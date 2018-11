“Economy, Society and Climate Change – Τhe impact of mega trends in the Built Environment, Construction Industry and Real Estate”

Για πρώτη φορά με πρωτοβουλία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας διοργανώνεται το 1ο Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο με θέμα “Economy, Society and Climate Change – Τhe impact of mega trends in the Built Environment, Construction Industry and Real Estate”, σε συνεργασία με τους Διεθνείς Φορείς των Τοπογράφων, Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών, FIG – International Federation of Surveyors, UIA – International Union of Architects, ECCE – European Council of Civil Engineers και το Διεθνή Οργανισμό UNECE WPLA – Working Party on Land Administration, με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Το 2018 σηματοδοτεί τη χρονιά κατά την οποία εκπρόσωποι του ΤΕΕ κατέχουν θέσεις Διοίκησης σε τέσσερις (4) Διεθνείς Οργανισμούς. Με την ευκαιρία αυτή και στο πλαίσιο της ανάδειξης της διεπιστημονικότητας συνδιοργανώνεται το 1ο Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο από τις 7 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 09.00 έως και τις 9 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 20.00 στο Ίδρυμα Ευγενίδου.

Στο Συνέδριο μηχανικοί, εκπρόσωποι Φορέων και Διεθνών Οργανισμών, εμπειρογνώμονες και ακαδημαϊκοί θα έχουν την ευκαιρία μέσω της ανταλλαγής επαγγελματικών εμπειριών και επιστημονικών γνώσεων να συμβάλλουν στη δημιουργία πολιτικών και δράσεων στους τομείς της οικονομίας, της κοινωνίας και της κλιματικής αλλαγής με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρωπότητας. Σύγχρονα θέματα όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ψηφιοποίηση του κατασκευαστικού τομέα, τυποποίηση BIM (Building Information Modeling), έξυπνες πόλεις, αειφόρος ανάπτυξη, βιώσιμη διαχείριση γης και ακίνητης περιουσίας, αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών θα τεθούν από τους διακεκριμένους καλεσμένους.

Στόχος του Συνεδρίου είναι να σηματοδοτήσει την απαρχή μιας μακροχρόνιας συνεργασίας μεταξύ των επαγγελματικών και επιστημονικών φορέων των Μηχανικών, να ενισχύσει τον διάλογο και την ανταλλαγή ιδεών συμβαδίζοντας με τις σύγχρονες τάσεις στην κατασκευαστική βιομηχανία, στο real estate και στις ψηφιακές τεχνολογίες.

Εξήντα (60) διακεκριμένοι ομιλητές από όλο τον κόσμο έχουν επιβεβαιώσει την παρουσία τους. Η γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Αγγλική.

Παράλληλα στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα γίνουν και οι εργασίες των Συναντήσεων των Προέδρων της Region I και II της UIA – International Union of Architects, σεμινάριο του ECCE – European Council of Civil Engineers ανοικτό προς το κοινό και ο εορτασμός των 140 χρόνων από την ίδρυση της FIG – International Federation of Surveyors.

Η παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου είναι ελεύθερη για όλους, ενώ οι εγγραφές πραγματοποιούνται μέσω του διαδικτυακού τόπου του Συνεδρίου :

www.tufe2018.com