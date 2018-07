Στη Μάνδρα το πρώτο ελληνικό εργοστάσιο παραγωγής ανεμογεννητριών

Με το βλέμμα στην επόμενη ημέρα της ελληνικής αγοράς ενέργειας, που περιλαμβάνει τις ενεργειακές κοινότητες, την μετατροπή των καταναλωτών σε παραγωγούς, την ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών και της αποκεντρωμένης παραγωγής ενέργειας ξεκίνησε τη λειτουργία του το πρώτο ελληνικό εργοστάσιο κατασκευής ανεμογεννητριών, στην Μάνδρα Αττικής.

Το εργοστάσιο ανήκει στον όμιλο Eunice, που έχει επίσης την ευθύνη ανάπτυξης και λειτουργίας του πρωτοποριακού έργου TILOS, το οποίο συνδυάζει ανανεώσιμες πηγές (αιολικά, φωτοβολταϊκά) με αποθήκευση ενέργειας (μπαταρίες) για την μέγιστη κάλυψη των αναγκών της Τήλου σε ηλεκτρική ενέργεια. Πρόκειται για μια επένδυση ύψους 4,5 εκατ. ευρώ σε εγκαταστάσεις επιφάνειας 1.300 τ.μ., όπου παράγεται η ελληνική ανεμογεννήτρια EW-16 THETIS, ισχύος 50 κιλοβάτ, η οποία ενσωματώνει σύγχρονη τεχνολογία με στόχο τη μέγιστη αποδοτικότητα και διάρκεια ζωής με την ελάχιστη συντήρηση και με δυνατότητα προσαρμογής στις τοπικές συνθήκες του σημείου εγκατάστασης (θάλασσα, βουνό, ένταση ανέμων κλπ). Το εργοστάσιο έχει δυνατότητα παραγωγής 50 ανεμογεννητριών ετησίως με δυνατότητα αύξησης 30%.

«Αυτό που βλέπουμε κοιτώντας τις διεθνείς αγορές αλλά και τις διεθνείς οικονομίες είναι πως η περίοδος της κεντρικής παραγωγής ενέργειας, καθώς και της κεντρικής εκμετάλλευσης των καρπών και των θετικών απολαβών της συγκεκριμένης ενέργειας, έχει παρέλθει. Πλέον δεν μπορούμε να μιλάμε για έναν παραγωγό και έναν απλό καταναλωτή, αλλά πρέπει να μπούμε στη νοοτροπία των συνεργασιών μεταξύ παραγωγού, καταναλωτή και τη δημιουργία του λεγόμενου pro-sumer (producer and consumer)», επισημαίνει στο ΑΠΕ ο τεχνικός διευθυντής της Eunice Wind, Δρ. Γιώργος Πεχλιβάνογλου, εξηγώντας την επιχειρηματική φιλοσοφία της εταιρείας.

«Επιπλέον απαιτείται η αποφόρτιση των δικτύων μεταφοράς και διανομής ενέργειας, το κόστος ανάπτυξης των οποίων είναι πολύ μεγάλο. Οι εξελίξεις διεθνώς οδηγούν στην αποκεντρωμένη παραγωγή ενέργειας και ειδικότερα την αποκεντρωμένη παραγωγή με τη βοήθεια ΑΠΕ και υβριδικών συστημάτων. Παράλληλα με την απελευθέρωση της αγοράς μπαίνουμε σε μια εποχή που ο παραγωγός – καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να παράξει, αλλά και να διαθέσει και να πουλήσει την ενέργειά του, όχι πλέον σε έναν κεντρικό διανομέα, ή σε ένα κεντρικό διαχειριστή δικτύου, αλλά σε αποκεντρωμένους καταναλωτές».

Εκτός από την ανεμογεννήτρια, ο όμιλος της Eunice αναπτύσσει παράλληλα το σύστημα S4S (Storage for Sustainability Smart Grid Security and Solutions) που συνδυάζει ΑΠΕ, συμβατική παραγωγή ενέργειας και συσσωρευτή με υπολογιστή που αναλύει δεδομένα και προβλέψεις για την παραγωγή ενέργειας (ηλιοφάνεια, ένταση ανέμου κλπ) με τις αντίστοιχες προβλέψεις για την κατανάλωση και προσαρμόζει ανάλογα την παραγωγή ενέργειας, ρυθμίζει την φόρτιση ή αποφόρτιση της μπαταρίας κλπ.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ