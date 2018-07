Αναβάθμιση του ελληνικού συστήματος δορυφορικού εντοπισμού για αποστολές έρευνας και διάσωσης

Το Ελληνικό Σύστημα Δορυφορικού Εντοπισμού για αποστολές έρευνας και διάσωσης αναβαθμίζεται, καθώς υπεγράφη από τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Παναγιώτη Κουρουμπλή και τον Mehrez Hached, διευθυντή τομέα Συστημάτων Παρακολούθησης, Ερευνας και Διάσωσης της εταιρείας EMS Technologies Canada, Ltd, η σύμβαση για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού.

Η Ελλάδα, με τη νέα αυτή αναβάθμιση μπορεί να συμμετέχει ενεργά στο νέο σύστημα λήψης και διανομής συναγερμών κινδύνου, που βασίζεται σε δορυφόρους μέσης τροχιάς (Medium Earth Orbit Satellites for Search and Rescue/MEOSAR). Το έργο, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αφορά στον εκσυγχρονισμό-αναβάθμιση του Ελληνικού Κέντρου Ελέγχου Αποστολών (ΕΚΕΑ), το οποίο αποτελεί το εθνικό κέντρο λήψης και διανομής δορυφορικών σημάτων κινδύνου του συστήματος COSPAS-SARSAT.

Το ΕΚΕΑ διασφαλίζει την αυτονομία της χώρας σε ό,τι αφορά την λήψη των συναγερμών κινδύνου που προέρχονται από ραδιοφάρους πλοίων, αεροσκαφών και προσώπων και την άμεση ενεργοποίηση των υπηρεσιών έρευνας και διάσωσης (Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Ερευνας και Διάσωσης – ΕΚΣΕΔ και το Συντονιστικό – Επιχειρησιακό Κέντρο Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος – 199).

Το σύστημα που θα εγκατασταθεί περιλαμβάνει 8 κεραίες λήψης σημάτων δορυφόρων, τον απαραίτητο εξοπλισμού του κέντρου λήψης και διανομής δορυφορικών σημάτων κινδύνου (εξυπηρετητές, σταθμοί εργασίας, δικτυακός και μηχανογραφικός εξοπλισμός, κλπ), τρία τερματικά διαχείρισης περιστατικών έρευνας και διάσωσης (Rescue Control Systems/RCSs) και τις απαραίτητες υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης, εκπαίδευσης, τεχνικής υποστήριξης καθώς και εγγυημένης λειτουργίας του συστήματος για χρονικό διάστημα επτά ετών. Η εγκατάσταση των δορυφορικών κεραιών αρχίζει άμεσα και θα πραγματοποιηθεί σε χώρους της πολεμικής αεροπορίας, ενώ ο εξοπλισμός διαχείρισης και εποπτείας θα εγκατασταθεί στο αρχηγείο του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. στον Πειραιά. Το έργο θα παραδοθεί σε εννέα μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ως προς τα οφέλη, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, το νέο σύστημα θα παρέχει ακριβέστερο (ως προς το γεωγραφικό στίγμα) και ταχύτερο (εντός 15 λεπτών με τάση εκμηδενισμού) εντοπισμό της θέσης των σημάτων κινδύνου, σε σχέση με την απόδοση και λειτουργία του υφιστάμενου συστήματος, το οποίο είναι από 20 λεπτά έως 2,5 ώρες. Η χώρα θα επιτύχει αμεσότερη ενεργοποίηση των επιχειρησιακών μέσων για αποστολές έρευνας και διάσωσης, σε περίπτωση εκπομπής σήματος κινδύνου από ραδιοφάρους ένδειξης θέσης κινδύνου, ενώ παράλληλα αναμένεται να αυξηθεί η πιθανότητα έγκαιρης διάσωσης προσώπων που κινδυνεύουν για το σύνολο των μετακινούμενων σε ξηρά, θάλασσα και αέρα.

