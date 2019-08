Φαβορί για Όσκαρ ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο

Σοβαρή υποψηφιότητα για ακόμα ένα Όσκαρ φαίνεται πως βάζει ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, με το ρόλο του στην ταινία «Once Upon a Time in Hollywood» του Κουέντιν Ταραντίνο.

Ο ηθοποιός έχει ήδη ένα Όσκαρ πρώτου αντρικού ρόλου, το οποίο απέσπασε το 2016 για τον ρόλο του στην ταινία «The Revenant».

Σύμφωνα με την βρετανική εταιρεία στοιχημάτων Coral, ο ΝτιΚάπριο είναι μέχρι στιγμής το απόλυτο φαβορί για να κερδίσει το βραβείο του καλύτερου ηθοποιού στα Όσκαρ 2020, για το ρόλο του ως τον τηλεοπτικό αστέρα Ρικ Ντάλτον στο «Once Upon a Time in Hollywood», που είναι η ένατη ταινία του Κουέντιν Ταραντίνο.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ