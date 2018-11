Γυναικεία επιχειρηματικότητα: Σοβαρός παράγοντας κοινωνικής αλλαγής

Η γυναικεία επιχειρηματικότητα είναι σοβαρός παράγοντας κοινωνικής αλλαγής – το κλειδί ενός νέου τύπου ανάπτυξης – και οι γυναίκες μπορούν και οφείλουν να προσεγγίσουν την επιχειρηματικότητα με δυναμικότερο τρόπο, επισήμαναν η περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου και ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος στο 2ο Athens Business Women Forum: Γυναίκες που καινοτομούν. Το φόρουμ συνδιοργανώνουν το ΕΒΕΑ και η Περιφέρεια Αττικής, απονέμοντας και τιμητικές διακρίσεις σε γυναίκες που έχουν διακριθεί για την καινοτόμο τους δραστηριότητα σε επιχειρηματικό επίπεδο και στο επίπεδο της επιστημονικής έρευνας.

Προλογίζοντας την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Ζάππειο Μέγαρο, ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος, μεταξύ άλλων ανέφερε: «Η επιχειρηματικότητα δεν έχει – και ποτέ δεν είχε – ανδρικά χαρακτηριστικά. Η Ελλάδα έχει ένα εξαιρετικό γυναικείο δυναμικό, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στο ότι η χώρα μας κατέχει μία από τις υψηλότερες θέσεις πανευρωπαϊκά, όσον αφορά το ποσοστό των γυναικών επιχειρηματιών στο σύνολο του ενεργού εργατικού δυναμικού. Ωστόσο, ως προς την επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων, η συμμετοχή των γυναικών υπολείπεται σημαντικά έναντι αυτής των ανδρών. Οι γυναίκες μπορούν και οφείλουν να προσεγγίσουν την επιχειρηματικότητα με δυναμικότερο τρόπο, για να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητές τους και να πετύχουν τις φιλοδοξίες τους…



Η τόλμη, η δημιουργικότητα, η αντοχή, η υπομονή και η επιμονή, η πίστη και η προσήλωση στο στόχο, είναι αρετές γυναικείες, όσο και ανδρικές. Ιδιαίτερα η καινοτόμος επιχειρηματικότητα, χρειάζεται επιπλέον ανθρώπους με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη, με τη δυνατότητα να ισορροπούν οικονομικούς και μη στόχους, με το θάρρος απέναντι στο ρίσκο, με το εσωτερικό κίνητρο και την ενέργεια να αλλάξουν προς το καλύτερο τη ζωή τους, αλλά και το περιβάλλον γύρω τους.

Σήμερα, ανάμεσά μας βρίσκονται δεκάδες γυναίκες – επιχειρηματίες και μη – που καινοτομούν και πετυχαίνουν, με αυτά ακριβώς τα χαρακτηριστικά. Αναδεικνύοντας το παράδειγμά τους, τις δικές τους ιστορίες, θέλουμε να δώσουμε ένα μήνυμα ενδυνάμωσης σε όλες τις γυναίκες που θέλουν να δοκιμάσουν τις γνώσεις και το ταλέντο τους στο καινοτόμο επιχειρείν. Θέλουμε να ενισχύσουμε το αίτημα προς την Πολιτεία, για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλέγματος ενθάρρυνσης της γυναικείας καινοτόμου επιχειρηματικότητας. Με μέτρα και πολιτικές για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, για την εξισορρόπηση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, για τη διαμόρφωση ενός ευρύτερου πλαισίου, το οποίο θα στηρίζει την ανάπτυξη των νεοφυών καινοτόμων επιχειρήσεων.

Θέλουμε, τέλος, να συμβάλουμε στη δημιουργία ενός νέου, ελκυστικού αφηγήματος στη ελληνική κοινωνία, όσον αφορά το καινοτόμο επιχειρείν.

Θέλουμε να προβάλουμε την καινοτόμο επιχειρηματικότητα ως επιλογή σταδιοδρομίας για τους νέους ανθρώπους, ανεξαρτήτως φύλου» πρόσθεσε στην ομιλία του ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ.

Από την πλευρά της, η περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου, μεταξύ άλλων επεσήμανε πως «δεν είναι έτσι τυχαίο ότι γυναικεία επιχειρηματικότητα και χειραφέτηση είναι δύο συγκοινωνούντα δοχεία. Η μία προϋποθέτει και ενισχύει την άλλη. Γιατί οι γυναίκες επιχειρηματίες, σε αντίθεση με τους άνδρες συναδέλφους τους, οφείλουν να υπερβούν τα ανδροκρατικά πρότυπα για να φθάσουν στην επιχειρηματική επιτυχία. Είναι υποχρεωμένες να υπερβούν τα κλισέ προκατασκευασμένων ρόλων. Των ρόλων της γυναίκας μητέρας, συζύγου, συντρόφου, επιχειρηματία. Και συχνά είναι αναγκασμένες να εργαστούν περισσότερο για ίδια αποτελέσματα με τους άνδρες συναδέλφους τους…



Και μπορεί, ειδικά σε περιπτώσεις όπως η πατρίδα μας, να μην μιλάμε απλά για γυάλινη οροφή αποκλεισμού των γυναικών. Αλλά για μια οροφή από τσιμέντο. Το τσιμέντο του σεξισμού και των προκαταλήψεων, που μπορεί να διαρραγεί μόνο με τεκτονικές αλλαγές. Τις αλλαγές ακριβώς που συνεπάγεται και προϋποθέτει η συμμετοχή των γυναικών στην οικονομία. Η συμβολή τους στην υγιή ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη. Γιατί, όπως δείχνουν έρευνες του ΟΗΕ και της ΕΕ, η γυναικεία επιχειρηματικότητα είναι σοβαρός παράγοντας κοινωνικής αλλαγής – το κλειδί ενός νέου τύπου ανάπτυξης. Ανάπτυξης που ξεχωρίζει γιατί διαθέτει μια κοινωνικά προστιθέμενη αξία. Για το λόγο αυτό οι γυναίκες επιχειρηματίες είναι ξεχωριστές. Και αυτό ακριβώς το αποδεικνύουν οι νέες γυναίκες που βραβεύουμε σήμερα και που έχουν κάνει και συνεχίζουν να κάνουν τη διαφορά στο πεδίο της επιχειρηματικότητας. Δείχνουν, σε όλες και σε όλους, ότι ο αποκλεισμός των γυναικών από το δημόσιο πεδίο, μπορεί να σπάσει με σοβαρή και συστηματική δουλειά. Με πίστη και με θέληση. Όταν έχουμε την έμπνευση, όταν έχουμε το κίνητρο, όταν έχουμε την ευκαιρία, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά.

Στην Περιφέρεια Αττικής έχουμε κάνει συγκεκριμένη στρατηγική επιλογή, εδώ και τέσσερα χρόνια. Επενδύουμε στη γυναικεία, καινοτόμο επιχειρηματικότητα, υπερβαίνοντας το έλλειμμα αρμοδιοτήτων και αναλαμβάνοντας σχετικές πρωτοβουλίες.

Προσπαθούμε, αθροίζοντας δυνάμεις, να συμβάλλουμε στη δημιουργία εκείνου του περιβάλλοντος που μπορεί να δώσει τις ευκαιρίες που χρειάζονται οι γυναίκες επιχειρηματίες. Τις ευκαιρίες που μπορούν να μετατρέψουν το ταλέντο σε πράξη, σε καινοτόμο επιχειρηματικότητα, πολλές φορές με κοινωνικό χαρακτήρα».

Οι ομιλήτριες που απέσπασαν και τις τιμητικές διακρίσεις ήταν:

1. Ιουλία Αρμάγου, πρόεδρος Juliette Armand – The Personal Professional Skincare.

2. Μαργαρίτα Βιτάλη Σαραντοπούλου. Founder & Business Development Different & Different .

3. Ζάνια Ηλιάδη. Co-founder, Director of Sales & Marketing CGPACKSHOTS.

4. Δήμητρα Μαρία Κατσαφάδου. Founder, Owner & Director La vie en Rose by Dimitra Katsafadou.

5. Ζωή Κούρνια. Ιδρύτρια και επιστημονική σύμβουλος Ιngredio

6. Ξένια Κούρτογλου. Co-founder E-satisfaction AE.

7. Δρ Μαρία Κωνσταντοπούλου, κύρια Ερευνήτρια, Ινστιτούτο Βιοεπιστημών και Εφαρμογών, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών.

8. Αλεξία Κωτσή. Co-Founder & CEO Funkmartini.

9. Marcie Mayer. Αγροτική Επιχειρηματίας OAKMEAL.

10. Υλιάνα Στέγγου. Αντιπρόεδρος και γενική διευθύντρια Κτήμα Πόρτο Καρράς AE.

11. Βασιλική Τσιφτσιάν. Co-Founder & Artist Happyland Entertainment.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ