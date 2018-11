Φεστιβάλ ταινιών για τις γυναίκες και την Πολιτική

Διήμερο Φεστιβάλ γυναικείου κινηματογράφου με θέμα «Γυναίκες & Πολιτική» παρουσιάζει ο δήμος Αθηναίων την Παρασκευή 2 και το Σάββατο 3 Νοεμβρίου, στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας.

Πρόκειται για την προβολή τεσσάρων ταινιών μυθοπλασίας και τεσσάρων ντοκιμαντέρ, με δημιουργούς γυναίκες από την Ελλάδα, την Ισπανία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, τις ΗΠΑ και τον Καναδά. Μετά από κάθε προβολή θα ακολουθήσει συζήτηση σε θέματα πολιτικής δράσης των γυναικών. Οι περισσότερες ταινίες προβάλλονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Στο διήμερο περιλαμβάνεται και ειδική προβολή του καναδικού ντοκιμαντέρ «Mικαέλ Ζαν – Μια αφοσιωμένη γυναίκα» του Ζαν-Ντανιέλ Λαφόντ, ευγενική προσφορά της Πρεσβείας του Καναδά.

Το διήμερο φεστιβάλ ταινιών αναδεικνύει τις προσπάθειες γυναικών σε διάφορες χώρες να δραστηριοποιηθούν, εντός και εκτός του πολιτικού συστήματος, για να προασπίσουν τα δικαιώματα των γυναικών και να βελτιώσουν την κοινωνική θέση τους. Οι ταινίες παρουσιάζουν επίσης, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες που θέλουν να αναπτύξουν πολιτική δράση.

Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου από 18:00 μέχρι 23.00 και το Σάββατο 3 Νοεμβρίου από 16:30 μέχρι 23.00.

Είσοδος ελεύθερη σε όλες τις προβολές και τις συζητήσεις.

Ταινιοθήκη της Ελλάδας Ιερά Οδός, 48 & Μ. Αλεξάνδρου 134-136 (μετρό Κεραμεικός)

Το φεστιβάλ διοργανώνεται σε συνεργασία με την European Feminist Think Tank «Gender 5+», την Βέλγικη ομάδα γυναικείου κινηματογράφου «Elles Tournent» και το σωματείο WIFT GR (Wοmen in Film and Television).