Πρωτοβουλία από την Mastercard για την ενίσχυση των γυναικών στο εργασιακό τους περιβάλλον

Επιτυχημένες και καταξιωμένες γυναίκες στο επαγγελματικό στίβο από πολλούς επαγγελματικούς κλάδους συμμετείχαν στην πρωτοβουλία της Mastercard και του οργανισμού Women On Top με τίτλο Leave A Legacy, που έχει ως στόχο την ενδυνάμωση των γυναικών στο εργασιακό τους περιβάλλον και απευθύνεται τόσο σε γυναίκες που βρίσκονται στην αρχή της καριέρας τους, όσο και σε γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας οι οποίες επιζητούν την απαραίτητη καθοδήγηση για τη συνέχιση και εξέλιξη της καριέρας τους.

Η Aσπα Παλημέρη, country manager της Mastercard για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, σε δηλώσεις της ανέφερε ότι η στήριξη νέων γυναικών στην πρωτοβουλία «Leave A Legacy» σε συνεργασία με το Women On Top, δίνει έμπνευση «για να συνεχίσουμε να προσφέρουμε στις γυναίκες τα εργαλεία, την υποστήριξη αλλά και την έμπνευση να πιστέψουν στις δυνάμεις και την αξία τους».

Η Στέλλα Κάσδαγλη, συνιδρύτρια του Women On Top, δήλωσε ότι η ανταπόκριση του κοινού στην πρωτοβουλία «Leave Α Legacy» δίνει για μία ακόμη φορά το μήνυμα του πόσο σημαντικές είναι σήμερα για την Ελλάδα οι δράσεις για την επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν ταχύρρυθμες συναντήσεις, με μέντορες και εκπαιδευτές του δικτύου Women On Top.



Οι ομιλήτριες του «Leave A Legacy», όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Mastercard, επισήμαναν μεταξύ άλλων: Η Στέλλα Κάσδαγλη, Co-founder WOT & Writer, συνδιοργανώτρια της εκδήλωσης, τόνισε τη σημασία της πίστης στις προσωπικές αξίες, αλλά και του σεβασμού στις αξίες των άλλων. Η Σία Κοσιώνη, δημοσιογράφος, υπογράμμισε πως μόνο δίνοντας αξία στον εαυτό μας, είμαστε ικανές να δημιουργήσουμε αξία γύρω μας. Η Μαρία Κακαλή, Δήμαρχος Αγ. Ευστρατίου, μίλησε για την ανάγκη στήριξης των δικών μας ανθρώπων, της οικογένειας μας αλλά και των συνεργατών μας. Η Νέλλυ Τζάκου – Λαμπροπούλου, γενική διευθύντρια λιανικής τραπεζικής στην Εθνική Τράπεζα, υπενθύμισε ότι η αυτοπεποίθηση δεν ταυτίζεται με την αλαζονεία. Η Αλεξάνδρα Τσιάβου, πρωταθλήτρια και Ολυμπιονίκης, τόνισε πως όταν θέτουμε έναν στόχο, δεν πρέπει να σκεφτόμαστε ποτέ ότι δεν θα καταφέρουμε να τον εκπληρώσουμε. Η Ζωή Κούρνια, Ερευνήτρια, υποστήριξε ότι η διαδρομή πρέπει να σχεδιάζεται με βάση τους στόχους , μικρούς και μεγάλους. Η Χριστίνα Θεοφιλίδη, γενική διευθύντρια προϊόντων λιανικής τραπεζικής στη Eurobank, τόνισε τη σημασία της ισορροπίας μεταξύ των προτύπων μας και της δικής μας ταυτότητας. Η Rose Beaumont, Senior Vice President, Business Enablement and Communications, Mastercard, θύμισε πως «κληρονομιά» αφήνουμε πίσω μας κάθε μέρα, και όχι στο τέλος της σταδιοδρομίας μας. Η Μαρία Τσιάνα, Founder 3easyR app, έδωσε έμφαση στην επιμονή, το πείσμα αλλά και την απαραίτητη μελέτη του αντικειμένου που θέλουμε να καταπιαστούμε. Η Στεφανία Βασιλοπούλου, Ιδρύτρια SomaPnevma, τόνισε τη σημασία να δημιουργούμε μόνοι μας τους στόχους μας και όχι απλώς να ψάχνουμε να τους βρούμε. Η Ιωάννα Κουρμπέλα, Σχεδιάστρια Μόδας, παρακίνησε να «δημιουργήσουμε» τον εαυτό μας, με τον τρόπο που εκείνη δημιουργεί «σπίτια» για το σώμα. Η Σοφία Κουβελάκη, Εκτελεστική Διευθύντρια Home Project, κάλεσε να αξιοποιήσουμε το συναίσθημα και τη φαντασία μας, αντιμετωπίζοντας τις αξίες ως βήματα της διαδρομής. Η Κατερίνα Βρανά Stand-up κωμικός, με το χαρακτηριστικό της χιούμορ, επισήμανε πως ο χειρισμός της αποτυχίας είναι αυτός που μας προσδιορίζει, όχι το αποτέλεσμα. Η Πολυτίμη Κυριακοπούλου, αρχιτέκτονας και πρωταθλήτρια ράλλυ, έδωσε έμφαση στην αξία των συζητήσεων και της ανθρώπινης επικοινωνίας. Τέλος, η Jeanette Liendo, Senior Vice President, Marketing and Communications Mastercard επισήμανε ότι οι στόχοι μας δεν είναι μόνο επαγγελματικοί αλλά και προσωπικοί, και οφείλουμε τις γνώσεις μας να τις μεταφέρουμε από τον έναν τομέα στον άλλο.



Η Mastercard, ανακοίνωσε επίσης ότι στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Leave A Legacy αλλά και μετά από αυτό, οι νέες γυναίκες πτυχιούχοι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ένα δυναμικό ξεκίνημα, διεκδικώντας δύο θέσεις έμμισθης πρακτικής άσκησης στη Mastercard, μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες τεχνολογίας παγκοσμίως. Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να κάνουν τις αιτήσεις τους ως και τις 9 Νοεμβρίου, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.eventora.gr/mastercard

Α.Λ