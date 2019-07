Νέα Διοικούσα Επιτροπή και Διοικητικό Συμβούλιο στο Ελληνο-Αμερικανικό Επιμελητήριο

Η ετήσια Γενική Συνέλευση του Ελληνο-Αμερικανικου Εμπορικού Επιμελητηρίου διεξήχθη με απαρτία την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019. Κατά τη σύγκλιση της αναδείχθηκαν τα 25 αιρετά μέλη τα οποία συνήλθαν σε σώμα την 28η Ιουνίου 2019 και εξέλεξαν τη Διοίκηση του Επιμελητηρίου.

Τα νέα αιρετά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι:

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: Μπακατσέλος Νικόλαος, Pyramis Metallourgia A.E.

Αντιπρόεδροι:Καφάτος Βασίλης, Deloitte Business Solutions S.A.

Σαρακάκης Ιωάννης Δ., Saracakis Brothers S.A.

Γενικός Γραμματέας: Κωστόπουλος Αλέξανδρος, Foresight Strategy & Communications

Ταμίας: Παναγιωτοπούλου Λίτσα, EVIA.IP Ltd

Μέλη: Κανελλόπουλος Παύλος, AIG Greece

Κυριακίδης Γιάννης, Kyriakides Georgopoulos Law Firm

Κυριάκου Μάριος, KPMG Certified Auditors

Παπαδόπουλος Αθανάσιος, Νautical Carriers

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αλεξόπουλος Γεώργιος, Hellenic Petroleum

Αντωνάκου Πέγκυ, Microsoft Hellas

Αντωνιάδης Βασίλειος, The Boston Consulting Group (BCG Hellas)

Αποστολίδης Πασχάλης, AbbVie Pharmaceuticals

Δασκαλάκη–Μυτιληναίου Σοφία, Mytilineos Holdings

Ενεπεκίδης Γιάννης, RollerDeck Associates

Ζανιάς Γεώργιος, Eurobank

Καρύδη–Μπενοπούλου Κλώντια, The American College of Greece

Κουιμτζής Αθανάσιος, Kouimtzis S.A.

Κουσία Βενετία, VenetiaKoussia.Νet

Κυριάκου Αιμίλιος, CitiBank Europe Greek Branch

Κώστας Σταύρος, Economist

Λαζαρίδης Σωκράτης, Athens Exchange

Λιακόπουλος Θεόδωρος, Johnson & Johnson Commercial and Industrial

Μεγάλου Χρήστος, Piraeus Bank

Μιχαηλίδης Κώστας, National Bank of Greece

Νεκταρίου Λίλιαν, Coca-Cola Hellas

Νικολαΐδης Δημήτριος, DOW Hellas

Παπάζογλου Πάνος, EY

Παπαπολίτης Νικόλαος-Λέων, Papapolitis & Papapolitis

Πάσσαρη Δέσποινα, Procter & Gamble Hellas

Παπαταξιάρχης Ευθύμιος, Janssen Cilag Pharmaceutical

Πλέσσας Dennys, Lockheed Martin (International)

Πουλίδας Σπύρος, IBM Hellas

Ραγκούσης Ζαχαρίας, Pfizer Hellas

Σαμπατακάκης Κυριάκος, Accenture

Σταυρόπουλος Ιωάννης, Stavropoulos & Partners Law Office

Στυλιανόπουλος Ανδρέας, Navigator Travel & Tourist Services Ltd.

Τσαμάζ Μιχάλης, Hellenic Telecommunications Organization (OTE)

Τσιμπούκης Αντώνης, CISCO Systems Hellas

Χαρπαντίδης Χρήστος, Papastratos Cigarettes Manufacturing

Γενικός Διευθυντής: Ηλίας Σπυρτούνιας

Ο κ. Νικόλαος Μπακατσέλος Προέδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου του δήλωσε: «Αισθάνομαι μεγάλη τιμή με την εκλογή μου ως Προέδρου του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, διαδεχόμενος τον Σίμο Αναστασόπουλο. Η ευθύνη που μου αναλογεί είναι μεγάλη, όσο και οι προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας, ώστε να διατηρήσουμε αλλά και να ενισχύσουμε το ρόλο του Επιμελητηρίου. Ένας ρόλος ουσιαστικός, μέσα από τον οποίο το Επιμελητήριο επέτυχε να είναι ένας παράγοντας συμβολής στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας μέσα από τις δράσεις του εντός της χώρας αλλά και της ενίσχυσης και αναβάθμισης των διακρατικών σχέσεων Ελλάδας και Η.Π.Α. σε εμπορικό, επιχειρηματικό και πολιτικό επίπεδο».

Ποιος είναι ο νέος Προέδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου:



Ο Νικόλας Μπακατσέλος είναι ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της “Πυραμίς Μεταλλουργία Α.Ε.”. Υπήρξε Διευθύνων Σύμβουλος στην “Imperium ΑΕΕΧ” και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στην “Egnatia Bank Securities S.A.” καθώς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος στην “Εκδοτική Βορείου Ελλάδος Α.Ε.”. Από τον Φεβρουάριο 2014 έως και τον Ιούνιο 2016 ήταν Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Attica Bank. Υπήρξε Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Διεθνούς Πανεπιστημίου έως τον Ιανουάριο 2014 και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΔΕ. Είναι Μέλος της Επιτροπής Στήριξης του ΕΚΕΤΑ και Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΣΒΕ. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου αρκετά χρόνια και τον Ιούνιο του 2010 εκλέχθηκε Αντιπρόεδρός του και Πρόεδρος της Επιτροπής Βορείου Ελλάδος. Έχει σπουδάσει Κοινωνιολογία στο University of Reading και έχει κάνει Μεταπτυχιακό στα Ναυτιλιακά, Εμπόριο και Οικονομικά στο City University Business School.