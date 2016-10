H Herald Tribune εγκαταλείπει το Παρίσι

Η ιστορική εφημερίδα International Herald Tribune κλείνει σήμερα (Τρίτη 11 Οκτωβρίου) τα γραφεία της στο Παρίσι για να εγκατασταθεί στο Χονγκ Κονγκ, έναν αιώνα μετά την ίδρυσή της στη Γαλλία, δεκατρία χρόνια μετά την εξαγορά της από τους New York Times και τρία χρόνια μετά την μετονομασία της σε International New York Times.

Η εφημερίδα έχει πωλήσεις 200.000 φύλλων παγκοσμίως, 16.000 στη Γαλλία. Οι πωλήσεις είναι σταθερές , αλλά θα διαφημιστικά έσοδα έχουν μειωθεί. Το κλείσιμο των γραφείων στο Παρίσι θεωρήθηκε αναπόφευκτο. Περί τους 70 εργαζόμενοι απολύθηκαν.

Η σύνταξη της ηλεκτρονικής έκδοσης έχει ήδη μεταφερθεί στο Λονδίνο. Η σύνταξη της έντυπης έκδοσης βρίσκεται στο δρόμο για το Χονγκ Κονγκ.

Το περιεχόμενο της εφημερίδας θα αλλάξει, θα υπάρξει στροφή προς την Ασία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα γαλλικά θέματα θα είναι πιο σπάνια και θα περάσουν στην αρμοδιότητα του παρισινού γραφείου των New York Times.

Το τελευταίο άρθρο στάλθηκε το βράδυ της Δευτέρας, 10 Οκτωβρίου, 129 χρόνια μετά την πανηγυρική ίδρυση της εφημερίδας στη γαλλική πρωτεύουσα εν μέσω της χρυσής περιόδου του Τύπου.

