Συνεργασία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με SEVEN ENERGY για τις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ

Σε συμφωνία για την από κοινού υποβολή δεσμευτικής προσφοράς για τις λιγνιτικές μονάδες Μεγαλόπολης και Φλώρινας κατέληξαν ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με την τσεχική εταιρεία INDOVERSE, μέλος του Ομίλου SEVEN ENERGY, δύο από τα έξι σχήματα που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τις μονάδες της ΔΕΗ.

«Η στρατηγική συνεργασία των δύο Ομίλων συνδυάζει την εμπειρία της SEVEN ENERGY σε επίπεδο τεχνικής και επιχειρησιακής στρατηγικής στη λιγνιτική αγορά (εξόρυξη κι ηλεκτροπαραγωγή), τη στρατηγική της προσέγγιση και την οικονομική της ευρωστία, με την ηγετική θέση και τη βαθιά γνώση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στον τομέα παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην ελληνική αγορά», επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση. Τονίζεται ακόμη ότι ο Ομιλος SEVEN ENERGY έχει ισχυρό ιστορικό στη λειτουργία ορυχείων λιγνίτη στην Τσεχία, καθώς και στη λειτουργία και την αναβάθμιση μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από ορυκτά καύσιμα, ενώ ο Ομιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαθέτει και λειτουργεί δύο θερμοηλεκτρικές μονάδες παραγωγής ενέργειας, με συνολική εγκατεστημένη ισχύ που προσεγγίζει τα 600 MW, ενώ λειτουργεί, κατασκευάζει ή έχει πλήρως αδειοδοτήσει περίπου 1.200 MW εγκαταστάσεων ΑΠΕ στην Ευρώπη και την Αμερική.

Οι άλλοι τέσσερις ενδιαφερόμενοι είναι:

1. BEIJING GUOHUA POWER COMPANY LIMITED AND DAMCO ENERGY S.A. (CONSORTIUM)

2. ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

3. ENERGETICKY Α PRUMYSLOVY HOLDING, Α.S. («EPH»)

6. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα οι δεσμευτικές προσφορές θα υποβληθούν τον Σεπτέμβριο και η αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί ως τις 17 Οκτωβρίου.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ