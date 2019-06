«Bring them back»: Ενα τραγούδι για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα

«Φέρτε τα πίσω, ως ένα κομμάτι, πίσω στην Ελλάδα…πίσω…στην πατρίδα» είναι ένα μέρος των στίχων που ακούστηκαν μέσα στο Βρετανικό Μουσείο, στη διάσημη αίθουσα 18, όπου φιλοξενούνται τα Γλυπτά του Παρθενώνα. Το απόγευμα της Πέμπτης, ανήμερα της επετείου των δέκα χρόνων λειτουργίας του Μουσείου της Ακρόπολης της Αθήνας, η Ελληνίδα τραγουδίστρια και συνθέτρια Hellena επέλεξε να ερμηνεύσει a capella ένα συμβολικό τραγούδι για την επιστροφή των Γλυπτών, στέλνοντας το μήνυμα της επανένωσης, στο πλαίσιο μίας μελωδικής διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη της Βρετανικής Επιτροπής για την Επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Σε μία γωνιά της αίθουσας, περιτριγυρισμένη από τις συνθέσεις των Γλυπτών, παρουσίασε για πρώτη φορά το νέο της τραγούδι με τίτλο «Τα Μάρμαρα του Παρθενώνα (Φέρτε τα πίσω)» (The Parthenon Marbles – Bring them back), δημιούργημα της προσωπικής της επιθυμίας και ευθύνης, όπως λέει, να συμμετέχει συνειδητά στον αγώνα της επιστροφής των Γλυπτών στον τόπο τους για να αναδειχθούν πλέον ως ένα ενιαίο έργο τέχνης.

Η καλλιτεχνική διαμαρτυρία διήρκεσε περίπου μία ώρα και η Ελληνίδα τραγουδίστρια επανέλαβε το τραγούδι τις δέκα φορές – όσα και τα χρόνια συμπλήρωσης της λειτουργίας του Μουσείου της Ακρόπολης – χωρίς μικρόφωνο ή μουσικό όργανο, παρά μόνο με τη συνοδεία ηχογραφημένου πιάνου που ακούγονταν από την συσκευή του κινητού της τηλεφώνου, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Βρετανικού Μουσείου. «Η επίσημη αιτιολογία για την απαγόρευση χρήσης μουσικού οργάνου, όπως μία κιθάρα, ήταν να μην ενοχληθούν οι επισκέπτες και να μην υπάρξουν παράπονα» ανέφερε η Hellena, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ανάμεσα στις επαναλήψεις των ερμηνειών της, ανάγνωσε κείμενα με πληροφορίες γύρω από την ιστορία των Γλυπτών και τον τρόπο αφαίρεσής τους από τον φυσικό τους χώρο από τον λόρδο Ελγιν. «Είναι μία ιστορία, ένα έργο και πρέπει να επανενωθεί. Θα χωρίζατε την Μόνα Λίζα σε δύο κομμάτια; Τότε γιατί να χωρίσετε τα Γλυπτά;» έλεγε μπροστά στους επισκέπτες του Βρετανικού Μουσείου.

«Πολλοί λόγοι, κάτω από έναν σκοπό» ήταν η απάντησή της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ για τους λόγους που την οδήγησαν στη δημιουργία του συγκεκριμένου τραγουδιού, αλλά και στην εκδήλωση διαμαρτυρίας εντός του Βρετανικού Μουσείου. Οπως εξήγησε, είναι η δική της συμβολή στον αγώνα της Επανένωσης των Γλυπτών και εξέφρασε την ελπίδα μέσα από το ντεμπούτο του τραγουδιού και του βίντεο που προωθεί (https://youtu.be/s-EkNkxl3-A) να γίνει γνωστό σε περισσότερους ανθρώπους αυτό που συμβαίνει. Ακόμη και να χρησιμοποιηθεί από οργανώσεις ανά τον κόσμο που έχουν στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης γύρω από την εκστρατεία επιστροφής. «Ο στόχος είναι να ενισχυθεί η πίεση προς την βρετανική κυβέρνηση να αλλάξει το νόμο του 1963 που εμποδίζει την επιστροφή έργων τέχνης και αρχαιοτήτων στις χώρες όπου ανήκουν, αλλά και προς το Βρετανικό Μουσείο να αποδεχτεί το αίτημα της επιστροφής» επεσήμανε.

Η 33χρονη καλλιτέχνης, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ελασσόνα Ολύμπου και σπούδασε κλασσικό πιάνο και φωνητική. Μετακινήθηκε στο Λονδίνο, όπου διαμένει από το 2011, ακολουθώντας την επαγγελματική της καριέρα, ως τραγουδίστρια, συνθέτρια και στιχουργός, με δικές της δημιουργίες και συμμετοχές σε μουσικές σκηνές της βρετανικής πρωτεύουσας. Για την έκδοση του τραγουδιού «Τhe Parthenon Marbles. Bring them back» είχε την υποστήριξη της Βρετανικής και της Αυστραλιανής Επιτροπής για την Επανένωση.