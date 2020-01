Επιχειρηματικές διακρίσεις στα χρόνια της… κρίσης

Στον απόηχο της οικονομικής κρίσης και καθώς η Ελλάδα δείχνει τα πρώτα σημάδια ουσιαστικής ανάκαμψης οι ελληνικές επιχειρήσεις παραμένουν και συνεχίζουν να επενδύουν στη χώρα, διευρύνοντας το αποτύπωμά τους στην οικονομία και την απασχόληση.

Η τελευταία δωδεκάδα επιχειρήσεων και επιχειρηματιών που βράβευσε την περασμένη Τρίτη ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Κωνσταντίνος Μίχαλος, είναι ενδεικτική όχι μόνο των τάσεων που διαμορφώνονται στην ελληνική αγορά αλλά και της νέας «ταυτότητας» που σχηματίζεται στην ελληνική επιχειρηματική κοινότητα. Η κάθε μία από αυτές τις επιχειρήσεις μπορεί να καταγράψει ένα «success story» όχι ελληνικών αλλά ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εάν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι κάθε μια από τις παρακάτω επιχειρήσεις πέρασε δια πυρός και σιδήρου στα δέκα χρόνια της οικονομικής κρίσης.

«Η υγιής επιχειρηματικότητα μπορεί και πρέπει να γίνει η κινητήριος δύναμη στην προσπάθεια της πατρίδας μας να αλλάξει σελίδα μετά την κρίση.

Μπορεί να πρωταγωνιστήσει στην εθνική προσπάθεια για οριστική επιστροφή στην ανάκαμψη και αποκατάσταση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών» τόνισε, μεταξύ άλλων, στην ομιλία του κατά την απονομή των «Βραβείων ΕΒΕΑ 2020» ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Κωνσταντίνος Μίχαλος.

Με αφορμή τη διάκριση της Exalco η οποία τιμήθηκε με το βραβείο «Εξαγωγικής Δραστηριότητας και Διεθνούς Παρουσίας» ο πρόεδρος, Γιάννης Καντώνιας, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «σήμερα η Exalco είναι η μεγαλύτερη εξαγωγική βιομηχανία επεξεργασίας προφίλ αλουμινίου στην Ελλάδα, καθώς εξάγει το 30% του συνόλου των Ελληνικών εξαγωγών. Οι διεθνείς πωλήσεις της εταιρίας ξεπερνούν το 70% των συνολικών πωλήσεων με εξαγωγές και στις 5 ηπείρους. Επίσης, διαθέτει δύο θυγατρικές εταιρίες, την Exalco Romania στο Βουκουρέστι και την Exalco Bulgaria στη Σόφια. Η παραγωγή γίνεται εξ’ ολοκλήρου στη Ελλάδα με 2 εργοστάσια και στελέχωση 515 ατόμων. Το εργατικό δυναμικό μας αυξήθηκε κατά 40%, σε σχέση με το 2012, και υπάρχει ένα συνεχόμενο επενδυτικό της πλάνο σε κτιριακές & τεχνολογικές επενδύσεις. Με κεντρικό μήνυμα «Παραμένουμε και Επενδύουμε στην Ελλάδα», παραλάβαμε το χρυσό αγαλματίδιο του Κερδώου Ερμή και το αφιερώνουμε στους 2 αείμνηστους προέδρους μας, Αντώνη και Στέλιο Καντώνια. Η νέα χρονιά αφιερώνεται στο εργατικό δυναμικό της Exalco. Έχει εκπονηθεί ένα σημαντικό πλάνο επένδυσης στην Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων μας, με πρωτοποριακά hi-end προγράμματα που θα σύντομα θα ανακοινωθούν».

«Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμάς η απονομή του βραβείου Καινοτομίας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης» δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δρ. Ψαθάς Παναγιώτης, Μαιευτήρας – Χειρουργός – Γυναικολόγος και πρόεδρος της Institute of Life . «Η Institute of Life από την ίδρυση της αποτέλεσε και εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή τόσο για την Ελλάδα όσο και για το εξωτερικό. Τη χρονική στιγμή που το brain drain ήταν στην κορύφωσή του και που ένας μεγάλος αριθμός ιατρών συναδέλφων μας ακολούθησε το δρόμο του εξωτερικού, εμείς «ψηφίσαμε Ελλάδα» και αποφασίσαμε να επενδύσουμε στον τόπο μας και είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς και περήφανοι γι’ αυτό!» υπογράμμισε.

Η Ζeus+Δione τιμήθηκε από το ΕΒΕΑ με το βραβείο «Επώνυμου Προϊόντος». Η Δήμητρα Κολοτούρα, Συνιδρύτρια της Ζeus+Δione δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ «είναι μεγάλη τιμή για εμάς να μας απονέμεται το φετινό Βραβείο Επώνυμου Προϊόντος 2020, από έναν πολύ σημαντικό θεσμό που τιμά την ιδέα και τις αξίες της επιχειρηματικότητας, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Ελλάδας. Η Zeus + Dione ιδρύθηκε το 2012 ως μια ρομαντική αντίδραση την περίοδο της οικονομικής κρίσης από τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι και τη Δήμητρα Κολοτούρα. Το όραμά μας είναι να προωθήσουμε την κουλτούρα, τον πολιτισμό και την ιστορία μας μέσα από το ρούχο σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ιδέα γεννήθηκε από το πάθος να αναβιώσουμε και να επαναπροσδιορίσουμε την τοπική τέχνη και τους τεχνίτες σε όλη την Ελλάδα και ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας. Εμπνεόμαστε από την παράδοση και την μεταφράζουμε με μια σύγχρονη προσέγγιση. Με τη δημιουργικότητα, το σχεδιασμό και τη καινοτομία ο πλούτος της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς αναθεωρείται με πρωτοτυπία και φρεσκάδα. Πειραματιζόμαστε με τις πρώτες ύλες και τα μοναδικά υφάσματα που προμηθευόμαστε από αγροτικές περιοχές της ελληνικής περιφέρειας, από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη, με συνέπεια στις αυστηρές προδιαγραφές και την υψηλή ποιότητα. Εξειδικευμένοι τεχνίτες και κατασκευαστές είναι συνεργάτες και συνοδοιπόροι μας στο μαγικό αυτό ταξίδι. Η Zeus + Δione έχει παρουσία σε καταστήματα ανά τον κόσμο, από το Τόκυο έως το Λος Άντζελες και έχει προσελκύσει διεθνείς διασημότητες μεταξύ των οποίων η Αrianne Labed, η Olivia Palermo, η Arianne Rockefeller, η Sigourney Weaver και η Βασίλισσα Ράνια της Ιορδανίας, τοποθετώντας το στα πλέον καταξιωμένα fashion brands παγκοσμίως. Η Zeus+Δione είναι μια δημιουργική απάντηση σε μια χώρα που εξελίσσεται και προχωράει».

Με το βραβείο «Περιβάλλον και Πράσινη Ανάπτυξη» του ΕΒΕΑ, διακρίθηκε η Uni-pharma φαρμακοβιομηχανία του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη (ΟΦΕΤ). Σε δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ το μέλος του ΔΣ της Uni-pharma και Business Development Manager, Σπύρος Κίντζιος, ανέφερε «εμείς στον ΟΦΕΤ, θεωρούμε ότι η αειφόρος ανάπτυξη προϋποθέτει να λαμβάνουμε όχι μόνο γενναίες αποφάσεις ως προς την υποδομή και την εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά και τις στρατηγικές επιχειρηματικές επιλογές μας, την οργάνωση των διαδικασιών και την προάσπιση των ανθρώπινων σχέσεων. Έτσι, υπ’ αυτό το πρίσμα, συνεχίζουμε δυναμικά και στη νέα 10ετία με περισσότερες επενδύσεις σε Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D), αυτοματοποίηση και ψηφιακό μετασχηματισμό προκειμένου να συνεχίσουμε να κρατάμε στην Ελλάδα τους λαμπρούς μας επιστήμονες και ταυτόχρονα να αυξάνουμε τη θεραπευτική αξία που παραδίδουμε στους ασθενείς με τα προϊόντα μας».

Το βραβείο «Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης» απέσπασε η Allianz Eλλάδος. Με δήλωσή της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας, Φιλίππα Μιχάλη, ανέφερε: «για εμάς στην Allianz Ελλάδος, δεν νοείται επιχειρηματική στρατηγική χωρίς εταιρική κοινωνική ευθύνη. Οι εταιρείες είμαστε αναπόσπαστα μέλη μίας ευρύτερης κοινότητας και οφείλουμε να συνεισφέρουμε με δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας στην ευημερία της. Με καινοτόμες πρακτικές, στηρίζουμε τρεις βασικούς τομείς: την κοινωνική επιχειρηματικότητα, την εξάλειψη των κοινωνικών αποκλεισμών και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Είμαστε περήφανοι που η κοινωνική start-up Wise Greece το 2019 κέρδισε το βραβείο Allianz Future Generations αξίας 40.000 ευρώ, ξεχωρίζοντας ανάμεσα σ’ επιχειρήσεις απ’ όλο τον κόσμο. Επενδύουμε στην κοινωνική ένταξη παιδιών και νέων ενηλίκων από τα Παιδικά Χωριά SOS, συμμετέχοντας κάθε χρόνο μαζί με συναδέλφους μας απ’ όλο τον κόσμο, στο Allianz World Run, παγκόσμια πρωτοβουλία του Ομίλου μας. Τέλος, μέσα από το πρόγραμμα Thought for Food του Ιδρύματος Μποδοσάκη στεκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους της ελληνικής γης για την ανάπτυξή τους και την οικονομική τους βιωσιμότητα».

«Το ηλεκτρονικό super market είναι μια δύσκολη επιχειρηματική δραστηριότητα, λόγω της φύσης των προϊόντων που διαχειρίζεται αλλά και του σημαντικού κόστους εξυπηρέτησης που επωμίζεται η εταιρία. Εδώ έρχεται και μας βοηθάει η τεχνολογία και συγκεκριμένα οι εφαρμογές της ρομποτικής» δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Ζήνα Μαυροειδή managing director της e-fresh.gr που διακρίθηκε με το βραβείο «Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας». Όπως τόνισε: «η αξιοποίηση τεχνολογιών αυτοματισμού μας δίνει την δυνατότητα να εξυπηρετούμε γρήγορα μεγάλο όγκο παραγγελιών, αναθέτοντας μια σειρά από εκτελεστικές εργασίες στους ρομποτικούς μηχανισμούς. Ζούμε άλλωστε στην εποχή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης: έχουμε στην διάθεση μας λύσεις και εργαλεία που δεν ήταν διαθέσιμα στο παρελθόν. Οφείλουμε λοιπόν να αξιοποιήσουμε τα εργαλεία αυτά ώστε να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε την δουλειά μας και παράλληλα να εξελίξουμε τον κλάδο μας και το επάγγελμά μας. Είμαι ιδιαίτερα περήφανη που είμαι ένα κομμάτι μιας καινοτόμα εταιρείας που φέρνει μια αισθητή βελτίωση στην καθημερινότητα των πελατών της. Είναι σημαντικό τέτοιες πρωτοβουλίες να λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα, υπογραμμίζοντας τις δυνατότητες των Ελλήνων επιστημόνων αλλά και των ομάδων εργασίας που με περιορισμένους πόρους παράγουν καινοτομία ευρωπαϊκών προδιαγραφών».

Το βραβείο «Νέου Επιχειρηματία» απένειμε το ΕΒΕΑ στην Χριστίνα Πιστοφίδου, ιδρύτρια της εταιρείας Wengko Mole. Όπως δήλωσε η κ. Πιστοφίδου στο ΑΠΕ-ΜΠΕ «την εταιρεία την εμπνεύστηκα πριν 7 χρόνια και τη δημιούργησα πριν 6, με κάποια κομμάτια ύφασμα στο χέρι και μεγάλες ιδέες για το πού ήθελα να φτάσω. Θυμάμαι καλά τις πρώτες ημέρες, τις πόρτες που έκλειναν και τις πλάτες που γυρνούσαν. Θυμάμαι όμως και τους ανθρώπους που με κοίταξαν στα μάτια, που με εμπιστεύτηκαν, πήραν την ιδέα και την έκαναν δική τους, και μαζί πέτρα πέτρα, και άλλοτε βράχο βράχο χτίσαμε την επιχείρηση που έχω σήμερα στα χέρια μου. Η Wengko Mole με κεντρικό προϊόν το γυναικείο μεταξωτό ρούχο, ένα από τη φύση του δύσκολο και ακριβό προϊόν κατάφερε παρά τους δύσκολους καιρούς να ξεπεράσει τις προκλήσεις και να αναπτυχθεί. Κρατώντας την ποιότητα πάντα ψηλά, από το 2017 καταφέραμε να πιάσουμε ρυθμούς ανάπτυξης των πωλήσεων πάνω από 200%. Συνεργαστήκαμε σχεδιαστικά με μεγάλους οίκους διεθνώς, ενώ πρόσφατα ξεκινήσαμε projects έμπνευσης για τη γυναίκα, συζητώντας με γυναίκες που διαπρέπουν στον κλάδο τους για την επιτυχία της γυναίκας στο χώρο της εργασίας».

Η εταιρεία DUST+CREAM τιμήθηκε από το ΕΒΕΑ με το βραβείο «Αναπτυσσόμενης ΜΜΕ». Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Λέανδρος Καρακατσάνης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, «για όλους εμάς στην DUST+CREAM η βράβευση αυτή αποτελεί σημαντική αναγνώριση της δουλειάς μας και κυρίως ευθύνη και δέσμευση να συνεχίσουμε να θέτουμε υψηλούς στόχους και να προσπαθούμε σκληρά και με συνέπεια για να τους επιτύχουμε.

Το ταξίδι της DUST+CREAM ξεκίνησε το 2012 εν μέσω κρίσης, αποδεικνύοντας ότι μια καλή ιδέα, ένα όραμα, σε συνδυασμό με τη συνέπεια, την ομαδική και σκληρή προσπάθεια, την προσήλωση στον στόχο και τον σεβασμό στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του πελάτη αποτελεί μίγμα ικανό να αποδώσει καρπούς ακόμα και σε μη φιλόξενα περιβάλλοντα. Το εγχείρημα ήταν τολμηρό και παραβλέποντας την τάση της εποχής, επιμείναμε στη διατήρηση της παραγωγικής μας μονάδας καλλυντικών στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη, επενδύοντας ταυτόχρονα στη στελέχωσή της, στον εκσυγχρονισμό της και την παράλληλη ανάπτυξη του δικτύου λιανικής πώλησης. Σήμερα το δίκτυο αριθμεί 76 καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο και εξυπηρετεί περισσότερους από 10.000 καταναλωτές σε ημερήσια βάση. Στόχος μας είναι η DUST+CREAM να αναπτύσσεται συνεχώς, εντός και εκτός συνόρων, προσφέροντας σύγχρονα καλλυντικά προϊόντα, υψηλής ποιότητας σε πολύ προσιτές τιμές. Το 2012 η ομάδα μας αριθμούσε 12 εργαζομένους. Σήμερα έχει τη χαρά να αποτελείται από περισσότερους από 600 ανθρώπους. Το βραβείο αυτό ανήκει σε όλους μας, γιατί η επιτυχία αυτή αποτελεί πραγματικά έργο ομαδικής προσπάθειας».

Με το βραβείο «Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας» τιμήθηκε από το ΕΒΕΑ η Nanometrisis. Ο Γεώργιος Παπαβιέρος, Product Development / Legal Representative/ Managing Director της εταιρείας δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ «η nanometrisis είναι μια τεχνοβλαστός εταιρεία του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, η οποία εδρεύει στο τεχνολογικό πάρκο Λεύκιππος του Δημοκρίτου. Ιδρύθηκε το 2016 με κέφι και ενθουσιασμό από ομάδα προερχόμενη από το ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας του Δημοκρίτου για την εμπορική αξιοποίηση μέρους των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Στην Nanometrisis αναπτύσσουμε λογισμικό το οποίο βοηθά τον ερευνητικό και βιομηχανικό κόσμο να ανακαλύψει σε βάθος «νανομέτρων» τα προϊόντα του καθώς και να προσδώσει μια προστιθέμενη αξία σε αυτά. Το τελευταίο από ότι φαίνεται έχει ανταπόκριση στην αγορά αφού έχουμε μια αξιόλογη πορεία με πελάτες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πέραν του παραδείγματος μας όμως, χαίρομαι που η κοινότητα της νεοφυούς επιχειρηματικότητας μεγαλώνει καθημερινώς. Νέοι και νέες, με καινοτόμες ιδέες και υψηλό επίπεδο, που αποφασίζουν να παραμείνουν στον τόπο μας, αγωνίζονται για ένα καλύτερο αύριο. Αυτοί χρειάζονται υποστήριξη και το ΕΒΕΑ σε αυτό το κομμάτι προσφέρει τα μέγιστα».

«Η θάλασσα για εμάς τους Έλληνες, υπήρξε ιστορικά πάντα, πηγή πλούτου, διακρίσεων και δόξας. Το πάθος μου για την θάλασσα συντάθηκε με εκείνο της δημιουργίας και με οδήγησαν στην ίδρυση της DRAGO A.E., με αντικείμενο την κατασκευή τουριστικών σκαφών και επαγγελματισμού» ανέφερε σε δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Νίκος Φαραζής, επικεφαλής της DRAGO A.E. ο οποίος τιμήθηκε με το βραβείο του «Αυτοδημιούργητου Επιχειρηματία» και συνέχισε: «Επενδύοντας συνεχώς σε πάγιες εγκαταστάσεις, χιλιάδων ιδιόκτητων τετραγωνικών μέτρων γης και τεχνογνωσία, η DRAGO A.E. κυριάρχησε στην αγορά, με ένα από τα πλέον σύγχρονα ναυπηγεία κατασκευής πλαστικών σκαφών, κάθετης παράγωγης, με αντιπροσώπους σε όλη την Ευρώπη. Με την αμέριστη συμπαράσταση του προσωπικού μας, των αντιπρόσωπων μας και την αγάπη της οικογενείας, με υπομονή πείσμα, αποφασιστικότητα και εξωστρέφεια η DRAGO εξάγει σήμερα σχεδόν το σύνολο της παράγωγης της στο εξωτερικό».

Το βραβείο «Επιχείρηση και Παράδοση» απέσπασε η εταιρεία ΛΟΥΞ και όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο επικεφαλής, Πλάτωνας Μαρλαφέκας, αποτελεί «επισφράγισμα της αναπτυξιακής πορείας της εταιρείας, που τη φετινή χρονιά συμπληρώνει τα 70 χρόνια παρουσίας της στην αγορά». «Αν δεν σεβαστούμε κι αν δεν πατήσουμε στο παρελθόν δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στο μέλλον. Αυτή την αρχή ενστερνιζόμαστε και σεβόμαστε στη Λουξ καθώς έχουμε καταφέρει να καινοτομήσουμε στηριζόμενοι στην παράδοση. Διατηρώντας την αυθεντικότητα των συνταγών και την απαράμιλλη γεύση των αναψυκτικών και χυμών λουξ και αναγνωρίζοντας παράλληλα τις αναδυόμενες τάσεις της αγοράς και τις απαιτήσεις των καταναλωτών πορευόμαστε δυναμικά ισορροπώντας στην καινοτομία και την παράδοση. Πρωτοπορούμε, εκσυγχρονιζόμαστε και λανσάρουμε νέα προϊόντα χωρίς να ξεχνάμε τις «ρίζες» μας και τα συστατικά της επιτυχίας μας, όπως η αδιαπραγμάτευτη ποιότητα των προϊόντων που προσφέρουμε. Η εμπειρία του παρελθόντος, οι ελληνικές πρώτες ύλες, το μεράκι, το ταλέντο του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και η συνεχής έρευνα, η ανάπτυξη και οι επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες αποτελούν παράγοντες, που παρά τον ανταγωνισμό της αγοράς, επιτρέπουν στην κάθε εταιρεία να ξεχωρίζει και να προβαίνει σε νέες προϊοντικές προτάσεις» δήλωσε ο κ. Μαρλαφέκας.

«ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΒΕΑ 2020»

1. Βραβείο εξαγωγικής δραστηριότητας – διεθνούς παρουσίας: EXALCO

Η ΕΧΑLCO Α.Ε., μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες αλουμινίου στην Ελλάδα, ιδρύθηκε το 1973 με έδρα τη Λάρισα. Αποτελεί ένα πλήρες και δυναμικό βιομηχανικό συγκρότημα παραγωγής προφίλ αλουμινίου, διαθέτοντας ανεξάντλητες δυνατότητες κάλυψης όλων των σύγχρονων κατασκευαστικών και αρχιτεκτονικών αναγκών. Η παραγωγή γίνεται εξ ολοκλήρου στη Ελλάδα με 2 εργοστάσια και στελέχωση 515 ατόμων. Το εργατικό δυναμικό της αυξήθηκε κατά 40%, σε σχέση με το 2012, και το επενδυτικό της πλάνο σε κτηριακές και τεχνολογικές επενδύσεις ανέρχεται στα 20 εκατ. ευρώ για την τριετία 2020-2022. Σήμερα η ΕΧΑLCO είναι η μεγαλύτερη εξαγωγική βιομηχανία επεξεργασίας προφίλ αλουμινίου στην Ελλάδα, καθώς εξάγει το 30% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών. Οι διεθνείς πωλήσεις της εταιρείας ξεπερνούν το 70% των συνολικών πωλήσεων με εξαγωγές σε περισσότερες από 35 χώρες σε όλο τον κόσμο. Επίσης, διαθέτει δύο θυγατρικές εταιρείες, την Exalco Romania στο Βουκουρέστι και την Exalco Bulgaria στη Σόφια. Είναι πιστοποιημένη με ΙSO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2011, OHSAS 18001:2007, CE και με πιστοποιητικά βαφής QUALICOAT, QUALANOD, QUALIDECO και QUALIMARINE . Κατά τη διάρκεια της πολυετούς δραστηριότητάς της, η EXALCO έχει βραβευθεί και διακριθεί για την αξιοπιστία, την ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων που προσφέρει παράλληλα με την επιχειρηματική στρατηγική της, το άριστο εργασιακό της περιβάλλον και την κοινωνική προσφορά της στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας.

2. Βραβείο έρευνας – καινοτομίας και τεχνολογικής ανάπτυξης: Institute of Life

Το Institute of Life είναι ένα από τα μεγαλύτερα Κέντρα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στην Ευρώπη. Διαθέτει υπερσύγχρονο εργαστήριο, εξοπλισμένο με τον πλέον προηγμένο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και έχει συνάψει διεθνείς συνεργασίες με αναγνωρισμένα κέντρα αναφοράς του εξωτερικού. Ιδρύθηκε από κορυφαίους εξειδικευμένους ιατρούς γονιμότητας, εκπαιδευμένους σε γνωστές κλινικές γονιμότητας στο εξωτερικό, που μοιράζονται ένα κοινό όραμα: να δημιουργήσουν την καλύτερη κλινική Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στην Ελλάδα και την Ευρώπη, προσφέροντας στα ζευγάρια αυξημένες πιθανότητες να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους και να γίνουν γονείς. Παράλληλα, η επιστημονική ομάδα του Institute of Life έχει δώσει μεγάλη έμφαση και στον τομέα της έρευνας για την εφαρμογή νέων ιατρικών πρωτοκόλλων και νέων τεχνικών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Το 2019 γεννήθηκαν τα δύο πρώτα παιδιά με την εφαρμογή της πρωτοποριακής Κλινικής έρευνας της «Μεταφοράς Μητρικής Ατράκτου». Μία Κλινική έρευνα που αποτελεί παγκόσμια πρωτιά και που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά από την Institute of Life και την Embryotools στην Ελλάδα, στο εργαστήριο της Institute of Life στο ΙΑΣΩ. Η «Μεταφορά Μητρικής Ατράκτου» προσφέρει τη δυνατότητα σε γυναίκες με επαναλαμβανόμενες αποτυχίες εξωσωματικής γονιμοποίησης, λόγω κυτταροπλασματικής δυσλειτουργίας των ωαρίων ή σπάνιες μιτοχονδριακές γενετικές παθήσεις, να αποκτήσουν υγιή παιδιά. Με αυτόν τον τρόπο, το αναφαίρετο δικαίωμα της γυναίκας να γίνει μητέρα µε δικό της γενετικό υλικό γίνεται πραγματικότητα για πρώτη φορά σε παγκόσμιο ιατρικό επίπεδο.

3. Βραβείο επώνυμου προϊόντος: Zeus+Δione

Η Zeus+Δione είναι ένα πολυτελές fashion και lifestyle brand που χρησιμοποιεί την ελληνική κληρονομιά και παράδοση ως πηγή έμπνευσης για την παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων που απευθύνονται σε ένα διεθνές κοινό. Το όνομά του είναι εμπνευσμένο από τους γονείς της αρχαίας ελληνικής θεάς του έρωτα, της ομορφιάς και της αιώνιας νεότητας, Αφροδίτης. Με τη δημιουργικότητα, τον σχεδιασμό, την καινοτομία και τα στοιχεία πολιτισμού στον πυρήνα του, η Zeus+Δione γεννήθηκε από το πάθος να αναβιώσει και να επαναπροσδιορίσει την τοπική τέχνη και τους τεχνίτες σε όλη την Ελλάδα. Οι δημιουργοί της πειραματίζονται με τις πρώτες ύλες και τα μοναδικά υφάσματα που προμηθεύονται από αγροτικές περιοχές της ελληνικής περιφέρειας, παράγουν το δικό τους μετάξι στην κωμόπολη του Σουφλίου και συνεργάζονται με βιοτεχνίες στην Αθήνα και στο Άργος για το κέντημα των ρούχων, διατηρώντας ζωντανές τις τεχνικές που κληροδοτήθηκαν από γενιά σε γενιά. Χειροποίητα υψηλής ποιότητας ρούχα, μαγιό, σανδάλια, γυαλιά και αξεσουάρ εκλεπτυσμένης κατασκευής, μεταμορφώνουν την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά με μια ανανεωμένη μορφή σχεδιασμού. Οι δωρικές γραμμές, καθώς και οι λιτές χειροποίητες λεπτομέρειες, προσθέτουν ένα στοιχείο πολυπλοκότητας στον αέρα της διαχρονικής απλότητας που αποτελεί τον πυρήνα του brand. H Zeus+Δione είναι μια εταιρεία βασισμένη σε έναν μύθο που παράλληλα φιλοδοξεί να δημιουργήσει έναν καινούργιο.

4. Βραβείο περιβάλλοντος και πράσινης ανάπτυξης: UNI-PHARMA – ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Η ηθική στο επιχειρείν και στο περιβάλλον, η αριστεία, η καινοτομία και η υπευθυνότητα, αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους της φιλοσοφίας αλλά και της στρατηγικής για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (U&I Care) της φαρμακοβιομηχανίας Uni-pharma, μέλος του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη. Ένα δυναμικό και διαρκώς εξελισσόμενο πρόγραμμα, το οποίο εκπορεύεται από τη διοίκηση με επικεφαλής τις κυρίες Ιουλία και Ειρήνη Τσέτη και έχει «αγκαλιαστεί» από τους 530 εργαζομένους. Με κορυφαίο το βιοκλιματικό εργοστάσιο της Uni-pharma, μία state of the art μονάδα σε όλη την Ευρώπη με τεχνολογίες αιχμής, η ευαισθητοποίηση σε θέματα περιβάλλοντος, ανακύκλωσης και βιωσιμότητας ευρύτερα, διαπερνά όλες τις εγκαταστάσεις των μονάδων του Ομίλου, όπου υλοποιούνται προγράμματα ανακύκλωσης και περιβαλλοντικής αφύπνισης, στο πλαίσιο των δράσεων «U&I Green». Το σύνθημα που κυριαρχεί στον Όμιλο και στις βιομηχανίες του (Unipharma & InterMed, στην εμπορική εταιρεία στην Κύπρο Pharmabelle και στην υπό σύσταση εταιρεία εκχυλισμάτων φαρμακευτικών φυτών UniHerbo), είναι U&I Care, U&I Uni-Pharma & InterMed, αλλά ταυτόχρονα «Εσύ και Εγώ Μαζί Νοιαζόμαστε». Μεταξύ των πρωτοβουλιών και δράσεων για το περιβάλλον, είναι το πρόγραμμα «Save the Sea», όπου οι εργαζόμενοι της Uni-pharma – μέλη της Green Team του Ομίλου, καθαρίζουν θάλασσες και ακτές, προστατεύοντας το Περιβάλλον και το οικοσύστημά μας. Τόσο η Uni-pharma, όσο και η InterMed, είναι οι μοναδικές φαρμακοβιομηχανίες στην Ελλάδα, που αποτελούν υπερήφανα μέλη του UN Global Compact (Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών), έχοντας ενσωματώσει στη λειτουργία τους και τους 17 στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης.

5. Βραβείο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης: Allianz Ελλάδος

H Allianz Ελλάδος, μέλος του Ομίλου Allianz, δραστηριοποιείται στην ελληνική ασφαλιστική αγορά εδώ και 28 έτη. Σημαντική θέση στην επιχειρηματική στρατηγική της Allianz κατέχει και η συνεισφορά στην κοινότητα στην οποία λειτουργεί, με την υλοποίηση δράσεων εταιρικής υπευθυνότητας που κεντρικό στόχο έχουν τη δημιουργία μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς. Για τον σκοπό αυτό οι εργαζόμενοι της Allianz Ελλάδος, συμμετέχουν στο Allianz World Run, μια παγκόσμια πρωτοβουλία του Ομίλου, όπου τρέχουν ξεπερνώντας χιλιομετρικούς στόχους που αντιστοιχούν σε σημαντικά χρηματικά ποσά για την ενίσχυση των Παιδικών Χωριών SOS. Η εταιρεία συμμετέχει στο Investment Ready Program, ένα μοναδικό πρόγραμμα που στηρίζει επιχειρηματικές πρωτοβουλίες με κοινωνικό αντίκτυπο παρέχοντάς τους mentoring, αλλά και την ευκαιρία να κερδίσουν χρηματική στήριξη από τον Όμιλο. Το 2019, μια από τις ελληνικές κοινωνικές start-up που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, η Wise Greece, κέρδισε το χρηματικό βραβείο Allianz Future Generations, ξεχωρίζοντας ανάμεσα σε επιχειρήσεις απ’ όλον τον κόσμο. Μία ακόμα δράση για τη νεανική επιχειρηματικότητα, είναι και το θεματικό πρόγραμμα «Thought For Food» του Ιδρύματος Μποδοσάκη, που στόχο έχει την ανάπτυξη των ανθρώπων της ελληνικής γης. Συγκεκριμένα, με τη στήριξή της η Allianz βοηθά νέους ανθρώπους να αποκτήσουν τα εφόδια για να διαπρέψουν στον αγροκτηνοτροφικό τομέα. Η Allianz ενισχύει και σημαντικούς οργανισμούς που συμβάλλουν στην ασφαλή και αξιοπρεπή διαβίωση των συμπολιτών μας, όπως τον Σύλλογο Γονέων & Φίλων Αυτιστικών Ατόμων «Αναγέννηση», το Σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος», το Ινστιτούτο Prolepsis και την Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Μέριμνα».

6. Βραβείο αύξησης της απασχόλησης: ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

Η ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ είναι μία αμιγώς ελληνική επιχείρηση, η μεγαλύτερη στον χώρο της λιανικής πώλησης τροφίμων και ειδών ευρείας κατανάλωσης. Η ιστορία της αρχίζει το 1954, όταν ο Σπύρος Σκλαβενίτης, ο Γιάννης Σκλαβενίτης και ο Μιλτιάδης Παπαδόπουλος ιδρύουν τη «Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», με κύρια δραστηριότητα τη χονδρική πώληση τροφίμων σε παντοπωλεία, τη συσκευασία και την πώληση μπαχαρικών. Το 1967 οι τρεις συνέταιροι δημιουργούν την πρώτη εταιρεία τηλεφωνικών παραγγελιών στην Ελλάδα, την «ΤΗΛΕΞΥΠ», η επιτυχία της οποίας τους ωθεί, αρχικά το 1969, στη δημιουργία του πρώτου Καταστήματος λιανικής και, στη συνέχεια το 1971, στην ίδρυση του πρώτου Supermarket στο Περιστέρι. Την ίδια χρονιά η επωνυμία της Επιχείρησης αλλάζει σε «Ι. & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕΕ». Τα επόμενα χρόνια αναπτύσσεται με σταθερά βήματα, ακολουθώντας με συνέπεια την ίδια εμπορική πολιτική που έχει ως βασικούς άξονες: Προϊόντα άριστης ποιότητας, σε τιμές «τόσο φθηνά όσο πουθενά», ευγενική και φιλική εξυπηρέτηση. Το 2015 η Επιχείρηση -η οποία διαθέτει 110 Καταστήματα- προχωρά στην εξαγορά του 60% των μετοχών της αλυσίδας Supermarket ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ (38 Καταστήματα στην Κρήτη). Την ίδια χρονιά εξαγοράζει το 100% των μετοχών της MAKRO Ελλάδος (συνολικά 9 Καταστήματα χονδρικής σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλο, Ηράκλειο, Λάρισα, Ξάνθη και Πάτρα), η οποία, το 2016, μετονομάζεται σε «The Mart». Τον Μάρτιο του 2017 αρχίζει η λειτουργία της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕΕ» (100% θυγατρική της «Ι. & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕΕ»), στην οποία μεταβιβάζονται 400 καταστήματα (382 στην Ελλάδα και 18 στην Κύπρο) του Ομίλου Μαρινόπουλος. Σήμερα, ο Όμιλος ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ εξυπηρετεί καθημερινά κατά μέσο όρο 560.000 πελάτες, λειτουργεί 497 Καταστήματα (484 λιανικής πώλησης σε Ελλάδα και Κύπρο και 13 χονδρικής σε 10 μεγάλες πόλεις της Ελλάδας) και απασχολεί περισσότερους από 28.000 εργαζομένους.

7. Βραβείο ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας: e-Fresh.gr

Η e-fresh.gr είναι ένα νέο, καινοτόμο ηλεκτρονικό supermarket που αγαπάει την τεχνολογία και παραδίδει όχι απλά αυθημερόν αλλά σε λίγες μόνο ώρες από την υποβολή μιας παραγγελίας. Διαθέτει περισσότερα από 15.000 επώνυμα προϊόντα καλύπτοντας κάθε ανάγκη του καταναλωτή. Ολόφρεσκα είδη μαναβικής, βιολογικά και συμβατικά τρόφιμα αλλά και βρεφικά είδη, είδη κάβας, προσωπικής φροντίδας ή καθαριότητας είναι άμεσα διαθέσιμα στα ηλεκτρονικά της ράφια. Χάρη στις άριστες υποδομές της εταιρείας, όλα τα είδη φυλάσσονται σε ειδικές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας ώστε να μην διασπάται η ψυκτική αλυσίδα και ακόμα και τα πιο ευαίσθητα τρόφιμα να φτάνουν ποιοτικά στην πόρτα του καταναλωτή. Οι παραγγελίες ετοιμάζονται στις 2 ημιαυτόματες αποθήκες ρομποτικής τεχνολογίας που έχουν πιστοποιηθεί με ISO 22000 για την εύρυθμη λειτουργία τους και παραδίδονται από έναν στόλο 52 υγειονομικά ελεγμένων οχημάτων. Ο καταναλωτής πληρώνει όπως τον εξυπηρετεί: με κάρτα στο site, αντικαταβολή, τραπεζική κατάθεση, paypal ή ακόμη και με το POS που θα φέρει ο οδηγός στην πόρτα σας. Τα προϊόντα παραδίδονται ταξινομημένα σε σακούλες για ψυγείο, κατάψυξη και ντουλάπι για άμεση διευκόλυνση κατά την τακτοποίησή τους. Στόχος μας είναι να φέρουμε με επαγγελματισμό, το supermarket στην πόρτα σας. Η e-fresh.gr έχει εξυπηρετήσει πάνω από 400.000 παραγγελίες από την έναρξη της λειτουργίας της χαρίζοντας ευκολία και χρόνο σε χιλιάδες νοικοκυριά.

8. Βραβείο νέου επιχειρηματία: Χριστίνα Πιστοφίδου – WENGKO MOLE

Η Χριστίνα Πιστοφίδου ίδρυσε την εταιρεία γυναικείας ένδυσης Wengko Mole Ltd το καλοκαίρι του 2014 με έδρα το Λονδίνο, ενώ πρόσφατα μετέφερε τα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα. Με εμπειρία στην ενδυματολογία και το styling, πριν έξι χρόνια εμπνεύστηκε το νέο concept brand με στόχο να δημιουργήσει απλές γραμμές ρούχων με έντονα χρώματα και σχέδια τυπωμένα σε υψηλής ποιότητας μετάξι. Η φράση Wengko Mole αναφέρεται στον τρόπο, με τον οποίο οι ιθαγενείς μικρών χωριών της Ινδονησίας τυλίγουν προστατευτικά το ύφασμα γύρω από τους ώμους τους, καθώς η μέρα χάνεται στο σούρουπο. Αντλώντας έμπνευση και με έντονα στοιχεία αναφοράς στην Ανατολή, η Χριστίνα Πιστοφίδου δημιουργεί σχέδια που τυπώνονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ οι συλλογές ράβονται στην Ελλάδα και πωλούνται σε καλοκαιρινούς προορισμούς και μέσω e-shop στην Ευρώπη. Παράλληλα με τη σχεδιαστική της εξέλιξη, η επιχείρηση πλέον αναπτύσσεται και στο πλαίσιο κοινωνικής ευθύνης και βιωσιμότητας. Ξεκινώντας από το φθινόπωρο του 2019, όλα τα υπολείμματα υφάσματος συλλέγονται μετά την παραγωγή και ανακυκλώνονται για να φτιαχτούν μεταξωτά νήματα. Από το καλοκαίρι του 2020, η Wengko Mole θα παρουσιάσει συλλογή μαγιό με ύφασμα από ανακυκλωμένο πλαστικό. Η εταιρεία, επίσης, συνεργάζεται με μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που προσφέρουν εργασία σε γυναίκες αναπτυσσόμενων χωρών, ενώ ποσοστά των πωλήσεών της πάνε στην Ένωση «Μαζί για το Παιδί». Στο πλαίσιο κοινωνικής ευθύνης, η επιχειρηματίας ξεκίνησε ένα νέο project ως έμπνευση νέων γυναικών που κυνηγούν τους στόχους τους. Μέσα από αυτό και σε συνεργασία με νέες γυναίκες στον χώρο της μόδας και της δημοσιογραφίας, η Χριστίνα Πιστοφίδου συζητάει με επιτυχημένες γυναίκες από όλους τους τομείς εργασίας, οι οποίες μοιράζονται στιγμές της καριέρας τους και συμβουλές για το νέο κοινό.

9. Βραβείο αναπτυσσόμενης ΜΜΕ: DUST+CREAM

Η DUST+CREAM είναι μία ελληνική αλυσίδα καταστημάτων λιανικής πώλησης ιδιωτικής ετικέτας προϊόντων μακιγιάζ, περιποίησης προσώπου και σώματος, αρωμάτων και προσωπικής φροντίδας. Ιδρύθηκε το 2012 από τον Λέανδρο Καρακατσάνη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας CREAM TEAM ΑΒΕΕ, στην οποία ανήκει η αλυσίδα. Η CREAΜ TEAM ΑΒΕΕ έχει την έδρα της και την ιδιόκτητη μονάδα παραγωγής καλλυντικών στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα η DUST+CREAM είναι πιθανότατα η πιο γοργά αναπτυσσόμενη αλυσίδα στην ελληνική αγορά με 75 καταστήματα σε όλη τη χώρα, 17 ιδιόκτητα και 58 franchise και με στραμμένο πλέον το ενδιαφέρον της προς τις αγορές του εξωτερικού, προχώρησε πρόσφατα στο άνοιγμα του πρώτου καταστήματος στην αγορά της Κύπρου, και συγκεκριμένα στη Λεμεσό, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν νέα ανοίγματα εντός του 2020. Η εταιρεία χρησιμοποιεί ένα καινοτόμο επιχειρηματικό μοντέλο που της επιτρέπει να ανταγωνιστεί τα άλλα ποιοτικά σήματα με οικονομικές τιμές. Τα καταστήματα διαθέτουν μια πλήρη γκάμα καλλυντικών με περισσότερους από 5.000 κωδικούς που εναλλάσσονται γοργά, ακολουθώντας τις τελευταίες τάσεις της μόδας, φέρουν άριστη ποιότητα και πολύ προσιτές τιμές, ενώ παράλληλα ξεχωρίζουν για το μοντέρνο περιβάλλον και την άριστη ποιότητα εξυπηρέτησης που προσφέρουν. Η εταιρεία ακόμη θεωρεί στρατηγική επιλογή τη διατήρηση των παραγωγικών της εγκαταστάσεων στην Ελλάδα και γι’ αυτό, σε αντίθεση με τα καθιερωμένα, έχει αντισταθεί στην τάση για μεταφορά των γραμμών παραγωγής σε χώρες με χαμηλό κόστος εργασίας. Μετά από οκτώ χρόνια αδιάλειπτων αυξήσεων σε τζίρο και καθαρά κέρδη, τα αποτελέσματα είναι πολύ εντυπωσιακά. Ο τζίρος από 1,48 εκατ. ευρώ το 2012, θα ξεπεράσει φέτος τα 14 εκατ. περίπου, σημειώνοντας αύξηση 850%, ενώ τα κέρδη προ φόρων, από ζημίες 0,2 εκατ. προϋπολογίζονται σε 1,5 εκατ. ευρώ για το 2019.

10. Βραβείο νεοφυούς επιχειρηματικότητας: Nanometrisis

Η Nanometrisis αποτελεί τεχνοβλαστό του Ινστιτούτου Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος». Η Nanometrisis αναπτύσσει λογισμικό ανάλυσης δεδομένων μικροσκοπίας με εφαρμογές στον ταχέως αναπτυσσόμενο χώρο της νανοτεχνολογίας. Παντού γύρω μας εντοπίζονται προϊόντα νανοτεχνολογίας, για παράδειγμα τα καλλυντικά, τα φάρμακα, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ακόμα και οι λεπίδες από τα εμπορικά ξυραφάκια. Η νανοδόμηση προσδίδει στα υλικά ξεχωριστές ιδιότητες. Η επιστήμη της νανοτεχνολογίας επικεντρώνεται στην ελεγχόμενη δόμηση των υλικών στη νανοκλίμακα με στόχο την εμπορική αξιοποίηση των καινοτόμων ιδιοτήτων τους. Η ακριβής μέτρηση και ο ποσοτικός χαρακτηρισμός της μορφολογίας και της τοπογραφίας των νανοδομών επιταχύνει τη διαδικασία εμπορευματοποίησης των νανοπροϊόντων και μειώνει το κόστος για τη παραγωγή τους, με σεβασμό προς την υγεία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος. Η Nanometrisis αναπτύσσει μαθηματικές μεθόδους και λογισμικό για τη μέτρηση και τον χαρακτηρισμό μίκρο και νανοδομών από εικόνες μικροσκοπίων. Τα λογισμικά της παντρεύουν σύγχρονες μεθόδους, οι οποίες προέρχονται από διαφορετικές επιστήμες και κλάδους της βιομηχανίας, όπως η πληροφορική, η τεχνητή νοημοσύνη, τα μαθηματικά, η φυσική, η γεωμορφολογία, η τεχνολογία υλικών και η νανοτεχνολογία. Η Nanometrisis αποτελεί πολύτιμο σύμβουλο για τις εταιρείες νανοτεχνολογίας, βοηθώντας τες να «δουν» με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών και ατομικών μικροσκοπίων, να μετρήσουν, να κατανοήσουν, να αξιολογήσουν και συνεπώς να βελτιώσουν τα προϊόντα που παράγουν.

11. Βραβείο Αυτοδημιούργητου Επιχειρηματία: Νίκος Φαραζής – Drago Boats

Ο Νίκος Φαραζής γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Κορωπί τη δεκαετία του ‘50 από τον Κώστα και τη Βάσω Φαραζή. Το 1966 αποφοιτά από τη Σχολή Ναυπηγών. Το 1968 ιδρύει ατομική επιχείρηση και κατασκευάζει το πρώτο του ξύλινο σκάφος. Έναν χρόνο μετά αντιλαμβανόμενος τις ανάγκες της αγοράς ξεκίνα την παράγωγη πολυεστερικών σκαφών αναψυχής. Το 1975 αγοράζει την πρώτη του έκταση στη βιομηχανική ζώνη Κορωπίου, όπου χτίζει 500 τ.μ. κτηριακές υποδομές της επιχείρησης. Το 1977 μετατρέπει την εταιρεία του σε Ανώνυμη, Drago A.E. και την επεκτείνει αγοράζοντας στην ίδια περιοχή έκταση 5 στρεμμάτων και χτίζοντας σε αυτή εγκαταστάσεις 2.000 τ.μ. Τις επόμενες δεκαετίες επεκτείνει συνεχώς τις εγκαταστάσεις της εταιρείας, οι οποίες φτάνουν το 2007 τα 22.000 τ.μ. σε ιδιόκτητες εκτάσεις πενήντα στρεμμάτων, που της δίνουν τη δυνατότητα να κατασκευάζει σκάφη ειδικών προδιαγραφών συμμετέχοντας σε εγχώριους και διεθνείς διαγωνισμούς. Σταδιακά και μεθοδικά δημιουργεί ένα ισχυρό δίκτυο αντιπροσώπων σε όλη την Ευρώπη που εξασφαλίζει στην εταιρεία του την εξαγωγή του 96% της παραγωγής. Το 2002 ιδρύει την ανώνυμη εταιρεία Navi Marine A.E. με αντικείμενο τις μεταλλικές κι ανοξείδωτες κατασκευές. Όταν τον Ιούνιο του 2010 οι σύγχρονες εγκαταστάσεις της εταιρείας καταστρέφονται ολοσχερώς από πυρκαγιά, οπλισμένος με την αμέριστη αγάπη και συμπαράσταση των παιδιών του, τη στήριξη των εργαζομένων, των προμηθευτών και των πελατών της εταιρείας, ξεκινάει πάλι την παραγωγή της εταιρείας σε εγκαταστάσεις που βρίσκονταν στην αρχική έκταση της εταιρείας. Μέσα σε 4 χρόνια, η εταιρεία καταφέρνει να καλύψει τις ζημιές και να γίνει πάλι κερδοφόρα. Το 2012 ξεκινά την κατασκευή πολυεστερικών δεξαμενών με τον διακριτικό τίτλο Drago pools, η παραγωγή των οποίων φτάνει να αυξάνεται 40% ετησίως κατακτώντας μεγάλο μερίδιο στην εσωτερική αγορά ως ελληνικό προϊόν. Δεκαετίες τώρα, ο Νίκος Φαραζής, ζει και πραγματώνει το όνειρό του, δημιουργεί συνεχώς και παράγει έργο για τους δικούς του ανθρώπους και για την πατρίδα του.

12. Βραβείο Επιχείρηση και Παράδοση: Λουξ Μαρλαφέκας

Η Λουξ έχει διαδρομή 70 ετών στην αγορά των αναψυκτικών με κυρίαρχο χαρακτηριστικό όλα αυτά τα χρόνια τον απόλυτο σεβασμό στον καταναλωτή και την επιλογή με αυστηρό και επιλεκτικό τρόπο των καλύτερων και ποιοτικότερων ελληνικών πρώτων υλών, προκειμένου να δημιουργούνται μοναδικές γεύσεις. Το 1950, ο Παναγιώτης Μαρλαφέκας, ιδρυτής της επιχείρησης, δημιούργησε μία μικρή βιοτεχνία σε έναν σχετικά περιορισμένο χώρο στην οδό Παντοκράτορος στην Παλαιά Πόλη της Πάτρας. Τότε, λειτουργούσαν άλλες 11 ανάλογου μεγέθους επιχειρήσεις, αλλά ο μοναδικός τρόπος για να ξεχωρίσει κάποιος ήταν να επιλέξει τα καλύτερα υλικά και με το μεράκι του να δημιουργήσει μοναδικές συνταγές. Ο συνδυασμός των δύο παραπάνω λειτούργησε στην πράξη και έτσι οι πορτοκαλάδες, οι λεμονάδες και οι γκαζόζες Λουξ, έγιναν τα αγαπημένα αναψυκτικά των Πατρινών. Η μικρή μονάδα της οδού Παντοκράτορος μετεξελίχθηκε και μεταφέρθηκε στο φημισμένο Κεφαλόβρυσο, που τότε δεν είχε την παραμικρή υποδομή για οποιαδήποτε βιομηχανική δραστηριότητα. Είχε, όμως, στο υπέδαφός του έναν πραγματικό θησαυρό, το περίφημο νερό του. Το κριτήριο ήταν για άλλη μια φορά η ποιότητα με οποιοδήποτε κόστος και η μετέπειτα πορεία της εταιρείας απέδειξε πως η επιλογή ήταν ορθή. Με ελληνικής παραγωγής πρώτες ύλες, με το έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό και τους συνεργάτες που αποτελούν πολύτιμο κεφάλαιο για την εταιρεία, καθώς και με γνώμονα τις ανάγκες των καταναλωτών, η Λουξ προχωρά δυναμικά και συνεχίζει να γράφει ιστορία.

Φωτογραφία ΑΠΕ-ΜΠΕ