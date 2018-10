Πολυσυνέδριο “Capital+Vision”

Με τίτλο: «Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ: Πρώτα βήματα στις διεθνείς αγορές» συνδιοργανώνεται, στις 5 και 6 Νοεμβρίου, από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, το πολυσυνέδριο ”Capital+Vision 2018”.

Οι θεματικές ενότητες του βασικού συνεδριακού κορμού καλύπτουν πληθώρα θεμάτων σχετικά με την επόμενη μέρα της ελληνικής οικονομίας μετά το μνημόνιο. Πιο αναλυτικά, το πολυσυνέδριο περιλαμβάνει έξι θεματικές ενότητες, που έχουν ως εξής:

-Οι τράπεζες ως «αιμοδότης» της ελληνικής οικονομίας

-Η μεταμόρφωση της ελληνικής οικονομίας με επενδύσεις και ιδιωτικοποιήσεις στρατηγικού χαρακτήρα

-Ανασχεδιασμός της ελληνικής ενεργειακής αγοράς ενόψει 2020

-H ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας σε μια νέα εποχή

-Καινοτομία – Τεχνολογία – Internet of Things

-Δημιουργώντας ένα βιώσιμο οικοσύστημα για τις Startups.

Στόχος του διήμερου συνεδρίου είναι η αναζήτηση συνεργιών και νέων συνεργασιών μεταξύ Ελλάδας, Γερμανίας και άλλων χωρών, που θα στηρίξουν τη γενικότερη προσπάθεια της χώρας να προσαρμοστεί στην οικονομική κανονικότητα μετά την έξοδό της από τα μνημόνια.

Την ελληνική κυβέρνηση θα εκπροσωπήσουν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γεώργιος Σταθάκης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Στέργιος Πιτσιόρλας, ο οποίος θα είναι και ο επίσημος ομιλητής του δείπνου, που θα λάβει χώρα με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων εκπροσώπων της επιχειρηματικής, πολιτικής, διπλωματικής και επιστημονικής κοινότητας της χώρας, την πρώτη μέρα του συνεδρίου. Την έναρξη του δείπνου θα πραγματοποιήσει ο Πρόεδρος του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, κ. Μιχάλης Μαΐλλης.

Από τη γερμανική πλευρά θα πραγματοποιηθεί, την πρώτη μέρα του συνεδρίου, εναρκτήρια ομιλία του Ομοσπονδιακού Υπουργού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και Εντεταλμένου της Καγκελαρίου για την Ελληνογερμανική Συνέλευση (DGV), κ. NorbertBarthle.

Ομιλητές στο συνέδριο θα είναι οι: Francesco Drudi, Principal Adviser, Country coordinator for Greece, European Central Bank, Martin Czurda, CEO, Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Kathrin Muehlbronner, Senior Vice President, Moody’s Investors Service Ltd, Παύλος Μυλωνάς, Διευθύνων Σύμβουλος, Εθνική Τράπεζα, Ιωάννης Παράσχης, CEO, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε., Alexander Zinell, Διευθύνων Σύμβουλος, Fraport Greece S.A., Δημήτριος-Ευάγγελος Τζώρτζης, Διευθύνων Σύμβουλος, Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ), Σωτήριος Νίκας, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε. (ΔΕΣΦΑ), Μιχαήλ Μασουράκης, Επικεφαλής οικονομολόγος, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), Ιωάννης Κωνσταντινίδης, Chief Officer Στρατηγικής, Μετασχηματισμού & Παροχών, Oμιλος ΟΤΕ, Ιωάννης Κάπρας, Διευθύνων Σύμβουλος, Robert Bosch Ελλάδος Α.Ε., Ανδρέας Ξηροκώστας, Country Manager, SAP Hellas, Cyprus, Malta Α.Ε., Βασίλειος Παπακωνσταντίνου, Πρόεδρος, MIT Enterprise Forum Greece, Νίκος Δρανδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος, Beat, Τάκης Σαρρής, Διευθύνων Σύμβουλος, juwi Hellas Α.Ε., Χρήστος Κεραμιώτης, Διευθυντής Στρατηγικής & Ανάπτυξης, ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε., Nicola Battilana, Country Representative for Greece and Balcans, SNAM, Ιωάννης Αράπογλου, Προέδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Gastrade, Tobias Puklavec, Sales Manager, TGE Gas Engineering GmbH, Μανώλης Εξαρχουλάκος, Διευθυντής Marketing & Επικοινωνίας, Ζενιθ Α.Ε., Δημήτρης Καμαργιάννης, Συνιδρυτής, e-breakfast.com, και Michael von Zitzewitz, Digital Consultant.

Από την πλευρά του Επιμελητηρίου θα μιλήσει την πρώτη μέρα του συνεδρίου ο Δρ. Αθανάσιος Κελέμης, Γενικός Διευθυντής και Μέλος Δ.Σ.

Κεντρικές ομιλίες τη δεύτερη μέρα του συνεδρίου θα πραγματοποιήσουν οι: Dr. Volker Treier, Deputy Chief Executive Officer, International and European Economic Affairs, AHK, Association of German Chambers of Commerce and Industry (DIHK) και Robert Crozier, Head of Global Blockchain Center of Competence & Head of Architecture Services, Allianz.

Χορηγοί επικοινωνίας: Efimeris Dimoprasion, Griechenland Zeitung και Kathimerini.