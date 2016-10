Μοσκοβισί για το ελληνικό χρέος: «Χτύπησαν την πόρτα μου, τόσο το καλύτερο…»

«Χτύπησαν την πόρτα μου, τόσο το καλύτερο… Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα υπεκφύγει, οφείλουμε να διαδραματίσουμε τον ρόλο μας του έντιμου μεσολαβητή, φορέα ελπίδας για την Ελλάδα», δήλωσε ο ευρωπαίος επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων, Πιερ Μοσκοβισί, σε συνέντευξή του στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP), απαντώντας στην ανοικτή επιστολή που του απηύθυναν 36 ευρωβουλευτές που τάσσονται υπέρ της άμεσης ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους.

«Διατηρώ την πεποίθηση ότι μία συνολική συμφωνία για τις μεταρρυθμίσεις, αλλά επίσης και για την ελάφρυνση του χρέους μέχρι το τέλος του έτους, είναι εφικτή», επανέλαβε τονίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «δεν είναι πιστωτής» της Ελλάδας, αντίθετα με τα ευρωπαϊκά κράτη και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Η επιστολή των 36 ευρωβουλευτών για την ταχεία ελάφρυνση του χρέους

Τριάντα έξι σοσιαλιστές, πράσινοι και αριστεροί ευρωβουλευτές, οι 13 από τους οποίους είναι Γάλλοι, τάχθηκαν υπέρ μιας ταχείας ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους σε ανοικτή επιστολή που απηύθυναν στον ευρωπαίο επίτροπο Οικονομικών Υποθέσεων, Πιερ Μοσκοβισί.

«Η Ελλάδα πρέπει κατεπειγόντως να βγει από τον φαύλο κύκλο της ύφεσης και του αποπληθωρισμού, στον οποίο έχει κολλήσει εδώ και έξι χρόνια, υπογραμμίζεται στο κείμενο αυτό που έχει στην κατοχή του το Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι υπογράφοντες, μεταξύ των οποίων η Γαλλίδα ευρωβουλευτής, Εβα Ζολί, είναι ευρωβουλευτές δέκα χωρών της ΕΕ, κυρίως από τις νότιες χώρες της Ενωσης, ενισχυμένοι από δύο Γερμανούς.

«Οποιαδήποτε επιπλέον καθυστέρηση σε ό,τι αφορά την έναρξη συγκεκριμένων και καθοριστικών συνομιλιών για την ελάφρυνση του χρέους θα μπορούσε να έχει καταστροφικά αποτελέσματα στην ελληνική οικονομία», προειδοποιούν.

Επικαλούμενοι μια «συναίνεση μεταξύ των αναγνωρισμένων οικονομολόγων σχετικά με τον μη βιώσιμο χαρακτήρα του ελληνικού χρέους», υπενθυμίζουν πως το θέμα αυτό βρίσκεται στο κέντρο μιας διένεξης μεταξύ των δύο πιστωτών της Ελλάδας, του ΔΝΤ που καλεί για μια ταχεία και σημαντική ελάφρυνση και της ευρωζώνης που καθυστερεί υπό την πίεση της Γερμανίας.

«Η αβεβαιότητα, που είναι αποτέλεσμα αυτών των διαφορών, εμποδίζει την ελληνική ανάκαμψη», εκτιμούν οι υπογράφοντες ευρωβουλευτές και καλούν να εκπονηθεί μέχρι το τέλος του 2016, «ένας σαφής οδικός χάρτης για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους», που φθάνει σχεδόν το 180% του ΑΕΠ.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής των 36 σοσιαλιστών, πράσινων και αριστερών ευρωβουλευτών προς τον Πιερ Μοσκοβισί

06.10.2016, Brussels

Αγαπητέ Επίτροπε Μοσκοβισί,

Επειτα και τη συζήτηση σχετικά με τη «Δήλωση της Επιτροπής – η Μακροοικονομική κατάσταση στην Ελλάδα, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και οι επιπτώσεις τους, καθώς και οι προοπτικές για τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος», η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 4 του Οκτωβρίου στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ως Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε τη σημασία της ελάφρυνσης του χρέους και την ανάγκη λήψης συγκεκριμένων μέτρων τα οποία πρόκειται να ενισχύσουν την οικονομική, κοινωνική και φιλοπεριβαλλοντική ανάπτυξη στην Ελλάδα.

Η Ελλάδα πρέπει επειγόντως να αφήσει πίσω της το φαύλο κύκλο της ύφεσης και του αποπληθωρισμού και να προχωρήσει με πολιτικές που επιτρέπουν τόσο τις δημόσιες όσο και τις ιδιωτικές επενδύσεις και τη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας. Την ευθύνη γι’ αυτό έχουν τόσο η ελληνική κυβέρνηση, όσο και οι Θεσμοί. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει ομοφωνία σήμερα μεταξύ κορυφαίων οικονομολόγων σχετικά με την ανάγκη βιωσιμότητας του χρέους, μεταξύ των θεσμικών οργάνων υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για το πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτή η βιωσιμότητα. Οπως γνωρίζετε, το ΔΝΤ έχει παρουσιάσει διαφορετική ανάλυση από αυτή των θεσμικών οργάνων της ΕΕ για το θέμα αυτό. Η αβεβαιότητα που προκύπτει εμποδίζει την ανάκαμψη της Ελλάδας.

Τυχόν περαιτέρω καθυστερήσεις όσον αφορά την έναρξη ενός συγκροτημένου και ολοκληρωμένου διαλόγου σχετικά με την ελάφρυνση του χρέους θα μπορούσαν να έχουν καταστροφικά αποτελέσματα για την ελληνική οικονομία και να λειτουργήσει ανασταλτικά ακόμα και στην ήπια μείωση των επιπέδων της ανεργίας και της φτώχειας και να καθυστερήσει οποιαδήποτε βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης για την προσεχή περίοδο.

Στις 23 Σεπτεμβρίου, το ΔΝΤ έκανε λόγο για περαιτέρω ελάφρυνση του χρέους με βάση ότι «ρεαλιστικές παραδοχές σχετικά με την ικανότητα της Ελλάδας να παράγει συνεχή πλεονάσματα και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη» θα χρειαστούν προκειμένου να αποκατασταθεί η βιωσιμότητα. Η ελάφρυνση του χρέους είναι ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια να τεθεί ένα τέλος στην ελληνική κρίση. Συζητήσεις για την ελάφρυνση του χρέους, ως μέρος της συμφωνίας, θα πρέπει να ανοίξουν το συντομότερο δυνατό και να ολοκληρωθούν ως το τέλος του έτους, με ένα σαφή οδικό χάρτη για την ελάφρυνση του χρέους για την Ελλάδα. Είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση όχι μόνο για την απαραίτητη οικονομική και κοινωνική ώθηση, αλλά και για να περιορίσει τις χρηματοδοτικές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και, ως εκ τούτου να δημιουργήσει δημοσιονομικό χώρο κατάλληλο για δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις.

Εμείς, οι υπογράφοντες βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πιστεύουμε ακράδαντα ότι η Ελλάδα χρειάζεται ένα σταθερό μακροοικονομικό περιβάλλον. Ως εκ τούτου, η Ελλάδα θα πρέπει να αφήσει πίσω τα μέτρα λιτότητας μια για πάντα, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις εξόδου από το πρόγραμμα, το οποίο θα πρέπει να είναι και το τελευταίο. Η Ελλάδα πρέπει να επικεντρωθεί στο να εκμεταλλευτεί όσο το δυνατόν καλύτερα τα Διαρθρωτικά Ταμεία που θα πρέπει να αυξηθούν σημαντικά, ιδίως για τις χώρες που βρίσκονται σε κρίση και να αυξήσει το βαθμό ασφάλειας για τους πολίτες, ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων ομάδων.

Στο πλαίσιο των μελλοντικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και της ελληνικής κυβέρνησης, σας παροτρύνουμε να λάβετε τις απόψεις αυτές υπόψη, προς όφελος όλων των κοινωνιών, καθώς και των θεσμών.

Προσβλέπουμε σε περαιτέρω συζήτηση μαζί σας για το θέμα αυτό.

Με θερμούς χαιρετισμούς,

Δημήτρης Παπαδημούλης, EL (GUE/NGL), Guillaume Balas, FR (S&D), Sergio Cofferati, IT (S&D), Fabio De Masi, GER, (GUE/NGL), Eva Joly, FR (Greens), Curzio Maltese, IT, (GUE/NGL), Georgi Pirinski – ΒG (S&D), Emmanuel Maurel, FR (S&D), Ernest Urtasun, ESP, (Greens), Jean-Paul Denanot, FR (S&D), Virginie Rozires, FR (S&D) Edouard Martin, FR (S&D), Bart Staes, BE (Greens/EFA), Tania Penas Gonzalez, SP (GUE/NGL), Josep Maria Terricabras, SP (Greens/EFA), Eric Andrieu, FR (S&D), Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, FR (S&D), Marisa Matias, PT (GUE/NGL), Patrick Le Hyaric, FR (GUE/NGL), Στέλιος Κούλογλου, GR (GUE/NGL), Eleonora Forenza, IT (GUE/NGL), Monika Vana, AT (Greens), Louis-Joseph Manscour, FR (S&D), Isabelle Thomas, FR (S&D), Barbara Spinelli, IT (GUE/NGL), Κώστας Χρυσόγονος, GRE, (GUE/NGL), Younous Omarjee, ES, (GUE/NGL), Elly Schlein, IT, (S&D), Joachin Schuster GER, (S&D), Michele Rivasi, FR, (Greens), Κωνσταντίνκα Κούνεβα, GRE, (GUE/NGL), Ana Gomes, POR, (S&D), Martina Anderson, IRL, (GUE/NGL), Matt Carthy, IRL, (GUE/NGL), Liadh Ni Riada, IRL, (GUE/NGL), Lynn Boylan, IRL, (GUE/NGL).

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ