Σε πλήρη εξέλιξη οι δράσεις του ΕΟΤ για την προβολή της χώρας στο Εξωτερικό

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι δράσεις του ΕΟΤ για την προβολή της χώρας στο Εξωτερικό. Συγκεκριμένα τηλεοπτικά γυρίσματα πραγματοποιεί σε Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόννησο τηλεοπτικό συνεργείο της Ρωσίας, με την υποστήριξη του ΕΟΤ, στο πλαίσιο του στρατηγικού επικοινωνιακoύ σχεδιασμού της αναπληρώτριας υπουργού Τουρισμού, Ελενας Κουντουρά, με στόχο την ανάδειξη δημοφιλών αλλά και λιγότερο γνωστών ελληνικών προορισμών στο εξωτερικό καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Στο μεταξύ, γυρίσματα στην Κεντρική Αγορά της Αθήνας πραγματοποίησε ο διακεκριμένος Γάλλος ταξιδιωτικός συντάκτης, Xavier Petit, αρθρογράφος στο τουριστικό έντυπο «Tourmag» και παρουσιαστής της τηλεοπτικής εκπομπής «Pays et Marches du Monde» (μτφ: «χώρες και αγορές του κόσμου»), πραγματοποίησε 12 έως 16 Σεπτεμβρίου 2016.

Πρόκειται για δύο ακόμη filming trips που σχεδιάζει, υλοποιεί και υποστηρίζει ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων που έχει θέσει ο γενικός γραμματέας του ΕΟΤ, Δημήτρης Τρυφωνόπουλος, για τη δυναμική προβολή της Ελλάδας στο εξωτερικό μέσα από τη βιομηχανία του θεάματος. Οπως δήλωσε ο ίδιος: «τα ταξίδια εξοικείωσης τηλεοπτικών παραγωγών (filming Trips) δημοσιογράφων ή και bloggers (Press trips) και μεγάλων τουριστικών πρακτόρων διοργανώνονται από τον ΕΟΤ και τα κατά τόπους γραφεία του, ως στρατηγική επιλογή επικοινωνίας και προβολής της χώρας με το μικρότερο δυνατό κόστος».

Αναλυτικότερα:

Στις Σποράδες βρίσκονταν από τις 21/9/16 έως και τις 27/9/16 τέσσερις συνεργάτες της εκπομπής «Planet of dogs», την οποία παρακολουθούν 17 εκατ. θεατές σε όλη τη Ρωσία. Πρόκειται για συνέχεια των πολύ επιτυχημένων εκπομπών που προβλήθηκαν στη Ρωσική τηλεόραση και πιο συγκεκριμένα στα κανάλια My Planet TV και Russia HD, των οποίων τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν επίσης στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα του τηλεοπτικού συνεργείου το οποίο καταρτίζεται σε συνεργασία με την περιφέρεια Θεσσαλίας, τους κατά τόπους δήμους και τις Ενώσεις Ξενοδόχων θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, επίσκεψη στο καταφύγιο κατοικίδιων ζώων στη Σκιάθο, καθώς και λήψεις σε Σκόπελο και Αλόννησο, όπου θα προβληθεί ιδιαίτερα το τουριστικό προϊόν των νησιών.

Η τηλεοπτική εκπομπή «Pays et Marches du Monde» επικεντρώνεται στις παραδοσιακές αγορές του κόσμου, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα τις πόλεις και τους κατοίκους τους. Το επεισόδιο για την Αθήνα αναμένεται να προβληθεί πρώτη φορά μέσα στο τρέχον έτος, στο παγκόσμιας εμβέλειας και πολύ υψηλού κύρους κανάλι «TV5 Monde». Το 2017 προγραμματίζεται να προβληθεί και στο κανάλι «France 2», ενώ, επίσης, θα είναι διαθέσιμο online στους δικτυακούς τόπους των καναλιών, αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του τουριστικού περιοδικού «Tourmag».

Εν πλω το συνέδριο της Ενωσης Τουριστικών Επιχειρήσεων Αυστρίας.

Την ίδια στιγμή με στόχο τη δυναμική προβολή της Ελλάδας στο εξωτερικό και την εξοικείωση εκπροσώπων μεγάλων Τ.Ο.s με τους Ελληνικούς θαλάσσιους προορισμούς, ο ΕΟΤ υποστηρίζει το ετήσιο συνέδριο της Ενωσης Τουριστικών Επιχειρήσεων Αυστρίας (OVT, www.oevt.or.at), που θα πραγματοποιηθεί εν πλω, στο πλαίσιο κρουαζιέρας που προγραμματίζεται από τις 29 Σεπτεμβρίου έως τις 3 Οκτωβρίου 2016. Το συνέδριο γίνεται ως αποτέλεσμα της συνεργασίας του ΕΟΤ με σημαντικούς τουριστικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού και η κρουαζιέρα με τη συνδρομή μεγάλης εταιρείας κρουαζιέρας.

Το δρομολόγιο θα ξεκινήσει από τον Πειραιά και θα προσεγγίσει Μύκονο, Πάτμο, Ηράκλειο, Σαντορίνη. Ο αριθμός των συμμετεχόντων αναμένεται να φτάσει τα 50 άτομα και θα συμμετέχουν διευθυντικά στελέχη τουριστικών γραφείων της Αυστρίας, τουριστικοί συντάκτες και δημοσιογράφοι της αυστριακής κρατικής τηλεόρασης (GEUS TV- ORF3). Ο ΕΟΤ θα παραθέσει στην Αθήνα δείπνο στα μέλη της αποστολής, ενώ προγραμματίζει εκδρομή και ξενάγηση στη Σαντορίνη κατά την άφιξη τους στο νησί. H ετήσια συνάντηση των μελών του OVT στην Ελλάδα, αναμένεται να έχει ιδιαίτερη προβολή στα αυστριακά μέσα μαζικής ενημέρωσης, με προφανή οφέλη για το ελληνικό Τουριστικό προϊόν και την προώθησή του στην Αυστρία.