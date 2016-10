Ημερίδα για τη συμβολή του κατασκευαστικού κλάδου στην ανάπτυξη

Tο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, στις 20 Οκτωβρίου 2016 (9.30-13.00), διοργανώνει σε συνεργασία με τον Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πολιτικών Μηχανικών (ECCE), εκδήλωση με τίτλο «Χτίζοντας το Μέλλον: Ο δρόμος για την ευμάρεια είναι πάντα υπό κατασκευή» (Building the future: The road to prosperity is always under construction), στο Αμφιθέατρο του ΤΕΕ (1ος όροφος, Νίκης 4).

Στην εκδήλωση θα συζητηθεί η συμβολή του κατασκευαστικού κλάδου στην ανάπτυξη, καθώς η ανάκαμψη της αγοράς ακινήτων και η συνολική επανεκκίνηση του κλάδου των κατασκευών είναι αναπόσπαστα μέρη οποιουδήποτε σεναρίου ανάκαμψης της οικονομίας.

Περισσότερα στοιχεία:

http://www.ecceengineers.eu/news/2016/64_Construction_event_announcement_20.10.16.pdf

http://web.tee.gr/eidisis/strongilo-trapezi-chtizontas-to-mellon-o-dromos-gia-tin-evmaria-ine-panta-ipo-kataskevi/