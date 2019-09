Στο σφυρί, το μαχαίρι σεφ του Αντονι Μπουρντέν

Πάνω από 200 αντικείμενα του Αντονι Μπουρντέν, τον διάσημο σεφ, συγγραφέα και τηλεοπτικό αστέρα που αυτοκτόνησε τον Ιούνιο του 2018, δημοπρατούνται τον επόμενο μήνα.

Μεταξύ αυτών και κάτι ιδιαίτερο: το περίφημο μαχαίρι σεφ που έφτιαξε ειδικά για τον Μπουρντέν ο Μπομπ Κράμερ (συνοδευόμενο και από το πιστοποιητικό του) από χάλυβα και πέτρωμα μετεωρίτη.

Στη δημοπρασία που διοργανώνει η Lark Mason Associates από 9 έως 20 Οκτωβρίου θα παρουσιαστούν, μεταξύ πολλών άλλων, το αρχικό προσχέδιο του βιβλίου «Bone in the Throat», δίσκοι του Μπουρντέν, έργα τέχνης του και διάφορα είδη ρουχισμού.

Το μεγαλύτερο μέρος του ποσού που θα συγκεντρωθεί θα πάει στην υποτροφία Anthony Bourdain Legacy Scholarship την οποία θα δίνει το The Culinary Institute of America (για πρώτη φορά θα δοθεί για την άνοιξη του 2020). H υποτροφία θα δίνεται σε σπουδαστές, οι οποίοι ενδιαφέρονται για εξάμηνο σπουδών στο εξωτερικό επιπλέον των κανονικών σπουδών τους ή σε όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν σε διεθνές πρόγραμμα μαγειρικής για να μάθουν περισσότερες κουλτούρες. Το υπόλοιπο ποσό θα καταλήξει στο κληροδότημα Μπουρντέν.

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που ενώσαμε τις δυνάμεις μας με την οικογένεια Μπουρντέν και το The Culinary Institute of America για να είμαστε χορηγοί σε αυτήν τη δημοπρασία μοναδικών προσωπικών αντικειμένων από το κληροδότημα Αντονι Μπουρντέν» επισήμανε, σε ανακοίνωση Τύπου, ο Λαρκ Μέισον, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Lark Mason Associates. «Ο Μπουρντέν ήταν μια εντυπωσιακή προσωπικότητα με τόσα πολλά ενδιαφέροντα πέραν του φαγητού, και αυτή η πώληση αντικατοπτρίζει την πολυδιάστατη περσόνα του» υπογράμμισε.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ