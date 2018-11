Go International: Τα 33 δισ. ευρώ αναμένεται να ξεπεράσουν φέτος οι ελληνικές εξαγωγές

Την εκτίμηση ότι οι ελληνικές εξαγωγές ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 33 δισ. ευρώ για το σύνολο του 2018, αν συνεχιστεί ο ρυθμός αύξησής τους, που παρατηρείται στους πρώτους εννέα μήνες του έτους, διατύπωσε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ), δρ. Γιώργος Κωνσταντόπουλος, κατά την ομιλία του στο Go in Thessaloniki Forum, που διοργανώνει η Eurobank.

«Στη διάρκεια της κρίσης, οι εξαγωγικές επιχειρήσεις ήταν αυτές που στήριξαν την οικονομία, η οποία έχασε από το 2008 έως το 2017 το ένα τέταρτο του ΑΕΠ της. Κατά το ίδιο διάστημα, οι εξαγωγές της χώρας μας ενισχύθηκαν κατά 35,4% φτάνοντας την επίδοση – ρεκόρ των 28,8 δις. ευρώ το 2017, ενώ ιδιαίτερα ευοίωνες είναι οι ενδείξεις του τρέχοντος έτους», υπογράμμισε ο κ. Κωνσταντόπουλος, ενώ συνεχάρη τη Eurobank για τη σημαντική πρωτοβουλία του προγράμματος επιχειρηματικών αποστολών Go International, η ιδέα της οποίας γεννήθηκε, όπως είπε, το 2009 από τις τότε διοικήσεις της Τράπεζας και του ΣΕΒΕ και υλοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2010 στο Βουκουρέστι με συντονιστή φορέα τον ΣΕΒΕ.

Κατά τον δρα Κωνσταντόπουλο, η ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου είναι ένας απόλυτα εφικτός στόχος, ενώ η Ελλάδα πρέπει να εστιάσει στο μοντέλο «Παράγω και Εξάγω», δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής και της υψηλής προστιθέμενης αξίας. «Οι εξαγωγικές δυνατότητες είναι πολλές, γι’ αυτό πρέπει να παρέχουμε κίνητρα σε όλους τους κλάδους της εγχώριας οικονομίας να αναπτύξουν τη διεθνή τους δραστηριότητα, να συνεχίσουν αλλά και να αυξήσουν την εγχώρια παραγωγή τους. Βασικό πυλώνα στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της χώρας αποτέλεσε ο αγροδιατροφικός κλάδος καθώς σύμφωνα με ανάλυση του Ινστιτούτου Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ, οι εξαγωγές του κλάδου παρουσίασαν αύξηση κατά 35,4% στο διάστημα 2008-2017, ενώ το μερίδιό τους στο σύνολο των εξαγωγών ξεπερνάει το 20,0%. Πρέπει επομένως να εστιάσουμε στους κλάδους που παρουσιάζουν αυξημένη διεθνή ζήτηση όπως ο αγροδιατροφικός, αλλά και να εξετάσουμε τα αίτια που οδήγησαν στην ύφεση άλλων κλάδων της ελληνικής οικονομίας ώστε να τους ενισχύσουμε αντίστοιχα», υπογράμμισε.

Πρόσθεσε, ότι το ποσοστό των ελληνικών εξαγωγών αγαθών ως ποσοστό προς το ΑΕΠ, δηλαδή η εξαγωγική επίδοση της Ελλάδας, υπολείπεται σημαντικά του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς ανέρχεται σε 16%, έναντι 34% στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2017. «Επομένως, πρέπει να αυξήσουμε το ρυθμό ανάπτυξης των εξαγωγών και να υιοθετήσουμε μία εξωστρεφή στρατηγική σε εθνικό αλλά και περιφερειακό επίπεδο (…) Η Ελλάδα έχει ανάγκη μία ισχυρή παραγωγική βάση, η οποία θα υποστηρίζει και θα προωθεί την εξωστρέφεια. Οι εξαγωγείς κατάφεραν σε μία δύσκολη περίοδο να αναπτύξουν το διεθνές δίκτυο συνεργασίας τους και να αυξήσουν τη διεθνή τους δραστηριότητα» υπογράμμισε.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης προβλέπεται να πραγματοποιηθούν περισσότερες από 3000 συναντήσεις μεταξύ Ελλήνων και ξένων επιχειρηματιών.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ