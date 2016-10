FT: Η Deutsche Bank έτυχε ειδικής μεταχείρισης στις καλοκαιρινές ασκήσεις αντοχής

Ειδική μεταχείριση στη Deutsche Bank επιφυλάχθηκε κατά τις καλοκαιρινές ασκήσεις αντοχής (stress tests) των πιστωτικών ιδρυμάτων της ΕΕ, αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας Financial Times. Η μεγαλύτερη γερμανική τράπεζα, η μετοχή της οποίας υποχώρησε κατά 22% τις τελευταίες εβδομάδες λόγω των φόβων ότι μπορεί να αντιμετωπίσει πρόστιμο έως και 14 δισ. δολαρίων από τις ΗΠΑ, χρησιμοποίησε τα αποτελέσματα των ασκήσεων αντοχής του Ιουλίου ως ένδειξη της οικονομικής ευρωστίας της. Οι Financial Times όμως πληροφορήθηκαν, αναφέρει το δημοσίευμα, ότι το αποτέλεσμα των ασκήσεων αντοχής για τη Deutsche βελτιώθηκε χάρη σε μια ειδική παραχώρηση, που συμφωνήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία είναι η εποπτεύουσα Αρχή.

Τα αποτελέσματα της Deutsche περιλάμβαναν έσοδα 4 δισ. δολαρίων από την πώληση του μεριδίου της στην κινεζική τράπεζα Hua Xia, παρά το γεγονός ότι η συμφωνία δεν είχε ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2015, που ήταν η προθεσμία για να ληφθούν υπόψη συναλλαγές των τραπεζών στα αποτελέσματά τους. Η πώληση στη Hua Xia συμφωνήθηκε τον Δεκέμβριο του 2015. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, ενώ τώρα αντιμετωπίζει καθυστέρηση, καθώς δεν ορίστηκε καταληκτική προθεσμία των ρυθμιστικών Αρχών τον περασμένο μήνα, αν και η γερμανική τράπεζα πιστεύει ακόμη στην ολοκλήρωση της φέτος.

Ο χειρισμός της συναλλαγής με τη Hua Xia παρουσιάσθηκε σε μία υποσημείωση των αποτελεσμάτων της άσκησης αντοχής για τη Deutsche. Για καμία άλλη από τις 50 τράπεζες, που πέρασαν από τα stress tests, δεν υπήρξαν ανάλογες υποσημειώσεις, αν και αρκετές από αυτές είχαν κάνει συμφωνίες που δεν είχαν ολοκληρωθεί στο τέλος του 2015. Σε μία περίπτωση, η ισπανική τράπεζα Caixabank ολοκλήρωσε την πώληση στοιχείων ενεργητικού της στο εξωτερικό, ύψους 2,65 δισ. ευρώ, στη μητρική της εταιρεία Criteria Holding τον Μάρτιο, αλλά δεν της επιτράπηκε να περιλάβει το αποτέλεσμα της πώλησης στα αποτελέσματά της.

Το ποσοστό κοινού μετοχικού κεφαλαίου πρώτης βαθμίδας (common equity tier one) της Deutsche μειώθηκε στο 7,8% με το υποθετικό δυσμενέστερο σενάριο της άσκησης (προστίμων, χαμηλών επιτοκίων και χαμηλής οικονομικής ανάπτυξης). Χωρίς την ώθηση από τη συναλλαγή με τη Hua Xia, το ποσοστό θα διαμορφωνόταν στο 7,4%, ένα επίπεδο άνετα μεγαλύτερο από το εποπτικά οριζόμενο ελάχιστο ποσοστό. Ωστόσο, το υψηλότερο ποσοστό που ανακοινώθηκε βοήθησε να καθησυχαστούν οι επενδυτές που ήταν όλο και πιο ανήσυχοι σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της τράπεζας, αναφέρει το δημοσίευμα των Financial Times.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ