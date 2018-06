Ποιούς είδε ο πρωθυπουργός στο Λονδίνο

Σίτι – Τσίπρας: «Αξιοποιείστε το θετικό μομέντουμ της ελληνικής οικονομίας»

Να αξιοποιηθεί τώρα το θετικό μομέντουμ της ελληνικής οικονομίας για να στηριχθεί η δυναμική ανάκαμψη της χώρας, κάλεσε ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, από το Σίτι του Λονδίνου.

Από την έδρα ενός από τα σημαντικότερα οικονομικά κέντρα της Ευρώπης, απευθυνόμενος σε σημαίνοντα στελέχη της επενδυτικής-χρηματοπιστωτικής κοινότητας του Σίτι, ο Ελληνας πρωθυπουργός, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ανέφερε ότι «η πρόσφατη λύση για το χρέος επισφραγίζει το τέλος των προγραμμάτων λιτότητας για την Ελλάδα, ανοίγει έναν καθαρό διάδρομο για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας και της χώρας». Οπως σημείωσε, «η απόφαση του Eurogroup συνιστά αποκατάσταση της αξιοπιστίας της χώρας και θέτει τις βάσεις για τη σταθερή και βιώσιμη έξοδο στις αγορές».

Ο πρωθυπουργός απευθύνθηκε, με τοποθέτησή του, σε περίπου 120 εκπροσώπους της επενδυτικής κοινότητας, με τους οποίους στη συνέχεια συζήτησε απαντώντας στις ερωτήσεις τους. Αμέσως μετά ακολούθησε συνάντηση σε πιο στενό κύκλο συμμετεχόντων.

Με τα θερμότερα λόγια, ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικής του Σίτι, Τομ Σλέι, καλωσόρισε εκ μέρους του Σίτι τον Ελληνα πρωθυπουργό κατά την έναρξη της κλειστής συνάντησης και αναφέρθηκε εισαγωγικά στην κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, κυρίως στις προοπτικές που ανοίγονται το επόμενο διάστημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Σλέι υποδέχτηκε τον κ. Τσίπρα με την επισήμανση ότι έχει ρυθμό ανάπτυξης στη χώρα του, για το τρίμηνο, μεγαλύτερο από αυτόν της Μ. Βρετανίας, ενώ τον… ευχαρίστησε για το γεγονός ότι έφερε λίγο από τον καιρό της Νότιας Ευρώπης και στην Αγγλία, όπου αυτές τις μέρες επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο κ. Τσίπρας μίλησε για τις παρεμβάσεις που έχουν όσον αφορά την ενίσχυση και την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων και μεγάλων ξένων επενδύσεων στη χώρα και καθιστούν την Ελλάδα φιλική. Τόνισε τα κίνητρα που προβλέπει ο αναπτυξιακός νόμος, όπως το σταθερό φορολογικό πλαίσιο για 12 χρόνια. Ακόμη, αναφέρθηκε στην απλοποίηση των διαδικασιών. Εκανε λόγο για μία σειρά από τομείς της ελληνικής οικονομίας (εξαγωγές, μεταποίηση, τουρισμός, βιομηχανία) που παρουσιάζουν ανοδική πορεία.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης έγινε αναφορά και στη συμφωνία που επιτεύχθηκε για το ονοματολογικό της πΓΔΜ, σε σχέση με τη σημασία της ως προς το έδαφος που διαμορφώνει και τις αυξημένες δυνατότητες, πλέον, για συνανάπτυξη, ευημερία και επενδυτικές ευκαιρίες στον χώρο των Βαλκανίων.

Οι επαφές του Αλ. Τσίπρα με οικονομικούς παράγοντες από το Σίτι. Ποιοι συμμετείχαν

Περίπου δυόμιση ώρες διήρκησαν οι επαφές του Ελληνα πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, με οικονομικούς παράγοντες από το Σίτι του Λονδίνου. Οι συναντήσεις ήταν κλειστές και έγιναν σε δύο φάσεις: Στην αρχική συνάντηση συμμετείχαν περίπου 130 εκπρόσωποι της επενδυτικής και χρηματοπιστωτικής κοινότητας, ενώ ακολούθησε ένας δεύτερο κύκλος επαφών με τη συμμετοχή μικρότερου αριθμού εκ των συμμετεχόντων.



Στις συναντήσεις συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι των: City of London Corporation, Chelsea And Westminster Nhs Foundation Trust, JP Morgan, Αlpha Bank London Ltd, Piraeus Bank, ESCP Europe, Ambrosia Capital, Cass Business School, Aberdeen Standard Investment Research Institute, European Bank For Reconstruction & Development, Natwest, Bartons Family Capital, BM&T, Barclays, Markham Rae LLP, National Institute of Economic & Social Research, MIG Ltd, Vodafone Group, European Economics & Financial Centre, Pillarstone Europe, VR Capital, Financial Conduct Authority, Delta Executive Search, Black Rock Solutions, Bartons Family Capital, The Baltic Exchange Ltd, Fidelity International, Goldman Sachs International, Chartered Institute for Securities & Investment, HSBC, Deutsche Bank AG London, Department For International Trade, Ashurst LLP, Citigroup, Milbank, Cass Business School, Tech City UK, Archipelago Investment Partners LLP, John C. Hadjipateras & Sons Ltd, CQS Management Ltd, Investec Asset Manager, London Stock Exchange Group, British Hellenic Chamber Of Commerce, Finisterre Capital, British Council, China Construction Bank (London) Ltd, Dromeus Capital Group, Official Monetary And Financial Institutions Forum, Commonwealth Bank of Australia (London), UBS Investment Bank, ABP Invest, UK Export Finance, BNP Paribas, Centre For Economics and Business Research, European Bank for Reconstruction and Development, Deutsche Bank,Brookstreet Equity Partners, BC Partners Ltd, Greek Shipping Co-Operation Committee,Bank Of America Merrill Lynch, Association of Foreign Banks, Business Growth Fund (BGF).

Τον πρωθυπουργό συνόδευαν ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Χουλιαράκης, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Δημήτρης Λιάκος και ο διευθυντής του Οικονομικού Γραφείου της γγ του πρωθυπουργού, Γιώργος Τσίπρας.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ