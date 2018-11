Ταινίες πρώτης προβολής: Στον ιστό της αράχνης, του τρόμου και των ψυχολογικών αδιεξόδων

Η ηρωίδα της δημοφιλούς λογοτεχνικής σειράς “ Millennium” Λίζμπεθ Σάλαντερ επιστρέφει με την περιπέτεια “ Το Κορίτσι στον Ιστό της Αράχνης”, μια ταινία που βγαίνει απόψε στους κινηματογράφους μαζί με άλλα πέντε φιλμ και αναμένεται να τραβήξει το ενδιαφέρον των κινηματογραφόφιλων. Επίσης προβάλλονται και έχουν το ενδιαφέρον τους οι ταινίες “ Overlord”, ένα φιλμ που συνδυάζει την πολεμική περιπέτεια με τον τρόμο, “ Ληστεία στο Μουσείο”, μία περιπέτεια που βασίζεται σε μία απίστευτη αλλά αληθινή ιστορία, “ Το μυστικό της Πέτρα”, ένα ψυχολογικό δράμα, “ Η κοιλάδα των Σκιών”, ένα θρίλερ με μουσική του φημισμένου Πράισνερ και “ Μη με αγγίζεις”, ένα τολμηρό δράμα από τη Ρουμανία.

“ Το Κορίτσι στον Ιστό της Αράχνης”

(“ The Girl in the Spider’s Web”) Περιπέτεια αγωνίας και μυστηρίου, αμερικανικής (συμπαραγωγής) 2018, σε σκηνοθεσία του Φέντε Αλβάρεζ, με τους Κλερ Φόι, Σβέριρ Γκούντνασον, Λακίθ Στάνφιλντ, Σίλβια Χεκς κα.

“ Το Κορίτσι με το Τατουάζ”, η Λίζμπεθ Σάλαντερ, η ανελέητη τιμωρός που έγινε γνωστή από τη δημοφιλή λογοτεχνική νουάρ σειρά «Millennium», μία ιδιοφυΐα των υπολογιστών και της τεχνολογίας, μία ιδανική εισβολέας (χάκερ), που δεν συγχωρεί και δεν κάνει πίσω ποτέ και η οποία επιστρέφει μπλεγμένη στον ιστό της αράχνης, μίας οργάνωσης που κρύβει πολλά θαμμένα μυστικά για τη δική της ζωή. Αυτή τη φορά όμως με πρωταγωνίστρια την ενδιαφέρουσα Κλερ Φόι και σκηνοθέτη τον Φέντε Αλβάρεζ, που απ’ ότι φαίνεται κρατά όλα τα συστατικά της πετυχημένης συνταγής των προηγούμενων ταινιών, πιστεύοντας προφανώς ότι με αυτό τον τρόπο έχει εξασφαλίσει την επιτυχία και αν μη τι άλλο έχει αποφύγει τις κακοτοπιές.

“ Το κορίτσι στον Ιστό της Αράχνης” είναι πράγματι μία καλογυρισμένη, έξυπνη -αν και αρκετά επιφανειακά- ταινία, που κρατά σε μεγάλο βαθμό το ενδιαφέρον του θεατή, αλλά είναι εμφανές ότι πρόκειται για μία κατασκευή απ’ αυτές που βλέπουμε συχνά πυκνά από τα μεγάλα στούντιο. Ο Αλβάρεζ δεν μπαίνει βαθιά στην πολύπλοκη ψυχοσύνθεση των ηρώων του, αποφεύγει να διεισδύσει στη σχέση της Σάλαντερ με την αδελφή της, πετά μέσα από τους πρωταγωνιστές του εύπεπτες ατάκες, όπως “ δεν είμαι «μπάτσος», αλλά κάτι πολύ χειρότερο, δημοσιογράφος” και εμμένει στη δράση, δίνοντας ταυτόχρονα υπερφυσικές δυνάμεις στη λιλιπούτεια Σαλάντερ, η οποία οδηγάει αυτοκίνητα σαν τον Τζέιμς Μποντ, αντέχει ξύλο, που δεν θα άντεχε ούτε ο Ράμπο και άμα λάχει ρίχνει και τις “ ψιλές” της σε πληρωμένους δολοφόνους. Και όλα αυτά έχοντας ως σκηνικό την παγωμένη Σουηδία και όλες τις αποχρώσεις του γκρίζου, στέλνοντας ο σκηνοθέτης το μήνυμα ότι δεν υπάρχει άσπρο και μαύρο, δεν υπάρχει ευδιάκριτο καλό και κακό.

Η Φόι, που διαθέτει την παιδεία, σίγουρα για κάτι καλύτερο, καταφέρνει να βγάλει το εύθραυστο κοριτσόπουλο, που κρύβει πίσω από το σκληρό και μη αποδεκτό για την κοινωνία προσωπείο της, ενώ οι συμπρωταγωνιστές της στέκονται σε ικανοποιητικά επίπεδα, χωρίς, ωστόσο, κάτι αξιοσημείωτο.

Όταν ένας επιστήμονας αναθέτει μία αποστολή στη Λίζμπεθ Σαλάντερ, αυτή βρίσκεται εγκλωβισμένη σε έναν επικίνδυνο, σκοτεινό και βίαιο ιστό, καθώς μυστήριες δυνάμεις βάζουν φωτιά στο διαμέρισμά της και την αφήνουν ετοιμοθάνατη. Έχοντας ως μοναδικό σύμμαχο, το δημοσιογράφο και παλιό φίλο της, Μπλόμκβιστ, η Σαλάντερ ξεκινά μια θανατηφόρα έρευνα, για να βρει αυτούς που της επιτέθηκαν, αλλά και να προστατεύσει το νεαρό γιο του επιστήμονα, ο οποίος κρατά το κλειδί ενός επικίνδυνου προγράμματος, που μπορεί να βάλει φωτιά στον πλανήτη…

“ Overlord”

(“ Overlord”) Πολεμική περιπέτεια τρόμου, αμερικανικής παραγωγής 2018, σε σκηνοθεσία του Τζούλιους Έιβερι, με τους Γιοβάν Αντέπο, Γουάιατ Ράσελ, Τζον Μαγκάρο, Ματίλντ Ολιβιέ κα.

Ο παραγωγός των μεγάλων εμπορικών επιτυχιών και των υπερπαραγωγών Τζ. Τζ. Έιμπραμς είναι πίσω απ’ αυτή την υβριδική ταινία (συνδυασμός πολεμικής περιπέτειας και τρόμου), τη σκηνοθεσία της οποίας έχει αναλάβει ο Τζούλιους Έιβερι. Είναι φαινομενικά απ’ αυτές τις παραγωγές των χαμηλών προσδοκιών, μια b-movie, που σκέφτεσαι ότι ο Έιμπραμς είχε κάποιο κενό και βρήκε την ευκαιρία να ξεπετάξει κάποια ιδέα, που του άρεσε και ίσως να του φέρει πίσω τα χρήματα.

Ωστόσο, αυτή η ταινία τρόμου και φρίκης, ναζιστικά ζόμπι που μπορεί να σώσουν την παρτίδα για τον Χίτλερ στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, έχει τις χάρες της, οι φαν του είδους σίγουρα θα διασκεδάσουν – οι άλλοι μπορεί να φρικάρουν, αλλά και ίσως σκεφτούν πόσο κοντά είχαν φτάσει σε αυτές τις αποκρουστικές ιδέες ο Μέγκελε και οι άλλοι επιστήμονές του Γ’ Ράιχ με τα πειράματά τους.

Επίσης, η ταινία διαθέτει αρκετές θεαματικές πολεμικές σκηνές, ενώ στο πεδίο του τρόμου ορισμένες φορές θυμίζει το “ Alien” και άλλες σχετικές ταινίες. Εντάξει, μην περιμένετε και πολλά στο επίπεδο των χαρακτήρων, αλλά σίγουρα δεν είναι εντελώς μονοδιάστατοι, φιγούρες από κόμικς.

Λίγο πριν από την απόβαση στη Νορμανδία, μια ομάδα Αμερικανών αλεξιπτωτιστών πέφτει στην κατεχόμενη από τους Ναζί Γαλλία για να πραγματοποιήσει μια αποστολή που είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία της εισβολής. Στόχος τους η ανατίναξη ενός ραδιοφωνικού πύργου σε μια οχυρωμένη εκκλησία. Όμως για να βγάλουν εις πέρας την αποστολή τους θα πρέπει να μπουν σε ένα μυστηριώδες εργαστήριο των Ναζί, που βρίσκεται κάτω από την εκκλησία και εκεί θα έρθουν αντιμέτωποι με εχθρούς βγαλμένους από τους χειρότερους εφιάλτες τους…

Η Κοιλάδα των Σκιών

“ (Valley of Shadows”) Θρίλερ, νορβηγικής παραγωγής 2017, σε σκηνοθεσία του Γιούνας Μάτσοφ Γκουλμπράντσεν, με τους Αντάμ Εκελί, Καθρίν Φάγκερλαντ, Γιούργκεν Λάνγκελε κα.

Ατμοσφαιρικό θρίλερ στην παγωμένη Νορβηγία, το οποίο σκηνοθέτησε ο Γιούνας Μάτσοφ Γκουλμπράντσεν (πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία), βασισμένος στο παραμύθι “ Ο Πέτρος και ο Λύκος”.

Εμπνευσμένος ο σκηνοθέτης από το έντονο γοτθικό περιβάλλον, μετατρέπει το γνωστό παραμύθι σε ένα ψυχρό παιχνίδι τρόμου, έχοντας ως συμπαραστάτη του τον ξανθομάλλη μπόμπιρα Άνταμ Εκελί στον πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ το πιο ελκυστικό στοιχείο της ταινίας είναι η υποβλητική μουσική του Ζμπίγκνιεφ Πράισνερ, διάσημου μουσικοσυνθέτη από τα αριστουργηματικά σάουντρακ των ταινιών του Κισλόφσκι.

Σε ένα μικρό χωριό στη Νορβηγία, ανάμεσα στη θάλασσα και τα βουνά, ζει ένας εξάχρονος με τη μητέρα του και το σκύλο τους σε μια κοιλάδα δίπλα σε ένα σκοτεινό δάσος. Όταν ο 6χρονος με έναν φίλο του ανακαλύπτουν ένα μισοφαγωμένο πρόβατο, οι χωρικοί αρχίζουν να μιλούν για ένα κτήνος που ζει μέσα στο δάσος. Ο μικρός αποφασίζει να βρει το κτήνος και μπαίνει στο απαγορευμένο δάσος, για να ζήσει μια παράξενη πραγματικότητα…

“ Ληστεία στο Μουσείο”

(“ Museo”) Περιπέτεια, μεξικανικής παραγωγής 2018, σε σκηνοθεσία του Αλόνσο Ρουιζπαλάθιος, με τους Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ, Σάιμον Ράσελ Μπιλ, Λιν Ζιλμάρτιν κα.

Ακόμη μία αληθινή και σχεδόν απίστευτη ιστορία μεταφέρεται στο σινεμά, αυτή τη φορά της διάσημης κλοπής σπάνιων αρχαιοτήτων από το Μουσείο της Πόλης του Μεξικού, γυρισμένη με κέφι και με έμπνευση από τον Αλόνσο Ρουιζπαλάθιος, ο οποίος έχει συγγράψει και το σενάριο που θριάμβευσε στο 68ο κινηματογραφικό φεστιβάλ του Βερολίνου, ενώ πήρε και το βραβείο σκηνοθεσίας στο 24ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας “ Νύχτες Πρεμιέρας”.

Η ταινία από το Μεξικό, που ξεκινά ως κωμική περιπέτεια και εξελίσσεται σε θρίλερ, διαθέτει και ένα συμπαθέστατο πρωταγωνιστικό ζευγάρι, αλλά και σφιχτούς ρυθμούς, σατιρική ματιά, ένα στέρεο πλαίσιο στο οποίο εξελίσσεται η ιστορία.

Δύο μαμμόθρεφτα, δύο τριαντάρηδες, δεν λένε να αφήσουν τη θαλπωρή του πατρικού τους σπιτιού και να τελειώσουν την κτηνιατρική σχολή, που φοιτούν. Είναι βολεμένοι στην άνετη γειτονιά τους, σε ένα πλούσιο προάστιο, στην Πόλη του Μεξικού, μέχρι που αποφασίζουν ότι πρέπει να ξεχωρίσουν διαπράττοντας την πιο παράτολμη ληστεία αρχαιοτήτων στη μεξικανική ιστορία.

Εκμεταλλευόμενοι τη χαλαρή ασφάλεια, λόγω Χριστουγέννων, στο Εθνικό Ανθρωπολογικό Μουσείο, εισβάλουν σε αυτό και κλέβουν τα πολυτιμότερα αρχαιολογικά ευρήματα. Κι ενώ ήταν παραδόξως εύκολο να κλέψουν, γρήγορα συνειδητοποιούν ότι είναι αδύνατο να τα πουλήσουν, καθώς κανένας δεν τολμά να αγοράσει τις κλεμμένες αρχαιότητες.

“ Το Μυστικό της Πέτρα”

(“ Petra”) Ψυχολογικό δράμα ισπανικής παραγωγής 2018, σε σκηνοθεσία του Χάιμε Ροζάλες, με τους Μπάρμπαρα Λένι, Μαρίζα Παρέδες, Χοάν Μποτέι, Αλεξ Μπρέντεμουλ κα.

Ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Ισπανούς σκηνοθέτες, ο Χάιμε Ροζάλες επιχειρεί να διηγηθεί ανατρεπτικά μια ιστορία που έχει αφετηρία την αρχαία ελληνική τραγωδία αλλά προχωρά μέσα από τους κινηματογραφικούς δρόμους του μελοδράματος.

Η Πέτρα, μία γυναίκα κοντά στα 30, δεν έχει γνωρίσει ποτέ τον πατέρα της. Μετά τον θάνατο της μητέρας της θα αποφασίσει να λύσει το μυστήριο της ύπαρξής της. Η έρευνά της την οδηγεί σε έναν διάσημο καλλιτέχνη και ταυτόχρονα ένα θρασύ αδίστακτο άνθρωπο. Με την πρόφαση της μαθητείας δίπλα του, μπαίνει στη ζωή του. Γνωρίζει τη σύζυγό του, το γιο του και τη γειτονική τους οικογένεια. Άνθρωποι που τους ενώνουν και τους χωρίζουν πολλά ψέματα, αλλά που θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στη λύτρωση της Πέτρας από το παρελθόν.

“ Μη Με Αγγίζεις”

(“ Touch me Not”) Ψυχολογικό δράμα, διεθνούς συμπαραγωγής 2018, σε σκηνοθεσία της Αντίνα Πιντίλιε, με τους Λόρα Μπένσον, Τόμας Λεμαρκίς, Ντερκ Λανζ.

Τολμηρή ταινία που φτάνει στα όρια της νοσηρότητας, από τη Ρουμάνα σκηνοθέτιδα Αντίνα Πιντίλιε, που κέρδισε τη Χρυσή Άρκτο στο 68ο φεστιβάλ Βερολίνου.

Μια 55χρονη γυναίκα που νιώθει άδεια, το σεξ γι’ αυτήν είναι μόνο πληρωμένα call boys τα οποία κρυφοκοιτάζει αλλά ποτέ δεν αγγίζει, όπως κι αυτά. Η γυναίκα αυτή αποφασίζει να ξεγυμνωθεί.

Μπροστά μας και μπροστά στο φακό της Αντίνα Πιντιλιέ, η οποία την παρατηρεί στις επισκέψεις της σε διάφορους σεξουαλικούς θεραπευτές: μία 60χρονη τρανσέξουαλ που προσπαθεί να την απελευθερώσει μέσω ψυχανάλυσης και μουσικής, έναν Αυστραλό σαδομαζοχιστή ακτιβιστή, μια ομάδα ανθρώπων με σωματικές αναπηρίες στο οποίο εργάζεται ένας νεαρός Ισλανδός θεραπευτής, με τον οποίο είναι κρυφά ερωτευμένη..

