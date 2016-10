«The Parthenon of Books»: Ενα έργο – σύμβολο ενάντια στην λογοκρισία

Η τελετή θεμελίωσης του πρώτου καλλιτεχνικού έργου της documenta 14 με τον τίτλο The Parthenon of Books (Ο Παρθενώνας των Βιβλίων) πραγματοποιείται στις 22 Οκτωβρίου 2016 στις 3 μ.μ. στην πλατεία Friedrichsplatz του Κάσελ.

Οι μετέχοντες, μαζί με την καλλιτέχνιδα Marta Μinujin και τον επιμελητή Pierre Bal-Blanc, μπορούν να δωρίσουν επιτόπου βιβλία για την ανόρθωση του Παρθενώνα. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό.

22 Οκτωβρίου 2016.

Από τις 19 έως τις 23 Οκτωβρίου 2016, η documenta 14 βρίσκεται ως φιλοξενούμενη στη Διεθνή Εκθεση Βιβλίου της Φρανκφούρτης, προκειμένου να παραλάβει δωρεές βιβλίων για το The Parthenon of Books. Μπορείτε να μας βρείτε στον χώρο της Agora (stand E2), όπου παρέχονται πληροφορίες για το καλλιτεχνικό έργο της Marta Minujin και διατίθενται προς ανάγνωση επιλεγμένα βιβλία που ήταν άλλοτε απαγορευμένα.

19-23 Οκτωβρίου 2016, 9:00 π.μ. – 5:30 μ.μ.

THE PARTHENON OF BOOKS

Η λογοκρισία, η δίωξη συγγραφέων και η απαγόρευση των κειμένων τους, πολιτικά υποκινούμενες και με στόχο να επηρεάσουν τις σκέψεις, τις ιδέες και τα σώματά μας, εξακολουθούν να είναι ευρέως διαδεδομένα φαινόμενα.

Το έργο The Parthenon of Books της Marta Minujin είναι ένα σύμβολο ενάντια στην απαγόρευση των κειμένων και τη δίωξη των συντακτών τους. Η Αργεντίνα καλλιτέχνις Marta Minujin και η documenta 14, μαζί με τη Διεθνή Εκθεση Βιβλίου της Φρανκφούρτης συλλέγουν για την πραγματοποίηση του έργου βιβλία που βρίσκονται και πάλι σήμερα σε νόμιμη κυκλοφορία, μετά από χρόνια απαγόρευσης, ή κυκλοφορούν ελεύθερα σε ορισμένες χώρες και απαγορεύονται σε άλλες. Ο καθένας μπορεί να δωρίσει βιβλία αποτελώντας έτσι μέρος αυτού του καλλιτεχνικού έργου.

Η εγκατάσταση με τίτλο The Parthenon of Books θα παρουσιαστεί στο Κάσελ ως ρέπλικα του ναού της Ακρόπολης των Αθηνών, ο οποίος συμβολίζει το αισθητικό και πολιτικό ιδεώδες της πρώτης δημοκρατίας του κόσμου. Εως 100.000 βιβλία από όλο τον κόσμο, απαγορευμένα σήμερα ή στο παρελθόν, χρειάζονται προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο στην κεντρική πλατεία Friedrichsplatz στο Κάσελ, στο ίδιο σημείο όπου στις 19 Μαΐου του 1933 στο πλαίσιο της λεγόμενης «Δράσης Κατά του Αντιγερμανικού Πνεύματος» ρίχτηκαν στην πυρά περίπου 2.000 βιβλία. Το 1941, στο Fridericianum, το οποίο εκείνη την εποχή χρησιμοποιούνταν ως βιβλιοθήκη, ξέσπασε πυρκαγιά κατά τη διάρκεια βομβιστικής επίθεσης των Συμμάχων, με αποτέλεσμα να χαθεί για πάντα άλλη μια συλλογή περίπου 350.000 βιβλίων.

Το έργο The Parthenon of Books της Minujin αντλεί την καταγωγή του από την εγκατάσταση του 1983 με τίτλο El Partenon de Libros, την οποία είχε παρουσιάσει λίγο μετά την κατάρρευση της πολιτικο-στρατιωτικής δικτατορίας στην Αργεντινή. Η εγκατάσταση αποτελούνταν από τα βιβλία που είχαν απαγορευτεί από την χούντα. Μετά από πέντε ημέρες κατά τις οποίες το έργο παρέμεινε σε δημόσια θέα, δύο γερανοί έγειραν το κτίριο ελαφρώς προς τη μία μεριά, επιτρέποντας στους θεατές να αφαιρέσουν τα βιβλία και να τα πάρουν μαζί τους. Μια δημόσια δράση αφιερωμένη στην επιστροφή στην κυκλοφορία των άλλοτε απαγορευμένων βιβλίων σχεδιάζεται και για τον Παρθενώνα στο Κάσελ στο τέλος της documenta 14.