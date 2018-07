Ο Δήμος Π. Φαλήρου ο πρώτος που θα εφαρμόσει πιλοτικά τη σύνδεση οπτικής ίνας στο σπίτι

Στην εκδήλωση για την ενεργοποίηση της πρώτης σύνδεσης οπτικής ίνας στο σπίτι (Fiber To The Home) από τον Ομιλο ΟΤΕ παραβρέθηκε ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκος Παππάς.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΟΤΕ στο Παλαιό Φάληρο, αφού ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου είναι ο πρώτος που θα εφαρμόσει πιλοτικά τη συγκεκριμένη διασύνδεση. Ο υπουργός έβαλε και τυπικά το καλώδιο στην πρίζα του καφάο του ΟΤΕ και εγκαινίασε την νέα εποχή στις υπέρ υψηλές ταχύτητες του ίντερνετ.

Στη ζωντανή επίδειξη που ακολούθησε, επιτεύχθηκαν ταχύτητες σταθερού Internet που έφτασαν το 1Gbps, αναδεικνύοντας τις απεριόριστες δυνατότητες που φέρνουν οι οπτικές ίνες.

Στην εκδήλωση ήταν παρόντες, εκτός του υπουργού ΨΗΠΤΕ, ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Βασίλης Μαγκλάρας, ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, Διονύσης Χατζηδάκης και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ΟΤΕ, Μιχάλης Τσαμάζ.

Στον χαιρετισμό του, ο κ. Παππάς ανέφερε ότι είναι χαρούμενος που τόσο γρήγορα, -μετά από 2,5 μήνες της συνάντησης με τον CEO της Deutsche Telekom στο Μέγαρο Μαξίμου- ο όμιλος ΟΤΕ προχωρά στα εγκαίνια της πρώτης οπτικής ίνας στο σπίτι, κάτι πρωτόγνωρο και σημαντικό για τους ρυθμούς της Ελλάδας και ένα πρότυπο συντονισμού δυνάμεων. «Αυτό το παράδειγμα του συντονισμού και της τοπικής αυτοδιοίκησης και του ιδιωτικού τομέα και της κεντρικής διοίκησης και της κυβέρνησης, νομίζω ότι είναι κάτι αξιόλογο και πρέπει να σηματοδοτήσει και μία αλλαγή στον τρόπο που όλοι λειτουργούμε » σημείωσε.

Ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής τόνισε ότι είναι ένα παράδειγμα ισχυρής δημόσιας παρέμβασης, η οποία φιλοδοξούσε από την πρώτη στιγμή να πολλαπλασιάσει και τις ιδιωτικές επενδύσεις, ένα παράδειγμα, στο οποίο ο ιδιωτικός τομέας αναζητά την κερδοφορία του μέσα στα γενικά συμφέροντα της κοινωνίας και όχι εις βάρος της.

Μιλώντας για το μέγεθος της επένδυσης, είπε ότι μαζί με τους αυτοκινητοδρόμους είναι η μεγαλύτερη επένδυση που έγινε στη χώρα από την κρίση και μετά και πρόσθεσε ότι πρόκειται υποδομές, πάνω στις οποίες θα αναπτυχθούν πολλαπλάσιες υπηρεσίες και αυτό έχει τεράστια σημασία. Ο κ. Παππάς επισήμανε ότι η επένδυση θα αφορά 1 εκατ. νοικοκυριά και θα γίνουν ανάλογες επενδύσεις από άλλες ιδιωτικές εταιρείες. «Με αυτήν την επιλογή διοχέτευσης δημόσιων πόρων σε τέτοιου τύπου επενδύσεις, θα είμαστε σε θέση να υπερκεράσουμε τους στόχους για την κοινωνία των GB πριν το 2025» υπογράμμισε. Οπως υποστήριξε, μιλάμε για επενδύσεις στην καρδιά της νέας ανάπτυξης που έχει ανάγκη η Ελλάδα και αυτό έχει να κάνει με τον ρόλο τον ξεχωριστό που μπορεί να παίξει η χώρα, ως κόμβος στην περιοχή, «ένας κόμβος δίκαιης ανάπτυξης». Και για να γίνει αυτό, συμπλήρωσε, χρειάζεται ισχυρά και αξιόπιστα δίκτυα τηλεπικοινωνιών, μεταφορών και εμπορίου, και τέτοιου τύπου επενδύσεις βάζουν την Ελλάδα ξανά στο κέντρο του παγκόσμιου επενδυτικού-αναπτυξιακού χάρτη. Τέλος, ο υπουργός διαβεβαίωσε ότι από κυβερνητικής πλευράς οι πόροι δεν θα εξαντληθούν, για τη στήριξη τέτοιου τύπου επενδύσεων, καθώς είναι πολλαπλασιαστικές τής οικονομικής ανάπτυξης και θα αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε την ψυχαγωγία μας, τον τρόπο με τον οποίο συναλλασσόμαστε με το Δημόσιο, τη λειτουργία των επιχειρήσεων κλπ.



Τον υπουργό συνόδευσε ο Γ.Γ. Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Βασίλης Μαγκλάρας, ο οποίος αναφέρθηκε στις δράσεις της Γενικής Γραμματείας σχετικά με το φιλικό επενδυτικό περιβάλλον προς τις επιχειρήσεις και με τη συνδεσιμότητα υψηλών ταχυτήτων 5G σε δήμους της χώρας, κάτι που ήδη έχει γίνει στα Τρίκαλα, ενώ τις επόμενες ημέρες θα υπογραφούν μνημόνια συνεργασίας με τους δήμους Ζωγράφου και Καλαμάτας. Επίσης, σημείωσε ότι σύντομα έρχεται στη Βουλή το νομοσχέδιο για την κωδικοποίηση και αδειοδότηση των κεραιών.

«Ολα αυτά δείχνουν την προσήλωσή μας στους στόχους που θέσαμε για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας συνολικά στη χώρα» τόνισε, προσθέτοντας ότι σε αυτήν την προσπάθεια οι πάροχοι είναι βασικοί μέτοχοι και συνεργάτες της πολιτείας.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, Μιχάλης Τσαμάζ, στον χαιρετισμό του επισήμανε ότι αποστολή του ΟΤΕ είναι να φέρει τις δυνατότητες της τεχνολογίας σε όλους, ώστε να μπορούν να αξιοποιούν τις ευκαιρίες τού σήμερα και να χτίζουν ένα καλύτερο αύριο. Ο όμιλος ΟΤΕ έχει επενδύσει πάνω από 2 δισ. ευρώ τα τελευταία έξι χρόνια και σήμερα διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στη χώρα με πολύ υψηλές ταχύτητες, συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με τον κ. Τσαμάζ, ο τελικός στόχος είναι η οπτική ίνα να φτάσει στο σπίτι με το νέο επιχειρηματικό πλάνο 2 δισ. ευρώ μέχρι το 2022. «Σήμερα είμαστε εδώ, αποδεικνύοντας ότι είμαστε συνεπείς σε όσα λέμε, ξεκινώντας να κάνουμε πραγματικότητα την κοινωνία των gigabit στη χώρα μας» υπογράμμισε.

Μέχρι το τέλος του χρόνου έξι περιοχές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα έχουν οπτική ίνα και μέχρι το τέλος του 2019 η κάλυψη θα περιλαμβάνει 150.000 νοικοκυριά σε πολλές πόλεις της Ελλάδας, με στόχο το ένα εκατ. νοικοκυριά μέχρι το 2022, υποστήριξε ο ίδιος.

Ο πρόεδρος του ΟΤΕ ανέφερε ότι η δράση Broadband του υπουργείου ΨΗΠΤΕ είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και κάθε πρωτοβουλία που λειτουργεί υποστηρικτικά στις επενδύσεις και συμβάλλει στην ταχύτερη διάδοση των υπερυψηλών ταχυτήτων είναι πολύ σημαντική. Επίσης, σημείωσε ότι ο κ. Παππάς και ο κ. Μαγκλάρας αντιλαμβάνονται πάρα πολύ καλά τη σημασία αυτής της εξέλιξης και της διάδοσης των νέων τεχνολογιών και γι’ αυτό έχουν αναλάβει σημαντικές δράσεις, ώστε αυτή η εξέλιξη να έρθει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, Διονύσης Χατζηδάκης, καθώς ο δήμος του είναι ο πρώτος που θα διαθέτει οπτική ίνα. Ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι αρχικά προβληματίστηκε, προκειμένου να εγκρίνει την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος στον δήμο, λόγω της αναστάτωσης που θα επέφερε στη λειτουργικότητα των δρόμων, ωστόσο πείστηκε, αφού διαπίστωσε ότι θα συμβάλλει αποτελεσματικά στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων μέσω του διαδικτύου, μία ανάπτυξη που τη χρειάζεται επιτέλους η Ελλάδα.

Προτεραιότητα για το υπουργείο ΨΗΠΤΕ η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών

Η ανάπτυξη των τεχνολογιών τού μέλλοντος αποτελεί βασική προτεραιότητα του υπουργείου ΨΗΠΤΕ και προς αυτήν την κατεύθυνση δρομολογούνται συγκεκριμένες παρεμβάσεις-επενδύσεις, συνολικού προϋπολογισμού 700 εκατ. ευρώ. Σε αυτό το πλαίσιο, έχουν κινητοποιηθεί, επίσης, ιδιωτικές επενδύσεις, ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, για την εξάπλωση της ευρυζωνικότητας και τη σύνδεση των οπτικών ινών απευθείας στο σπίτι (και όχι στο καφάο).

Για την επίτευξη συμμετρικών και υψηλών ταχυτήτων ευρυζωνικότητας έως 1Gbps, το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης υλοποιεί τη δράση «Superfast Broadband» για την επιδότηση της σύνδεσης νοικοκυριών και επιτηδευματιών στο διαδίκτυο σε υπέρ υψηλή ταχύτητα. Από τον σύνδεσμο www.sfbb.gr μπορούν να αντληθούν περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, ενώ από τον ίδιο ιστότοπο μπορεί να αποκτηθεί και το ειδικό κουπόνι επιδότησης.

Δ. Βαλαβανίδου

Ανάπτυξη υποδομών COSMOTE Fiber To The Home σε όλη την Ελλάδα

Το νέο επενδυτικό πλάνο του Ομίλου ΟΤΕ, ύψους 2 δισ. ευρώ έως το 2022, περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός εκτεταμένου δικτύου αρχιτεκτονικής «οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι» (Fiber To The Home – FTTH).

Εως το τέλος του 2019, η κάλυψη COSMOTE Fiber To The Home θα περιλαμβάνει περίπου 150.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε Αττική, Θεσσαλονίκη και άλλα μεγάλα αστικά κέντρα. Σταδιακά, η κάλυψη FTTH του Ομίλου ΟΤΕ αναμένεται να φθάσει το 1 εκατομμύριο νοικοκυριά και επιχειρήσεις το 2022.

Το δίκτυο αυτό θα καλύπτει με οπτική ίνα και εγκαταστάσεις μεγάλης κοινωνικής σημασίας, όπως πανεπιστημιακά ιδρύματα, κέντρα μεταφορών, βιομηχανικά πάρκα και δημόσια κτίρια.