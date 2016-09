Διάκριση 38 ελληνικών εταιρειών στα European Business Awards 2016-2017

Τις 38 ελληνικές επιχειρήσεις που πέρασαν με επιτυχία στην πρώτη φάση του εφετινού διαγωνισμού «European Business Awards 2016-2017» και αναδείχτηκαν ως «National Champions» ανακοίνωσε η RSM Ελλάδος, μέλος της RSM International.

Τα European Business Awards sponsored by RSM είναι τα μεγαλύτερα και πιο σημαντικά βραβεία επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη και είναι ανοιχτά προς όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτου μεγέθους ή κλάδου δραστηριοποίησης. Βασικός στόχος των βραβείων είναι η συμβολή στην προώθηση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Να σημειωθεί ότι φέτος έλαβαν μέρος περισσότερες από 33.000 επιχειρήσεις από 34 χώρες της Ευρώπης και μόνο οι 636 αναδείχτηκαν National Champions περνώντας στη 2η φάση του διαγωνισμού.

Φέτος για πρώτη φορά, οι 38 ελληνικές εταιρείες που κατάφεραν να αναδειχτούν National Champion, θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα και στις 10 κατηγορίες του διαγωνισμού, γεγονός που αποδεικνύει, σύμφωνα με την ανακοίνωση, πως η ελληνική επιχειρηματικότητα λειτουργεί με στοιχεία υψηλής επιχειρηματικής ποιότητας σε όλους τους τομείς.

Οι επιχειρήσεις που έχουν επιλεγεί από τους κριτές των βραβείων, στη πρώτη φάση του διαγωνισμού, στις 10 κατηγορίες είναι οι:

– The RSM Entrepreneur of the Year Award: Green Colla Hellas, iSquare, Nice n Easy Farm-to-Table Restaurants, Spetses Mini Marathon.

– The Business of the Year Award with Turnover Euro 0-25M: Bright Special Lighting, KAFSIS Bio-Industries, Mobile Technology, TODAY Group of Companies, VIOKYT Packaging.

– The Business of the Year Award with Turnover Euro 26-150M: Accenture, ELTON Group of Companies, GREEN – Greek Environmental & Energy Network, LOUX Marlafekas, Printec Group, VIKOS.

– The Business of the Year Award with Turnover Euro 150M+: AB Vasilopoulos, ANEK LINES, D. MASOUTIS.

– The UKTI Award for Innovation: Apifon SMPC, NanoPhos, Raymetrics.

– The ELITE Award for Growth Strategy of the Year: Coffee Island, Megas Yeeros, Upstream.

– The Award for Environmental and Corporate Sustainability: Cana Laboratories, ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ, OK Anytime Market, OTE / COSMOTE.

– The Employer of the Year Award: ELBISCO.

– The Award for Customer Focus: ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ.

– The Import/ Export Award: ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ, Arivia, Astir Vitogiannis Bros, KLEEMANN, Medbest, N. Tsatsaronakis – To Manna, Palaplast, Palirria.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η αξιολόγηση των εταιρειών που λαμβάνουν μέρος αλλά και η επιλογή των National Champions πραγματοποιείται κάθε χρόνο από την κριτική επιτροπή των European Business Awards, η οποία απαρτίζεται από διακεκριμένα στελέχη του ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού κόσμου της Ευρώπης.

Οι 38 «Νational Champions» πληρούσαν τα αυστηρά ποιοτικά κριτήρια της επιτροπής αξιολόγησης και θα περάσουν στο δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού εκπροσωπώντας τη χώρα μας. Στο στάδιο αυτό οι πρωταθλήτριες εταιρείες θα υποβάλλουν μια παρουσίαση τους σε μορφή video, η οποία θα συνοδεύει την γραπτή αίτηση που έχουν ήδη συμπληρώσει.

Ολες οι εταιρείες θα αξιολογηθούν από τους κριτές οι οποίοι θα αποφασίσουν για τις 100 κορυφαίες επιχειρήσεις της Ευρώπης, στις οποίες θα απονεμηθεί ο τιμητικός τίτλος «Ruban d’Honneur» με βάση τις 10 κατηγορίες των βραβείων. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν τον Φεβρουάριο του 2017 και μετέπειτα θα ακολουθήσει το τρίτο και τελευταίο στάδιο των συνεντεύξεων ενώπιον του πάνελ των κριτών, το οποίο πραγματοποιείται κάθε χρόνο σε διαφορετική ευρωπαϊκή χώρα στα γραφεία της RSM.

Επιπλέον, οι παρουσιάσεις σε μορφή video των National Champions θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα των European Business Awards, www.businessawardseurope.com, προκειμένου να αξιολογηθούν από το κοινό, το οποίο θα ψηφίσει τον «National Public Champion» (Εθνικός Πρωταθλητής Ψηφοφορίας) για κάθε χώρα. Η διαδικασία αυτή ωστόσο δεν επηρεάζει την βαθμολογία των κριτών και είναι μία διαδικασία που τρέχει παράλληλα με την επίσημη αξιολόγηση του διαγωνισμού. Πέρυσι πάνω από 227.000 ψήφοι συγκεντρώθηκαν καθώς εταιρείες ανά την Ευρώπη υποστηρίχτηκαν δημοσίως από τους πελάτες, το προσωπικό και τους συνεργάτες τους, όπως επίσης και από το ευρύτερο κοινό.

Ο Σθως Στυλιανού, Διευθύνων Σύμβουλος της RSM Ελλάδος, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε υπερήφανοι που για 10η συνεχή χρονιά η Ελλάδα διακρίνετε με μεγάλη επιτυχία σε αυτό τον τόσο σημαντικό πανευρωπαϊκό διαγωνισμό. Είναι αξιοθαύμαστο να βλέπουμε την Ελληνική επιχειρηματικότητα όχι μόνο να αντιστέκεται δυναμικά στις δυσκολίες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, αλλά δημιουργώντας νέους τρόπους ανάπτυξης, να καταφέρνει να επιβραβεύεται για αυτό. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στις 38 επιχειρήσεις που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο πλέον και θα είμαστε δίπλα τους σε κάθε επερχόμενο στάδιο του διαγωνισμού».

Η απονομή και ο εορτασμός για την επιτυχία των «Εθνικών Πρωταθλητών» της χώρας μας θα πραγματοποιηθεί σε ειδική εκδήλωση που θα διοργανωθεί από την RSM Ελλάδος και τα European Business Awards στις αρχές του επόμενου έτους. Το καλοκαίρι του 2017 θα ανακοινωθούν οι τελικοί νικητές της κάθε κατηγορίας στην τελετή απονομής.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ