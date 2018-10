Το εβραϊκό βιβλίο προσευχών της Μέριλιν Μονρόε πωλείται σε δημοπρασία στο Λος Aντζελες

Οι πλειοδότες μπορεί να μην έχουν ελπίδα να αποκτήσουν την Ford Thunderbird της Μέριλιν Μονρόε σε δημοπρασία που διοργανώνεται στο Λος Aντζελες τον επόμενο μήνα, αλλά μπορεί να αποκτήσουν το siddur της (εβραϊκό βιβλίο προσευχών) στο Λονγκ Aιλαντ.

Το χρώματος μπεζ βιβλίο προσευχών από το 1992 με τιμή εκκίνησης 4.600 δολάρια πωλείται σε δημοπρασία του οίκου J. Greenstein & Co. στις 12 Νοεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών Cedarhurst, σύμφωνα με την Times of Israel.

Η Thunderbird αναμένεται να πουληθεί 500.000 δολάρια, πέντε μέρες αργότερα.

Το βιβλίο προσευχής πωλείται για λογαριασμό του σημερινού ιδιοκτήτη του, ενός Αμερικανού που ζει στο Ισραήλ και το αγόρασε από τον φορέα που διαχειρίζεται την περιουσία της Μονρόε το 1999, σύμφωνα με το The Jewish Chronicle.

Η ηθοποιός ασπάστηκε τον ιουδαϊσμό το 1956, όταν παντρεύτηκε τον συγγραφέα Aρθουρ Μίλερ, ο οποίος ήταν πολωνoεβραϊκής καταγωγής.

Το βιβλίο – το οποίο φέρει τη σφραγίδα της συναγωγής του Μίλερ, το Εβραϊκό Κέντρο της Λεωφόρου Ν στο Μπρούκλιν – είχε προηγουμένως τεθεί σε δημοπρασία το 2017 και δεν πουλήθηκε.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ