Σε συγκινησιακή ατμόσφαιρα η αποχώρηση της Μέρκελ από την ηγεσία του CDU

«Ηταν μεγάλη μου χαρά, ήταν μεγάλη μου τιμή». Με αυτά τα λόγια και εν μέσω παρατεταμένου χειροκροτήματος, η ‘Αγγελα Μέρκελ, φανερά συγκινημένη, έκλεισε την τελευταία ομιλία της ως Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU).

Ενώπιον 1.000 συνέδρων, 1.000 επίσημων προσκεκλημένων και 1600 δημοσιογράφων, η κυρία Μέρκελ ολοκλήρωσε 18 χρόνια στην ηγεσία του CDU με μια σύντομη αναδρομή στους σταθμούς της επιτυχημένης θητείας της, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της «για την κριτική, την στήριξη και την συνεργασία», όλων αυτών των χρόνων.

Σε μια ασυνήθιστη εικόνα, η Καγκελάριος, με δάκρυα στα μάτια, δέχθηκε επί 9:24 λεπτά το χειροκρότημα των συνέδρων, ενώ παρακολούθησε μαγνητοσκοπημένο μήνυμα που ετοίμασαν προς τιμήν της τα μέλη του Προεδρείου του κόμματος, με μουσική επένδυση το τραγούδι «Thank you for the days» των Kinks. «Ευχαριστούμε για την ανθρωπιά, την σοβαρότητα, τον χαρακτήρα, το τσαγανό και το χιούμορ, για το θάρρος. Χαιρόμαστε για αυτό που έρχεται», αναφερόταν στο βίντεο, ενώ οι σύνεδροι κρατούσαν πλακάτ με την φράση «Ευχαριστούμε αρχηγέ, για τα 18 χρόνια ηγεσίας».



«Αυτό σήμερα δεν είναι αποχωρισμός. Είναι η αφορμή για το ευχαριστώ», είπε ο αντιπρόεδρος του κόμματος και Πρωθυπουργός της Εσσης Φόλκερ Μπουφιέ, παρουσιάζοντας το δώρο του στην απερχόμενη Πρόεδρο: την μπαγκέτα του μαέστρου Κεντ Ναγκάνο, ο οποίος διηύθυνε την ορχήστρα της εμβληματικής Φιλαρμονικής του Ελβα στην 9η Συμφωνία του Μπετόβεν κατά την Σύνοδο της G20 που πραγματοποιήθηκε πέρυσι στο Αμβούργο.

«Δεν γεννήθηκα Καγκελάριος ούτε Πρόεδρος Κόμματος – πραγματικά όχι. Εκανα το καθήκον μου με αξιοπρέπεια και θέλω να αποχωρήσω με αξιοπρέπεια», είπε η ‘Αγγελα Μέρκελ στην ομιλία της και σημείωσε ότι το CDU είναι σήμερα σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι πριν από 18 χρόνια και είναι ένα κόμμα που πρέπει να έχει την αξίωση να μην κοιτάζει στο παρελθόν, αλλά προς το μέλλον, με νέες απόψεις, νέες απαντήσεις, νέες δομές και σταθερές αξίες.