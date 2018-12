Εξυπνο κινητό προβάλλει τις ομορφιές της Ελλάδας

Το έξυπνο κινητό προβάλλει τις ομορφιές της Ελλάδας. Πρωτοβουλία «Unseen Greece by 20 Mates», υπό την αιγίδα του ΕΟΤ

Στην εθνική στρατηγική στον τομέα του τουρισμού που έχει ξεκινήσει από το 2015ν προκειμένου η Ελλάδα να καταστεί τουριστικός πόλος 365 ημέρες τον χρόνο, έδωσε έμφαση ο πρόεδρος του ΕΟΤ, Χαράλαμπος Καρίμαλης, απευθύνοντας χαιρετισμό κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της πρωτοβουλίας «Unseen Greece by 20 Mates», που πραγματοποιείται από τη Huawei, υπό την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού, και έχει σκοπό να αναδείξει τις αθέατες πλευρές της Ελλάδας μέσα από τη ματιά του νέου smartphone Huawei Mate 20 Pro.

Ο πρόεδρος του ΕΟΤ επισήμανε ότι η Ελλάδα διαθέτει πολλές επιμέρους θεματικές τουριστικές επιλογές, αναφέροντας ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία της Huawei θα συμβάλει και αυτή στη χρονική διεύρυνση της τουριστικής περιόδου.

Ειδικότερα, όπως σημειώθηκε στην εκδήλωση, μέσα από τη δράση Unseen Greece by 20 Mates και υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, το νέο Ηuawei Mate20 Pro ταξίδεψε στα χέρια 20 σημαντικών Ελλήνων instagrammers από τους πιο εμβληματικούς τουριστικούς προορισμούς της χώρας, όπως τη Σαντορίνη, τα Ζαγοροχώρια, τη Μάνη, τα Μετέωρα, την Ύδρα, τα Χανιά, τον Όλυμπο και τη Χαλκιδική, αλλά και τα αστικά τοπία της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας και άλλων πόλεων.

Οι φωτογραφίες που τραβήχτηκαν από τους 20 instagrammers θα συγκεντρωθούν και θα αποτελέσουν το υλικό της πλατφόρμας www.unseengreece.com, προσφέροντας έτσι την ευκαιρία σε όλους να ανακαλύψουν τις ομορφιές της Ελλάδας. Οι καλύτερες φωτογραφίες που θα ληφθούν κατά τη διάρκεια της δράσης θα συγκεντρωθούν και θα παραχωρηθούν δωρεάν από τη Huawei στον ΕΟΤ για απεριόριστη χρήση, με όποιο τρόπο ο ΕΟΤ κρίνει καλύτερα, για να αποτελέσουν κομμάτι της οπτικής ταυτότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο τις εκστρατείες προώθησης της Ελλάδας ως τουριστικού προορισμού στο εξωτερικό.

Σε χαιρετισμό του, ο επικεφαλής του Καταναλωτικού Τομέα της Huawei στην Ελλάδα, Lin Bing, εξέφρασε τη χαρά του για τη συνεργασία της εταιρείας με τον ΕΟΤ, στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί από στον τομέα της τουριστικής πολιτικής.

Α.Λ