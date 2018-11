Διάκριση για την APIVITA στα Sustainable Beauty Awards 2018

Το δεύτερο βραβείο στην κατηγορία New Sustainable Product στα Sustainable Beauty Awards 2018, που πραγματοποιήθηκαν στο Παρίσι, στις αρχές Νοεμβρίου, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού συνεδρίου Sustainable Cosmetics Summit, κατέκτησε η APIVITA.

Το βραβείο απονεμήθηκε στην APIVITA για τη σειρά PINDOS WILD HERBS, η οποία αντιπροσωπεύει την ολιστική προσέγγιση του κύκλου ζωής ενός προϊόντος που δημιουργήθηκε, για να υπηρετήσει ένα καλό σκοπό. Με κύριο συστατικό τα άγρια βότανα της Πίνδου, η σειρά περιποίησης σώματος χρηματοδότησε εκπαιδευτικά προγράμματα «οικολογικού αλφαβητισμού» για τους μαθητές σχολείων της ευρύτερης περιοχής.

Η σειρά PINDOS WILD HERBS, που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τις ΜΚΟ Άγονη Γραμμή Γόνιμη και New Wrinkle, αναδεικνύει την ελληνική βιοποικιλότητα, χρησιμοποιώντας τα άγρια βότανα της οροσειράς της Πίνδου ως τα κύρια συστατικά της και, ταυτόχρονα, αποτελεί ένα προϊόν εξαιρετικά υψηλής σύνθεσης σε φυσικά συστατικά (99% για το Ενυδατικό Γαλάκτωμα Σώματος και 88% για το Αφρόλουτρο). Επιπλέον, το νερό που έχει χρησιμοποιηθεί στη σειρά έχει αντικατασταθεί από το πατενταρισμένο έγχυμα από τρία είδη σιδερίτη -ελληνικό τσάι του βουνού- και το μπουκάλι που χρησιμοποιείται για τη συσκευασία των προϊόντων αποτελείται από έως και 50% ανακυκλωμένο πλαστικό PET. Τα δύο προϊόντα της σειράς παράγονται στο βιοκλιματικό εργοστάσιο της APIVITA που χρησιμοποιεί 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και εφαρμόζει πρακτικές χαμηλής περιβαλλοντικής επίπτωσης σε όλα τα στάδια παραγωγής.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το βραβείο New Sustainable Product αποτελεί μία πολύ ξεχωριστή διάκριση για την APIVITA, δεδομένου ότι πρόκειται για μία νέα κατηγορία βραβείων που εισήχθη το 2018 και αποσκοπεί στην προώθηση των νέων καλλυντικών προϊόντων ή προϊόντων προσωπικής φροντίδας τα οποία παρουσιάζουν σημαντικά διαπιστευτήρια αειφορίας.

Οι εταιρείες που προκρίθηκαν στην τελική φάση στην κατηγορία New Sustainable Product ήταν οι: Aveda, Hair O’ Right και Trash Hero Love Refillable Beauty Products. Η APIVITA βρέθηκε επίσης μεταξύ των φιναλίστ στην κατηγορία Sustainability Leadership Award μαζί με τις εταιρείες Weleda, Neal’s Yard Remedies και Symrise.

Τα βραβεία Sustainable Beauty Awards οργανώνονται από την Ecovia Intelligence και έχουν σκοπό να αναγνωρίσουν και να τιμήσουν τις πρωτοπόρες εταιρείες, που προάγουν στην πράξη τη βιώσιμη ανάπτυξη στη βιομηχανία καλλυντικών και προσθέτουν αξία πέρα και πάνω από το προϊόν στην κοινωνία και στο περιβάλλον. Για τα φετινά βραβεία, η κριτική επιτροπή δέχθηκε πάνω από 100 υποψηφιότητες από διεθνούς εμβέλειας εταιρείες στον κλάδο των φυσικών καλλυντικών.

