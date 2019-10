Ελληνικό: 7.000 θέσεις στον απόλυτο τουριστικό προορισμό από την MGE – ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Το «INSPIRE Athens», την ιδέα για το πρώτο ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα με καζίνο (Integrated Resort and Casino – IRC) στην Ελλάδα παρουσίασαν η Mohegan Gaming and Entertainment («MGE») σε συνεργασία με την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Το συγκρότημα, όπως αναφέρθηκε στην παρουσίαση, αποτελείται από ένα πολυτελές ξενοδοχείο, χώρους ψυχαγωγίας, συνεδριακό κέντρο, καταστήματα, εστιατόρια, καζίνο, καθώς και έναν ολοκληρωμένο συνδυασμό υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Το έργο θα βοηθήσει να εκκινήσει μια νέα εποχή τουριστικής ανάπτυξης και οικονομικής ευημερίας για την Ελλάδα και ολόκληρη την περιοχή, επισήμαναν οι διοργανωτές.

Το εμβληματικό σχέδιο του κτιρίου είναι μια δημιουργία του διεθνούς αρχιτεκτονικού γραφείου Steelman Partners, που εξειδικεύεται στον σχεδιασμό και την κατασκευή συγκροτημάτων IRC. Η έμπνευση για το αρχιτεκτονικό σχέδιο προέρχεται από το αρχιτεκτονικό παρελθόν της Ελλάδας και ειδικότερα από τα αθηναϊκά αγάλματα και κτίρια, συμπεριλαμβανομένης της Ακρόπολης και των Καρυάτιδων.

«Αντιληφθήκαμε ότι σκοπός του INSPIRE Athens είναι να συμβολίζει κάτι παραπάνω από ένα ολοκληρωμένο ξενοδοχειακό συγκρότημα» είπε ο Μάριος Κοντομέρκος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Mohegan Gaming and Entertainment. «Ελπίζουμε ότι το INSPIRE Athens θα γίνει ο καταλύτης που θα πυροδοτήσει την ανάπτυξη ολόκληρης της περιοχής του Ελληνικού στην περιζήτητη αθηναϊκή ριβιέρα και θα επαναπροσδιορίσει τη σύγχρονη ταυτότητας της Ελλάδας για πάντα».

Ο Paul Steelman πρόσθεσε ότι «Ολόκληρο το σχέδιό μας είναι από τη φύση του εμβληματικό, ταυτόχρονα όμως και χαρακτηριστικό της ιστορικής αρχιτεκτονικής της Αθήνας και του πλούσιου πολιτισμού της, ενώ υιοθετεί μια νέα στιλιστική αφήγηση που θα εμπνεύσει το μέλλον ολόκληρης της περιοχής».



Οπως αναφέρθηκε, με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις που θα αναδείξουν την Αθήνα ως κορυφαίο προορισμό MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions), έναν πολυχρηστικό, εσωτερικό χώρο εκδηλώσεων και εντυπωσιακές πισίνες και υδάτινα στοιχεία, το INSPIRE Athens θα συνδυάζει πολυτελή φιλοξενία και διαρκή ψυχαγωγία με έναν τρόπο που δεν έχει υπάρξει ποτέ πριν στη Νότια Ευρώπη. Μεγάλο μέρος του συγκροτήματος σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να αξιοποιηθεί η προτίμηση που υπάρχει στην Ελλάδα για δραστηριότητες σε εξωτερικό χώρο, κι έτσι σχεδόν όλα τα εστιατόρια, τα μπαρ και τα νυχτερινά κέντρα θα προσφέρουν εμπειρίες τόσο σε κλειστό όσο και σε ανοιχτό χώρο. Οι χώροι εστίασης και τα καταστήματα θα περιλαμβάνουν διεθνώς αναγνωρισμένα brands, καθώς και δημοφιλή ελληνικά προϊόντα που τονίζουν τις παραδοσιακές ελληνικές συνήθειες. Το INSPIRE Athens στόχο έχει να γίνει σημείο αναφοράς στη Νότια Ευρώπη με τη διοργάνωση μουσικών συναυλιών με καλλιτέχνες διεθνούς βεληνεκούς, θεατρικών παραστάσεων, μεγάλων αθλητικών γεγονότων, καθώς και άλλων καλλιτεχνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων υψηλής ποιότητας σε εβδομαδιαία βάση.

Ο πρόεδρος και διευθύνων Σύμβουλος της Mohegan Gaming and Entertainment, Μάριος Κοντομέρκος, που παρουσίασε το σχέδιο για το IRC, ανάφερε ότι: «Ελπίζουμε ότι θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε το όραμά μας πραγματικότητα και ότι με αυτόν τον προορισμό φιλοξενίας – ορόσημο θα ανυψώσουμε την Αθήνα ως τον απόλυτο τουριστικό προορισμό». Επίσης, ανέφερε τον δεσμό του με τη χώρα λόγω της ελληνικής καταγωγής του, και την επιθυμία του να συνεισφέρει σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, ώστε οι τουριστικοί στόχοι να είναι ευθυγραμμισμένοι με την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού.

Η ανάπτυξη του INSPIRE Athens εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει περισσότερες από 7.000 θέσεις εργασίας στην περιοχή κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της κατασκευής, συμπεριλαμβανομένων των άμεσων και έμμεσων θέσεων. Η ολοκλήρωση του IRC αναμένεται να αυξήσει τον διεθνή τουρισμό στην περιφέρεια της Αττικής τουλάχιστον κατά 10% και να συνεισφέρει εκατομμύρια ευρώ ετησίως τόσο στο ελληνικό κράτος όσο και στους πολίτες της χώρας με τη μορφή φόρων, εισφορών και βελτίωσης υποδομών και υπηρεσιών.

Καλεσμένοι ομιλητές ήταν επίσης ο πρώην Γερουσιαστής των ΗΠΑ, Christopher Dodd, που μίλησε για τη σχέση του με τη Φυλή των Mohegan από τις αρχές της δεκαετίας του ‘70, πολύ πριν ξεκινήσουν οι προσπάθειες της Φυλής προκειμένου να αναπτύξουν το έργο που αποτελεί την κορωνίδα, το Mohegan Sun στο Connecticut. Επίσης, παρών ήταν ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Ανατολικού Connecticut, Thomas «Tony» Sheridan, που συνεργάστηκε στενά με το Mohegan Sun για να προωθήσει την τοπική ανάπτυξη των επιχειρήσεων και δούλεψε με τη Φυλή ως πρώην τοπικός Δήμαρχος. Και οι δύο καλεσμένοι μοιράστηκαν λεπτομέρειες από τη εξαιρετική συνεισφορά της Φυλής Mohegan σε οικονομικά και περιβαλλοντικά θέματα μέσα στις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιείται. Προς στήριξη της Φυλής των Mohegan και της MGE παρευρέθηκε επίσης ο πρώην προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Reince Priebus, που υποστήριξε τις προσπάθειες ανάπτυξης της Φυλής σε ένα έργο στην Πολιτεία του Wisconsin τη δεκαετία του ‘90.

Οι ιδιοκτήτες της MGE, η Φυλή των Mohegan, από την έδρα της κυβέρνησης της Φυλής στο Connecticut, εξέφρασαν την ανυπομονησία τους να καλωσορίσουν την ελληνική κοινότητα στη οικογένειά τους: «Επεκτείνοντας τις ρίζες μας σε όλο τον κόσμο, ανυπομονούμε να δημιουργήσουμε μια συνεργασία μακράς διάρκειας με την ελληνική κοινότητα, τόσο με τους άξιους εργαζομένους και τους επιχειρηματικούς εταίρους όσο και με τους ανθρώπους της περιοχής. Μέσω του INSPIRE Athens, μπορούμε μαζί να συνεργαστούμε χτίζοντας τα θεμέλια για να δημιουργήσουμε ένα λαμπρό μέλλον για τις επόμενες γενιές», είπε ο προσωρινός πρόεδρος του Συμβουλίου της Φυλής των Mohegan, James Gessner Jr.

