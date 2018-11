8o Capital+Vision: Πρόσκληση στις ελληνικές επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν την παγκόσμια δικτύωση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Γερμανίας

Πρόσκληση στις ελληνικές επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν την παγκόσμια δικτύωση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Γερμανίας μέσω του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου απηύθυνε ο Dr. Volker Treier, Deputy Chief Executive Officer, International and European Economic Affairs, Association of German Chambers of Commerce and Industry (DIHK), μιλώντας κατά τη δεύτερη μέρα του πολυσυνεδρίου Capital +Vision 2018 που διοργάνωσε το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Ο Dr. Volker Treier σημείωσε ότι ειδικά η κινεζική αγορά παρουσιάζει μεγάλες ευκαιρίες. Όπως τόνισε «περίπου 800 εκατομμύρια θα είναι οι καταναλωτές της μεσαίας τάξης στην Κίνα το 2025. Αυτό πρέπει να το έχουν υπόψιν οι επιχειρήσεις και ειδικά όσες είναι στα τρόφιμα. Γι’ αυτό σας καλώ να αξιοποιήσετε το δίκτυό μας», συμπλήρωσε.

Παράλληλα, αναφερόμενος στην πολιτική του Αμερικανού προέδρου σημείωσε ότι δημιουργεί νέες προκλήσεις για την Ευρώπη λόγω των απόψεων προστατευτισμού που προκρίνει. Όπως τόνισε, η πολιτική του προέδρου Τραμπ «ενδεχομένως να αποδειχθεί και θετική καθώς μπορεί να φέρει την ΕΕ κοντά σε μεγάλες οικονομίες όπως η Ιαπωνία. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι και να έχουμε αυτοπεποίθηση οι Ευρωπαίοι» τόνισε με έμφαση και αναφέρθηκε με καλά λόγια για την ελληνική οικονομία. «Πολλές επιχειρήσεις στη Γερμανία λένε ότι η κατάσταση στην Ελλάδα είναι σταθερή. Αυτό είναι καλό. Ο περισσότερος κόσμος διαπιστώνει ότι το περιβάλλον δεν είναι πλέον αρνητικό σε σχέση με τις επενδύσεις», διευκρίνισε.

