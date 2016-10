Στοχευμένες επιχειρηματικές συναντήσεις «Β2Β» κατά την επίσκεψη του υπουργού Οικονομίας των ΗΑΕ στην Ελλάδα

Οι ΜμΕ, ο τουρισμός, οι υποδομές, η ενέργεια, η αγροδιατροφή και τα logistics στο επίκεντρο των συζητήσεων



Στοχευμένες επιχειρηματικές συναντήσεις μεταξύ ελληνικών εταιρειών και αντιστοίχων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, από τους κλάδους της ναυτιλίας, των μεταφορών, των τροφίμων, των εξαγωγών, των επενδύσεων και των νομικών υπηρεσιών πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης στη χώρα μας του υπουργού Οικονομίας των ΗΑΕ, Σουλτάν μπιν Σαΐντ Αλ Μανσούρι.

Ο υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γιώργος Σταθάκης, υποδέχτηκε τον υπουργό Οικονομίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Σουλτάν μπιν Σαΐντ Αλ Μανσούρι, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας, συνοδευόμενος από υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη και εμιρατινούς επιχειρηματίες.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης της αντιπροσωπείας, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Γιάννης Δραγασάκης, πραγματοποίησε συνάντηση με τους δύο υπουργούς. Ακολούθησε ευρεία ενημερωτική σύσκεψη με θέμα: «Greece on the Turning Point – New Opportunities for Emirati Companies».

Κατά την ομιλία του ο κ. Σταθάκης αναφέρθηκε εκτενώς στο οικονομικό κλίμα που επικρατεί σήμερα στην Ελλάδα, καθώς και στα νομοθετικά και χρηματοδοτικά εργαλεία που έχει επιστρατεύσει η ελληνική κυβέρνηση με στόχο την έξοδο της χώρας από την κρίση και την επιστροφή της στην ανάπτυξη.

Εδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις προοπτικές συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, τονίζοντας ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποτελούν στρατηγικό σύμμαχο της Ελλάδας στις προσπάθειες που καταβάλει για την προσέλκυση επενδύσεων από το εξωτερικό.

Ο κ. Αλ Μανσούρι εξέφρασε την επιθυμία της χώρας του να ενισχύσει τις επιχειρηματικές σχέσεις με την Ελλάδα σε τομείς όπως ο τουρισμός, οι υποδομές, η ενέργεια, η αγροδιατροφή, τα logistics και η καινοτομία. Επίσης, τόνισε τη σημασία ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες, όπως ανέφερε, τόσο στην Ελλάδα όσο και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, συνιστούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Enterprise Greece, Βελισσάριος Δότσης, ανέλυσε τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζει η Ελλάδα σήμερα για τις εταιρείες των ΗΑΕ και ανέλυσε τα κίνητρα που προσφέρει η χώρα μέσω του επενδυτικού νόμου και του νόμου για τις στρατηγικές επενδύσεις, αλλά και τις πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας.

Η διευθύντρια Προσέλκυσης Επενδύσεων του Οργανισμού, Αγγέλα Μιχαλοπούλου, αναφέρθηκε εκτενώς στους τομείς ενδιαφέροντος, με έμφαση στον τουρισμό, στην ενέργεια, στον τομέα της αγροδιατροφής, των ακινήτων, της τεχνολογίας και των μεταφορών. Επίσης, ανέπτυξε τις πρόσφατες επενδύσεις που έχουν υλοποιηθεί, καθώς και τα κίνητρα που δίνει η Ελλάδα σε επενδυτές τρίτων χωρών οι οποίοι επενδύουν στη χώρα άνω των 250.000 ευρώ.

Η συντονίστρια του προγράμματος Αξιοποίησης του ΤΑΙΠΕΔ, Ρούλα Τριανταφυλλίδου, παρουσίασε το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων, τα μέχρι τώρα επιτεύγματα και τα μελλοντικά σχέδια του ταμείου.

Ακολούθησαν στοχευμένες επιχειρηματικές συναντήσεις μεταξύ εταιρειών των δυο κρατών. Εκπροσωπήθηκαν οι κλάδοι της ναυτιλίας, των μεταφορών, των τροφίμων, των εξαγωγών, των επενδύσεων και των νομικών υπηρεσιών και από τις δύο χώρες. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν περίπου 20 συναντήσεις, κατά τη διάρκεια των οποίων διερευνήθηκε η πιθανότητα συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών και εμιρατινών εταιρειών και φορέων.

Μετά το πέρας των συναντήσεων ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γιώργος Σταθάκης, δήλωσε: «Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος με την εξέλιξη των σημερινών συνομιλιών. Με τον Υπουργό Οικονομίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, επιβεβαιώσαμε το αμοιβαίο ενδιαφέρον για την προώθηση των οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος. Η παρουσία του εμιρατινού ομολόγου μου με τη συνοδεία σημαντικών εμιρατινών ομίλων στην ανώτατη δυνατή εκπροσώπηση, δηλώνει το έμπρακτο ενδιαφέρον τους για επιχειρηματικές συνεργασίες και επενδύσεις στην χώρα μας».