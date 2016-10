Ημερίδα για τα χρηματοδοτικά μέσα στην ελληνική αγορά

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος διοργανώνει, την Πέμπτη 06 Οκτωβρίου, workshop με τίτλο «Financial Instruments for the Greek Market». Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησής, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκή Επιτροπής και στόχο έχει να ενημερώσει το ελληνικό επιχειρηματικό κοινό για τις δυνατότητες χρηματοδότησής του και εν γένει τη λειτουργία των χρηματοδοτικών εργαλείων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ειδικά του Πλάνου Γιούνκερ από τους κατεξοχήν γνώστες και ειδικούς.

Για πρώτη φορά συμμετέχουν στην ίδια διοργάνωση μια σειρά από αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του European Investment Forum όπως:

* Miguel Gil – Terte, Member of Cabinet of Vice – President Jyrki Katainen

* Nicholas Jennett, Deputy Director General and Head of Investment Team for Greece, European Investment Bank

* Ioannis Tsakiris, Head of Regional Business Development for South Eastern Europe & Neighbouring Countries, European Investment Fund

* George Kolyvas, Policy Analyst, Regional & Urban Policy – Smart & Sustainable Growth

* Martine Diss, Deputy Head of Unit, COSME Financial Instruments

* Alexandros Sotiriou, Policy Officer, Connecting Europe – Infrastructure Investment Strategies, DG Move

* Anna Krzyzanowska, Head of Unit «Investement in High – Capacity Networks», DG Connect.

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, χαιρετισμό θα απευθύνουν, ο Υπουργός Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησής, Παναγιώτης Κουρουμπλής, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), Παναγιώτης Κορκολής, ο Αναπληρωτής Επικεφαλής της Αντιπροσωπίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, Αργύρης Περουλάκης, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γιώργος Πατούλης, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Γιώργος Καμίνης, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Κωνσταντίνος Μίχαλος, ενώ σε πάνελ συζήτησης θα συμμετέχουν ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Κωστής Μπακογιάννης, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας, Βασίλης Κορκίδης, οι Πρόεδροι των Εργοληπτικών και Μελετητικών Οργανώσεων, Γενικοί Διευθυντές Οργανώσεων Εταιρειών ΤΠΕ κ.α.

Το Workshop θα πραγματοποιηθεί στο ΤΕΕ (Νίκης 5 – Σύνταγμα) με ώρα προσέλευσης 09:30 π.μ.