικιλότητας με το πρόγραμμα LIFE-Stymfalia, επιβραβευτήκαν, με διάκριση στην υποκατηγορία «Business & Biodiversity».

Η Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο της δέσμευσής της για συνεχή μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία της, έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) σε όλα της τα καταστήματα και τα κτίρια διοίκησης. Από το 2011, το ΣΠΔ της Τράπεζας είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τον Κανονισμό Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) της Ευρωπαϊκής Ενωσης και το πρότυπο ISO 14001:2004. Πλέον, με περισσότερες από 700 κτιριακές υποδομές και περισσότερους από 1.000 άμεσα εμπλεκόμενους εργαζόμενους στο ΣΠΔ, η Τράπεζα Πειραιώς είναι ένας από τους μεγαλύτερους οργανισμούς στην Ευρώπη που διαθέτει μία τόσο αυστηρή περιβαλλοντική πιστοποίηση.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ