Ρεκόρ συμμετοχής ελληνικών εταιριών στη Διεθνή Εκθεση Μηχανημάτων Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής στο Μόναχο

Με 12 επιχειρήσεις θα συμμετάσχει η Ελλάδα στη Διεθνή Εκθεση Μηχανημάτων και Αρτοποιίας, IBA, η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Μόναχο, από τις 15 μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου.

Στην έκθεση θα λάβουν μέρος οι ελληνικές επιχειρήσεις: Artsteel SA, Chrysanthakopouli Paper Bags SA, EBAK Kyriakos Zourtoumidis & CO, ELIN SA Food Processing Machinery, FOODLine Kyriakopoulos Co., Gatzelakis K. & Sons SA, Giatsis Pack SA, KARDASIS M. & E. LTD, Lappas J. Ltd, Athanasios Salagiannis SugArt Cake Decoration, Technomix Roumtsios N Stavridou G O.E. και Timiplast Industrial & Commercial SA.

Η έκθεση IBA, η οποία διοργανώνεται κάθε τρία χρόνια από τον Εκθεσιακό Οργανισμό του Μονάχου, θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα της βιομηχανίας αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, αφού συγκεντρώνει περισσότερους από 1.200 εκθέτες και 70.000 επαγγελματίες επισκέπτες από 164 χώρες. Στην έκθεση παρουσιάζεται ευρύτατο φάσμα προϊόντων από μηχανήματα, εξαρτήματα και εξοπλισμό, αλλά και υπηρεσίες, logistics, συσκευασία, καθαρισμό, συντήρηση, καθώς και νέες τεχνολογίες και συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί για περισσότερες πληροφορίες τόσο για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα της έκθεσης, όσο και για κάρτες εισόδου με μειωμένη τιμή προπώλησης να ανατρέξει στην ιστοσελίδα www.iba.de και στην ειδική ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου για τις εκθέσεις: www.german-fairs.gr.