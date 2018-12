Διαγωγή λίαν καλώς για την Ελλάδα της Ευρωζώνης

H Ελλάδα είναι μεταξύ των χωρών με ικανοποιητικό βαθμό στο πλαίσιο της Ευρωζώνης, σύμφωνα με έρευνα που έκανε το Bloomberg με την ευκαιρία της 20ης επετείου από την καθιέρωση του ευρώ, υπό τον τίτλο: «Καθώς το ευρώ κλείνει τα 20, μία ματιά πίσω στο ποιος τα πήγε καλύτερα και ποιος τα πήγε χειρότερα».

Με βάση την έρευνα, οι χώρες της Ευρωζώνης κατατάχθηκαν σε τρεις κατηγορίες: Σε αυτές που έχουν βαθμό Α (πολύ καλό), σε αυτές που έχουν βαθμό Β (ικανοποιητικό) και σε αυτές που παίρνουν βαθμό C (μέτριο). «Αν και η Ελλάδα υπέφερε τρομερά κατά τη διάρκεια της κρίση χρέους, κατάφερε να πάρει τον βαθμό Β. Παρά τα όσα πήγαν λάθος, η συμμετοχή της στο ευρώ για 18 χρόνια κατέστησε δυνατό στην Ελλάδα να οικοδομήσει νέες εμπορικές σχέσεις με τον πλουσιότερο πυρήνα της Ευρώπης. Η εκχώρηση της νομισματικής πολιτικής σε μία αξιόπιστη κεντρική τράπεζα έφερε μεγαλύτερη σταθερότητα των τιμών τα πρώτα χρόνια και στο πρόσφατο παρελθόν είδε μία μεγάλη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας», σημειώνει το δημοσίευμα.

Η Bloomberg Economics υπέβαλε 16 χώρες της Ευρωζώνης – εξαιρέθηκαν οι βαλτικές χώρες που εντάχθηκαν στο ευρώ μετά το 2011 – σε 10 οικονομικά τεστ για να καταγράψει τον βαθμό που οι χώρες-μέλη έδρεψαν τα οφέλη της μεγαλύτερης σταθερότητας και οικονομικής ολοκλήρωσης καθώς και την ικανότητά τους να παραμείνουν ανταγωνιστικές και να σταθεροποιήσουν τις οικονομίες τους κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους της Ευρωζώνης. Οπως σημειώνεται, τα τεστ αυτά δεν δείχνουν αν τα κράτη-μέλη θα τα πήγαιναν καλύτερα εκτός του ευρώ, ούτε μετρούν τη συνολική ευημερία και οικονομική ευρωστία τους. Περισσότερο, απεικονίζουν το πόσο καλά εκμεταλλεύθηκε κάθε χώρα τις ευκαιρίες και αντιμετώπισε τους κινδύνους που σχετίζονται με το κοινό νόμισμα. «Τα αποτελέσματα δείχνουν μία διχασμένη ήπειρο. Από τις 16 χώρες που ελέγχθηκαν, οι έξι είχαν βαθμό Α, οι πέντε βαθμό Β και άλλες πέντε βαθμό C», σημειώνεται.

Η βαθμολογία της Ελλάδας στους 10 δείκτες, με βάση τους οποίους έγιναν τα τεστ, είναι η εξής: Ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες (βαθμός Α), ικανότητα δανεισμού (βαθμός C), μεγαλύτερη ολοκλήρωση (βαθμός Α), ανταγωνιστικότητα προ της κρίσης (βαθμός C), αύξηση παραγωγικότητας (βαθμός C), ανταγωνιστικότητα μετά την κρίση (βαθμός Α), σταθεροποίηση πληθωρισμού (βαθμός Α), κόστος εργασίας μετά την κρίση (βαθμός Α), επιλογές δημοσιονομικής πολιτικής (βαθμός C), κόστος εργασίας πριν την κρίση (βαθμός C). Ο τελικός βαθμός είναι Β.

Στην κατηγορία των χωρών με βαθμό Α περιλαμβάνονται η Αυστρία, το Βέλγιο, η Φινλανδία, η Γερμανία, η Σλοβακία και η Σλοβενία. Στην κατηγορία Β, εκτός από την Ελλάδα, περιλαμβάνονται και η Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία και η Πορτογαλία. Στην κατηγορία C κατατάσσονται η Κύπρος, η Γαλλία, η Ιταλία, η Μάλτα και η Ισπανία.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ