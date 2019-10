Εγκαίνια για το Ελληνικό περίπτερου στην διεθνή έκθεση άμυνας και ασφάλειας AUSA2019

Πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Ελληνικού περιπτέρου στην διεθνή έκθεση άμυνας και ασφάλειας AUSA2019 που διεξάγεται κάθε χρόνο στο Walter Washington Convention Center στην Ουάσιγκτον ΗΠΑ. Στην τελετή παρευρέθηκαν εκπρόσωποι από την ηγεσία της AUSA, μέλη ξένων αποστολών, εκπρόσωποι επιχειρήσεων καθώς και μέλη της ελληνικής ομογένειας στην Ουάσιγκτον.

Στο φετινό ελληνικό περίπτερο συμμετέχουν 11 από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: Hellenic Defence Systems (HDS), Hellenic Aerospace Industry (HAI), Intracom Defense – IDE, Theon Sensors, Systems Sunlight, Alpha Systems, Common Booth for SEKPY and HASDIG Member Companies: AEL JV, Aeroservices, Altus LSA, Aeroservices, Miltech. and DEFEA Exhibitions Athens.

Το φετινό πρόγραμμα συμμετοχής πέρα από την εκθεσιακή παρουσία και την προγραμματισμένη επίσκεψη μεγάλου αριθμού ξένων αποστολών στο περίπτερο, περιλαμβάνει συμμετοχές σε διάφορες παράλληλες δράσεις που διοργανώνονται στα πλαίσια της έκθεσης και οι οποίες προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες δικτύωσης για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Παράλληλα στην διάρκεια παραμονής του στην Ουάσιγκτον το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο θα έχει σημαντικές επαφές με κυβερνητικά στελέχη των ΗΠΑ, με μέλη του Κογκρέσου, με εκπροσώπους διαφόρων think tank οργανισμών και φυσικά με το US Chamber of Commerce.