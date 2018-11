Συνέδριο Economist: Η τεχνητή νοημοσύνη στον κλάδο του λιανικού εμπορίου

Τον επαναπροσδιορισμό του κλάδου του λιανικού εμπορίου μέσα από την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης και τις σχετικές τεχνολογίες εξετάζει το προσεχές συνέδριο του Economist που εντάσσεται στη σειρά “Revolutionary World”. Το συνέδριο πραγματοποιείται στις 30 Νοεμβρίου 2018 στο Ξενοδοχείο Ιντερκοντινένταλ και μέσω κύκλων ανοιχτής συζήτησης και ζωντανής ψηφοφορίας με το κοινό θα αναλυθούν –μεταξύ άλλων– το παρόν και το μέλλον των υφιστάμενων μοντέλων του κλάδου, ο αντίκτυπος στην ανεργία, η ποιότητα των υπηρεσιών, οι όροι στο πεδίο της ανταγωνιστικότητας, η συμπεριφορά του καταναλωτικού κοινού στο μεταβατικό περιβάλλον, ο ρόλος της Κίνας, τα big data, το σθένος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι προκλήσεις που διαφαίνονται στο τραπεζικό τοπίο αλλά και καίριες πτυχές στην έρευνα και την εκπαίδευση που σχετίζονται με τον κλάδο.

Τις εργασίες συντονίζει ο consultant editor του Economist John Andrews, ο οποίος και θα παραθέσει πρόβλεψη για τον κλάδο της λιανικής, απευθύνοντας παράλληλα ερωτήματα που αποσκοπούν να θέσουν το πλαίσιο για τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης, τις ευκαιρίες αλλά και τις ανησυχίες.

Ομιλητές που συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, στο συνέδριο:

*Pascal Lamy, επίτιμος πρόεδρος, Jacques Delors Institute, πρώην γενικός διευθυντής, Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

*Joe Jensen, αντιπρόεδρος, Internet of Things (IoT) Group, γενικός διευθυντής, Retail Solutions Division, Intel Corporation

*Luc Hendrickx, Director for enterprise policy and external relations, SMEunited

*Michael Nelson, tech strategy, Cloudflare, πρώην καθηγητής διαδικτυακών σπουδών

*Μιχάλης Μπλέτσας, Ερευνητής και Διευθυντής Πληροφορικής, MIT Media Lab

*Massimo Volpe, γενικός διευθυντής, Retail Institute Italy

*Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, Βουλευτής, τομεάρχης ψηφιακής πολιτικής, τηλεπικοινωνιών και ενημέρωσης, Νέα Δημοκρατία

*Γιάννης Βασιλάκος, Αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, Kotsovolos – Dixons South East Europe, Ελλάδα

*Άννα Διαμαντοπούλου, Πρόεδρος, «ΔΙΚΤΥΟ» για τη μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη, πρώην Ευρωπαίος επίτροπος και πρώην υπουργός

*Γεώργιος Δουκίδης, Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

*Γιώργος Καββαθάς, Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.)

*Χρήστος Καραγιαννάκης, Chief operating officer, Kotsovolos – Dixons South-East Europe, Greece

*Γιώργος Καρυδάκης, Επίκουρος καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

*Παναγιώτης Κουρουθανάσης, Αναπληρωτής καθηγητής, Τμήμα πληροφορικής Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα.