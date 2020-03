Ακυρώνονται πρεμιέρες ταινιών, φεστιβάλ και συναυλίες σε όλο τον κόσμο λόγω του κορoναϊού

Με τον κοροναϊό να συνεχίζει να εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο, πολλά γεγονότα από τον τομέα της ψυχαγωγίας αναβάλλονται ή ακυρώνονται.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) αναβάθμισε το επίπεδο συναγερμού σε «πολύ υψηλό» μετά τις ραγδαίες εξελίξεις και την αύξηση των κρουσμάτων σε διεθνές επίπεδο και έτσι σε όλο τον κόσμο δυνητικά επικίνδυνα γεγονότα, στα οποία συνήθως συγκεντρώνεται μεγάλο πλήθος ανθρώπων, αναβάλλονται ή ακυρώνονται, αναφέρεται σε δημοσίευμα της εφημερίδας «The Independent».

Συναυλίες

Ο ράπερ Stormzy ακύρωσε όλες τις συναυλίες στην Ασία στο πλαίσιο της περιοδείας του «Heavy is the Head». Είχε προγραμματίσει εμφανίσεις σε Μαλαισία, Σιγκαπούρη, Ιαπωνία, Κίνα και Νότια Κορέα. «Υπόσχομαι, θα επιστρέψω» δήλωσε μετά την ανακοίνωση της ακύρωσης των συναυλιών.

Οι BTS έχουν ακυρώσει όλες τις συναυλίες τους στη Νότια Κορέα το πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας τους «Map of the Soul: 7».

Η Μαράια Κάρεϊ ανέβαλε για τον Νοέμβριο προγραμματισμένο σόου της στη Χαβάη.

Η Αβρίλ Λαβίν ανακοίνωσε την ακύρωση εμφανίσεών της σε Ελβετία, Ιαπωνία, Ταϊβάν, Χονγκ Κονγκ και Φιλιππίνες. Η τραγουδίστρια από τον Καναδά εξέφρασε τη λύπη και είπε στους θαυμαστές της να «παραμείνουν υγιείς».

Οι Green Day αποφάσισαν να ακυρώσουν τα σόου τους σε Σιγκαπούρη, Ταϊλάνδη, Φιλιππίνες, Χονγκ Κονγκ, Ταϊπέι, Νότια Κορέα και Ιαπωνία.

Οι Foals ανέβαλαν τρία σόου στην Ιαπωνία και υποσχέθηκαν στους θαυμαστές ότι θα δώσουν τις συναυλίες λίγο αργότερα.

Οι Pixies δεν θα εμφανιστούν στην Ιαπωνία και την Κίνα .

Οι National ακύρωσαν δύο συναυλίες στο Τόκιο «προς το συμφέρον της δημόσιας υγείας».

Ο Σαμ Φέντερ αναγκάστηκε να ακυρώσει δύο συναυλίες στην Ελβετία λόγω της εξάπλωσης του COVID-19.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτογραφία ΑΠΕ-ΜΠΕ