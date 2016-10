Στη γραμμή Ντομπρόβσκις και ο Ντάισελμπλουμ

Οι νέοι τραπεζικοί κανόνες της Επιτροπής της Βασιλείας να εστιάζουν στη βελτίωση των εσωτερικών μοντέλων αξιολόγησης κινδύνων των τραπεζών



Οι νέοι παγκόσμιοι τραπεζικοί κανόνες, που προωθεί η Επιτροπή της Βασιλείας, δεν θα πρέπει να προβλέπουν όρια στις αυξήσεις των υποχρεωτικών κεφαλαίων των τραπεζών και θα πρέπει να εστιάζουν στη βελτίωση των εσωτερικών μοντέλων τους για την αξιολόγηση των κινδύνων, δήλωσε ο Πρόεδρος του Eurogroup, Γερούν Ντάισελμπλουμ.

Η Επιτροπή της Βασιλείας, στην οποία μετέχουν εκπρόσωποι των εποπτικών τραπεζικών Αρχών από σχεδόν 30 χώρες, αναμένεται να ολοκληρώσει τη μεταρρύθμισή της, γνωστή και ως Βασιλεία ΙΙΙ, έως το τέλος του 2016. Οι νέοι κανόνες αποβλέπουν στη μεγαλύτερη οικονομική ευρωστία των τραπεζών, με τον περιορισμό της εξάρτησής τους από εσωτερικά μοντέλα αξιολόγησης (πιστωτικών) κινδύνων.

«Το αποτέλεσμα της διαδικασίας θα πρέπει να οδηγεί σε καλούς ποιοτικούς κανόνες για τα εσωτερικά μοντέλα και σε μεμονωμένες περιπτώσεις κάποιων τραπεζών θα μπορεί να οδηγεί σε υψηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις», δήλωσε ο Ντάισελμπλουμ στους δημοσιογράφους, πριν από τη συνεδρίαση του συμβουλίου υπουργών Οικονομίας της ΕΕ, το οποίο θα ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Ευρωπαϊκές τράπεζες και ρυθμιστικές Αρχές έχουν προειδοποιήσει να μην υπάρξει μία υπερβολική αύξηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων, που θα μπορούσε να επηρεάσει κυρίως τις ευρωπαϊκές τράπεζες, επειδή αυτές χρησιμοποιούν εσωτερικά μοντέλα περισσότερο από τις αμερικανικές τράπεζες, οι οποίες βασίζονται πιο πολύ σε μία τυποποιημένη μεθοδολογία.

Ερωτηθείς, αν θα πρέπει να τεθεί όριο στις αυξήσεις των υποχρεωτικών κεφαλαίων που πρέπει να τηρούν οι τράπεζες, ο επικεφαλής του Eurogroup απάντησε ότι η προσέγγισή του είναι διαφορετική. Σε σχέση με τη γαλλική θέση για ένα όριο 5% στις αυξήσεις αυτές, ο Ντάισελμπλουμ απάντησε: «Δεν το έχω ακούσει. Δεν έχει νόημα». Η πρόταση για ένα όριο 5% είχε περιληφθεί στο προσχέδιο ανακοίνωσης του Ecofin στη συνεδρίαση του Ιουλίου, αλλά αφαιρέθηκε από το τελικό κείμενο των συμπερασμάτων, καθώς δεν υπήρξε συμφωνία των χωρών – μελών στο ζήτημα αυτό.

Ο Σλοβάκος υπουργός Οικονομικών, Πέτερ Κάζιμιρ, η χώρα του οποίου προεδρεύει της ΕΕ κατά το τρέχον εξάμηνο, υπενθύμισε τα συμπεράσματα από τη σύνοδο του Ιουλίου, όπου οι υπουργοί κάλεσαν την Επιτροπή της Βασιλείας να αποφύγει μία «σημαντική αύξηση» στις συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις των τραπεζών, αλλά δεν έθεσαν κάποιο όριο στις αυξήσεις. «Πρέπει να γίνει με έξυπνο τρόπο», σημείωσε ο Κάζιμιρ κατά την άφιξή του για τη σύνοδο του Ecofin στο Λουξεμβούργο.

Στελέχη της Ενωσης Χρηματοπιστωτικών Αγορών Ευρώπης (Association for Financial Markets in Europe, AFME) έχουν υπολογίσει ότι οι νέοι κανόνες πιθανόν να αυξήσουν τα κεφαλαιακά μαξιλάρια των τραπεζών κατά τουλάχιστον 6% κατά μέσο όρο. Η γαλλική και η γερμανική ένωση τραπεζών έχουν δηλώσει ότι η αύξηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων μπορεί να φθάσει το 50% για κάποιες τράπεζες. Πριν από δύο εβδομάδες, ο Επίτροπος της ΕΕ για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, Βάλντις Ντομπρόβσκις, έθεσε την κόκκινη γραμμή της ΕΕ για τη μεταρρύθμιση της Επιτροπής της Βασιλείας και επέκρινε ανοικτά το κείμενο που έχει ετοιμάσει η Επιτροπή. Μετά την ομιλία του Ντομπρόβσκις, η Γαλλία με τη στήριξη της Γερμανίας ζήτησε από το συμβούλιο της ΕΕ να συζητηθεί το θέμα στο Ecofin.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ