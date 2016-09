Πορεία προς την κερδοφορία για τις ελληνικές τράπεζες

Σε καλό δρόμο για την επιστροφή στην κερδοφορία βρίσκονται οι ελληνικές τράπεζες σύμφωνα με τους αναλυτές, «ακτινογραφώντας» τα αποτελέσματα του β’ τριμήνου 2016.

Σύμφωνα με τους περισσότερους αναλυτές, τα αποτελέσματα των ελληνικών τραπεζών για το β’ 3μηνο του 2016 επιβεβαίωσαν τις προσδοκίες για την πορεία του κλάδου, ενώ αποκάλυψαν τις θετικές τάσεις στα προ φόρων κέρδη και τη ρευστότητα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι ελληνικές τράπεζες αύξησαν τα οργανικά έσοδα (+ 11% σε τριμηνιαία βάση για τις τέσσερις τράπεζες συνολικά), έλεγξαν το κόστος, μείωσαν την εξάρτηση από τη χρηματοδότηση του ELA και δέχτηκαν εισροές καταθέσεων (+ 2 δισ. ευρώ).

Οι τάσεις αυτές αν συνεχιστούν και το δεύτερο εξάμηνο του έτους, προσδοκία που εάν επιβεβαιωθεί θα βοηθήσει τις τράπεζες να επιστρέψουν στην κερδοφορία.

Η ποιότητα του ενεργητικού έδωσε μεικτά μηνύματα, γεγονός που υποδηλώνει ότι θα πάρει χρόνο για να βελτιωθεί.

Τα αποτελέσματα του β’ τριμήνου 2016 χαρακτηρίστηκαν από αυξημένες τριμηνιαίες προβλέψεις για όλες τις ελληνικές τράπεζες, εκτός της Πειραιώς, αντανακλώντας κυρίως τα προβλήματα κυρίως στον εταιρικό κλάδο.

Η αύξηση των προβλέψεων αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη βελτίωση των εσόδων.

Σύμφωνα με τους αναλυτές είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι τα οργανικά έσοδα παρέμειναν σε μια σταθερή πορεία προς την ανάκαμψη, εξαιτίας της συνεχούς αναπροσαρμογής του επιτοκίου των καταθέσεων προθεσμίας και της χαμηλότερης χρηματοδότησης από τον ELA.

Οι τάσεις στην ποιότητα του ενεργητικού είναι ενθαρρυντικές σε όλους τους τομείς, με τον δείκτη CET1 να παραμένει σταθερά στο εύρος 13,5% έως 21,6% με βάση τη Βασιλεία ΙΙΙ.

Η Bank of America – Merrill Lynch

Σύμφωνα με την Bank of America – Merrill Lynch οι ελληνικές τράπεζες είναι σε μεγάλα discount έναντι των ευρωπαϊκών τραπεζών, επισημαίνει τις θετικές τάσεις στα αποτελέσματα εξαμήνου αλλά υπογραμμίζει και τα μεγάλα ρίσκα και δίνει τη σύσταση underperform (αποδόσεις χειρότερες της αγοράς) για τις τραπεζικές μετοχές.

Ο αμερικανικός οίκος δίνει τιμή-στόχο τα 1,41 ευρώ για την Alpha Bank, για την Πειραιώς δίνει στόχο τα 0,16 ευρώ, για την Εθνική τα 0,15 ευρώ και για τη Eurobank τα 0,56 ευρώ.

Οπως αναφέρει, οι τράπεζες που καλύπτει διαπραγματεύονται με discount 82-81% έναντι των τραπεζών σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική και με discount 62-63% σε σχέση με τις ευρωπαϊκές τράπεζες.

Για να καταστούν ελκυστικά τα discount, η αγορά θα πρέπει να σιγουρευτεί ότι δεν θα υπάρξουν νέες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου για τις ελληνικές τράπεζες μακροπρόθεσμα, υπογραμμίζει.

Οπως αναφέρει ο οίκος, τα αποτελέσματα των τραπεζών αποκάλυψαν θετικές τάσεις στα κέρδη προ προβλέψεων και στη ρευστότητα και επιβεβαιώνουν τις προσδοκίες για σταδιακή ανάκαμψη κερδοφορίας ως το 2019, υπογραμμίζει.

Ειδικότερα, σημειώνει ότι οι τάσεις αυτές αναμένεται να διατηρηθούν και το β’ εξάμηνο, βοηθώντας τις τράπεζες να εμφανίσουν κέρδη το 2016, με την απόδοση ιδίων κεφαλαίων να κυμαίνεται μεταξύ 0,9% και 2,3%.

Ωστόσο, σημειώνει, αυτό δεν αλλάζει τα βασικά μακροπρόθεσμα ρίσκα: το θέμα της ποιότητας ενεργητικού, τη μη βιωσιμότητα της δομής χρηματοδότησης και τη μειωμένη ποιότητα των κεφαλαίων.

Η Bank of America υπογραμμίζει ότι η Πειραιώς εμφάνισε την ισχυρότερη βελτίωση στους δείκτες ποιότητας ενεργητικού σε βάση τριμήνου, ενώ η Alpha εμφανίστηκε πιο αδύναμη, εν μέρει λόγω έκτακτων στοιχείων. Οι κεφαλαιακοί δείκτες εμφανίζονται ισχυροί για όλες τις τράπεζες ενώ ο δείκτης CET1 εξαιρουμένων των στοιχείων που προκύπτουν από αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις παραμένει πιο αδύναμος για τη Eurobank και ισχυρότερος για την Alpha.

Η Goldman Sachs

Τη σύσταση «αγορά» για τη μετοχή της Alpha Bank δίνει η Goldman Sachs και τιμή στόχο τα 2,35 ευρώ, ενώ τονίζει ότι διαπραγματεύεται με μεγάλη έκπτωση (discount) σε σχέση με τον ευρωπαϊκό κλάδο.

Η Goldman Sachs διατηρεί την εκτίμηση ότι η τράπεζα θα πετύχει ένα κερδοφόρο 12μηνο, ενώ επιμένει ότι η Alpha Bank έχει το χαμηλότερο προφίλ κινδύνου μεταξύ των ελληνικών τραπεζών και παραμένει και η μόνη τράπεζα χωρίς καμία μορφή κρατικής ενίσχυσης.

Οπως επισημαίνει η Goldman Sachs, η τράπεζα έχει ανακεφαλαιοποιηθεί πλήρως.

Τη σύσταση της ουδετερότητας (neutral) προτιμά η Goldman Sachs για την Πειραιώς και δίνει τιμή στόχο τα 0,25 ευρώ.

Η Παντελάκης Χρηματιστηριακή

Τη σύσταση overweight (για αποδόσεις καλύτερες από αυτές της αγοράς) δίνει για τη μετοχή της Alpha Bank η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., με τιμή στόχο τα 3,20 ευρώ.

Σύμφωνα με την Παντελάκης, η Alpha Bank είναι ανάμεσα στις προτιμήσεις της στον κλάδο, εξαιτίας της ποιότητας των κεφαλαίων της και της κάλυψης των NPLs.

Η τράπεζα είναι σε καλό δρόμο για ένα κερδοφόρο 12μηνο, ενώ εκτιμάται ότι το κόστος κινδύνου θα ομαλοποιηθεί μετά το δεύτερο τρίμηνο.

Για την Πειραιώς η Παντελάκης εκτιμά ότι και αυτή η τράπεζα είναι σε καλό δρόμο για την επιστροφή στην κερδοφορία, αλλά ο σχηματισμός NPLs παραμένει αρνητικός και δίνει για τη μετοχή σύσταση neutral (ουδετερότητα) και τιμή στόχο τα 0,30 ευρώ.

Τέλος, «overweight» για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο δηλώνει η Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και δίνει τιμή στόχο τα 4 ευρώ για την Alpha Bank, τα 1,70 ευρώ για την Eurobank, τα 0,50 ευρώ για την Εθνική και τα 0,46 ευρώ για την Πειραιώς.

Κώστας Χριστοφιλέας