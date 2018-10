Η Ελλάδα φιλοδοξεί να καταστεί πόλος επενδύσεων στο μέτωπο των Μαρινών

Πρόσκληση στα μέλη της παγκόσμιας κοινότητας του θαλάσσιου τουρισμού να επενδύσουν στην Ελλάδα απηύθυνε η πολιτική ηγεσία των υπουργείων Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής και Τουρισμού, από το βήμα του παγκόσμιου συνεδρίου μαρινών, με θέμα «Cross Sea Challenges for Marinas-Setting the Scene for Collective Development and Growth», που διοργανώνει το Διεθνές Συμβούλιο Ενώσεων Ναυτικής Βιομηχανίας (ICOMIA) υπό την οργάνωση και φιλοξενία της Ενωσης Μαρινών Ελλάδας.

Στο εν λόγω συνέδριο που γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ο αρμόδιος υπουργός Φώτης Κουβέλης υπογράμμισε ότι το υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής και Τουρισμού ενθαρρύνει ενεργά τις επενδύσεις στις Μαρίνες υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα ότι στα μέσα Νοεμβρίου θα υπάρξει νομοσχέδιο για το συγκεκριμένο επενδυτικό πεδίο, που θα απαντά στις υπάρχουσες αγκυλώσεις. Όπως τονίστηκε στο εξής, οι αξιοποιήσεις των λιμανιών θα γίνονται με την διαδικασία των υποπαραχωρήσεων δραστηριοτήτων. Το υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής έχει ανοικτές τις θύρες σε επενδυτικές προτάσεις γύρω από τις Μαρίνες. Την ίδια στιγμή αναφέρθηκε ότι το 2017 απλοποιήθηκαν οι διαδικασίες για όσους θελήσουν να μετατρέψουν το σκάφος τους σε επαγγελματικό. Παράλληλα ο κ Κουβέλης παρατήρησε ότι το 2017 οι ναυλώσεις σε σκάφη με ελληνική σημαία αυξήθηκαν κατά 100%.

Από την πλευρά της η υπουργός Τουρισμού Έλενα Κουντουρά σημείωσε, ότι η Ελλάδα είναι ιδανικός προορισμός για τα σκάφη αναψυχής και στάθηκε στο προεδρικό διάταγμα για την ανάπτυξη Μαρινών, που περιλαμβάνει τη μείωση της γραφειοκρατίας, την ανάπτυξη Μικρομεσαίων Μαρινών σε όλη την Ελλάδα, τις ιδιωτικοποιήσεις μέσω παραχωρήσεων, αλλά και δυναμικό μάρκετιγκ για την προβολή των επενδυτικών ευκαιριών. Η κυρία Κουντουρά δεν παρέλειψε να επαναλάβει τις επιδόσεις του ελληνικού τουρισμού τα τελευταία χρόνια και έκανε λόγο για αύξηση των αφίξεων κατά 25% την τελευταία τριετία και των εσόδων κατά 15% το 2018.

Στην παρέμβαση του ο τομεάρχης ναυτιλίας της Ν. Δημοκρατίας Γιάννης Πλακιωτάκης στάθηκε στις αλλαγές που πρέπει να γίνουν για να αλλάξει ο ρους των επενδύσεων στο θαλάσσιο μέτωπο. Αφού χαρακτήρισε πισώπλατη μαχαιριά τον ΦΠΑ 24% στις Μαρίνες υπογράμμισε ότι η συνεισφορά του γιώτιγκ στην ελληνική οικονομία είναι κατά 33% περισσότερη σε σχέση με την Κρουαζιέρα. Ο κ. Πλακιωτάκης επεσήμανε, ότι αν το κόμμα της αντιπολίτευσης έλθει στην κυβέρνηση θα προχωρήσει άμεσα σε εθνικό σχέδιο χωροθέτησης Μαρινών αλλά και επιστροφή στο υπουργείο ναυτιλίας όλων των διασταυρωμένων υπηρεσιών με άλλες υπηρεσίες και υπουργεία. Μεταξύ άλλων τόνισε ότι θα αντιμετωπιστεί το ζήτημα της φορολογίας και προανήγγειλε την αστεροποίηση των Μαρινών, όπως άλλωστε συμβαίνει και στα ξενοδοχεία κλπ.

Από την πλευρά της η Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου επεσήμανε ότι η Αττική είναι ένας εμβληματικός προορισμός στο θαλάσσιο τουρισμό, αφού στην «ομπρέλα» της βρίσκονται 7 Μαρίνες. Με απώτερο στόχο τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας, τονίστηκε ότι η περιφέρεια χρηματοδοτεί αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.

Το εν λόγω Παγκόσμιο Συνέδριο Μαρινών λογίζεται και ως ψήφος εμπιστοσύνης των διοργανωτών στις προοπτικές της χώρας, όπως τόνισε ο πρόεδρος της Ενωσης Μαρινών Ελλάδας Σταύρος Κατσικάδης, ο οποίος παρουσιάζοντας τον αντίκτυπο της παρουσίας των Μαρινών στην τοπική κοινωνία, υπογράμμισε ότι ένα ευρώ ελλιμενισμού ισοδυναμεί με δαπάνες 5 ευρώ στην τοπική οικονομία. Προχωρώντας ένα βήμα παρακάτω, ο Γιώργος Πατέρας πρόεδρος του Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου υπογράμμισε ότι οι συνολικές δαπάνες ενός σκάφους που ελλιμενίζεται σε μια μαρίνα ανέρχονται σε 300.000 ευρώ. Το συνέδριο που συνεχίζεται τις επόμενες δυο ημέρες, έχει στόχο να στηθεί ένα δίκτυο επαφών τόσο σε επιχειρηματικό όσο και σε θεσμικό επίπεδο ανάμεσα σε όλους τους ενδιαφερόμενους, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση ανάπτυξης αμοιβαία επωφελών συνεργασιών τα επόμενα χρόνια.

Κ.Χαλκιαδάκης