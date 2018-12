Oι 10 κορυφαίες ταινίες και τηλεοπτικές σειρές του 2018 σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου

Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου (AFI) δημοσίευσε τη λίστα 10 κορυφαίων ταινιών του 2018 και των 10 κορυφαίων τηλεοπτικών προγραμμάτων.

Η ετήσια επιλογή ειδικών και κριτικών κινηματογράφου θεωρείται ο προάγγελος των βραβείων Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.

Συνήθως, πολλά φιλμ από τη λίστα του AFI είναι επίσης μεταξύ των υποψηφίων για Όσκαρ στην κορυφαία κατηγορία Καλύτερης Ταινίας.

Εκτός λίστας βρίσκεται το Roma σε σενάριο και σκηνοθεσία του Μεξικανού, Αλφόνσο Κουαρόν μεγάλου νικητή του φετινού Φεστιβάλ Βενετίας.

H λίστα του AFI με τις 10 κορυφαίες ταινίες του 2018:

«BlacKkKlansman» του Σπάικ Λι

«Black Panther» η ταινία υπερηρώων του Ράιαν Κούγκλερ

«Eighth Grade» κωμωδιόδραμα του Μπο Μπέρναμ

«If Beale Street Could Talk» δραματική αστυνομική ταινία του Μπάρι Τζέκινς

«The Favourite» η ταινία του Γιώργου Λάνθιμου που θριάμβευσε στα Ανεξάρτητα Βρετανικά Βραβεία Κινηματογράφου

«First Reformed» δραματική ταινία του Πολ Σρέιντερ

«Green Book» δραματική ταινία του Πίτερ Φαρέλι

«Mary Poppins Returns» σίκουελ της κλασικής ταινίας φαντασίας

«A Quiet Place» θρίλερ του Τζον Κρασίνσκι

«A Star is Born» ο Μπράντλεϊ Κούπερ σκηνοθετεί και συμπρωταγωνιστεί με την Lady Gaga στο remake του ρομαντικού μιούζικαλ

Οι κορυφαίες τηλεοπτικές σειρές του 2018 είναι:

«The Americans», «The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story», «Atlanta», «Barry», «Better Call Saul», «The Kominsky Method», «The Marvelous Mrs. Maisel», «Pose», «Succession», «This Is Us».

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ