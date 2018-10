Τρεις μεγάλες εκθέσεις για τον Λεονάρντο Nτα Βίντσι έρχονται στην Αθήνα

Τρεις μεγάλες εκθέσεις για τον Λεονάρντο Nτα Βίντσι ενώνονται στην Αθήνα για πρώτη φορά, δημιουργώντας μία ιδιαίτερα πλούσια έκθεση – αφιέρωμα που θα διαρκέσει από τις 30 Νοεμβρίου έως και τις 31 Μαρτίου 2019. Μέσα από ένα μοναδικό ταξίδι στο χώρο και το χρόνο, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα ν’ ανακαλύψει τη ζωή και το έργο του μεγάλου καλλιτέχνη που έθεσε τα θεμέλια για κάποιες από τις σημαντικότερες εφευρέσεις της ανθρωπότητας.

H εταιρεία παραγωγής «Λάβρυς», μετά τη διαδραστική έκθεση «Van Gogh Alive – The Experience», που θαύμασαν περισσότεροι από 200.000 επισκέπτες στην Αθήνα, επανέρχεται και παρουσιάζει, σε συνεργασία με την Grande Exhibitions, το «Leonardo Da Vinci – 500 Years of Genius».

Το Παλιό Αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στο Γκάζι μεταμορφώνεται για να φιλοξενήσει αυτή τη ξεχωριστή οπτικοακουστική εμπειρία. Με τη συνδρομή του Μουσείου Leonardo da Vinci στη Ρώμη, του Ινστιτούτου Lumiere Technology στο Παρίσι, αλλά και ειδικών από Ιταλία και Γαλλία, η έκθεση «Leonardo Da Vinci – 500 Years of Genius» τιμά τον Λεονάρντο Ντα Βίντσι 500 χρόνια μετά το θάνατό του επιδεικνύοντας το πλήρες φάσμα των επιτευγμάτων του.

Στην έκθεση οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν, μεταξύ άλλων, 75 μοντέλα των εφευρέσεων του, αναπαραγωγές σε φυσικό μέγεθος, διαδραστικές μηχανές, αντίγραφα των περίφημων κωδίκων του και συνολικά πάνω από 200 εκθέματα σχεδιασμένα σε συνεργασία με το Μουσείο Leonardo da Vinci της Ρώμης. Επίσης, θα έχουν την ευκαιρία ν’ ανακαλύψουν τα μυστικά της «Μόνα Λίζα», μέσα από μία λεπτομερή επιστημονική ανάλυση και παρουσίαση του πιο διάσημου έργου τέχνης στον κόσμο.

Η έκθεση με μια ματιά:

– Πάνω από 200 μοναδικά εκθέματα του Μουσείου Leonardo da Vinci της Ρώμης

– 75 αντίγραφα των μηχανικών εφευρέσεων του Ντα Βίντσι

– 17 θεματικές ενότητες όπου αναδεικνύεται το πλήρες φάσμα του έργου του Λεονάρντο

– Διαδραστικές εμπειρίες που ενθαρρύνουν τη γνώση δια της αφής

– Κατανοητές επεξηγήσεις των θεωριών και των έργων του Ντα Βίντσι

– Ανάλυση και ιστορικό περιεχόμενο των βασικών έργων του Ντα Βίντσι με τη χρήση διαδραστικών και διασκεδαστικών τεχνολογιών

– Αντιπαραβολή ανάμεσα στο έργο του Λεονάρντο Ντα Βίντσι και στις σύγχρονες τεχνολογίες και μηχανικές εφαρμογές

– Χρήση της διαδραστικής και βιωματικής τεχνολογίας SENSORY4 Trademark

Ωράριο Λειτουργίας: Καθημερινές: 13:30 έως 23:00. Σαββατοκύριακα: 10:00 έως 23:00. Τελευταία Είσοδος 21:00

Η είσοδος στην έκθεση επιτρέπεται σε παιδιά άνω των τεσσάρων ετών.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ