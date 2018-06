Το Greek Investment Roadshow in the USA, από 19 έως 22 Ιουνίου 2018, σε Νέα Υόρκη, Σικάγο και Ουάσιγκτον

Το Χρηματιστήριο Αθηνών και το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, σε συνεργασία με το Enterprise Greece, διοργανώνουν το Greek Investment Roadshow in the USA, από 19 έως 22 Ιουνίου 2018. Το ταξίδι στις ΗΠΑ περιλαμβάνει τη διοργάνωση του 7th Greek Investment Forum in New York (19-20 Ιουνίου), όπου θα λάβουν χώρα περίπου 450 κλειστές συναντήσεις μεταξύ εκπροσώπων 23 από τις μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες και πάνω από 100 διαχειριστών επενδυτικών κεφαλαίων, καθώς και επιχειρηματικές συναντήσεις, παρουσιάσεις και επισκέψεις στην Ουάσιγκτον (20-21 Ιουνίου) και το Σικάγο (21-22 Ιουνίου).

Το Greek Investment Roadshow in the USA αποτελεί μία πρωτοβουλία των παραπάνω φορέων, οι οποίοι έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους, προκειμένου να προβάλλουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ΗΠΑ τις επιχειρηματικές και επενδυτικές ευκαιρίες της χώρας μας και τις δυνατότητες Ελληνο-Αμερικανικής επιχειρηματικής συνεργασίας.

Φέτος, την Ελληνική αποστολή, ηγούμενη από τον Πρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, κ.κ. Γεώργιο Χαντζηνικολάου και Σωκράτη Λαζαρίδη, αντιστοίχως και τον Πρόεδρο του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, κ. Σίμο Αναστασόπουλο, θα ενισχύσουν με την παρουσία τους ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Αλέξης Χαρίτσης και ο Πρέσβης των ΗΠΑ, κ. Geoffrey Pyatt, οι οποίοι, μεταξύ άλλων, θα προβάλλουν την ισχυρή πολιτική βούληση που υπάρχει από τις κυβερνήσεις και των δύο χωρών για συνεργασία σε οικονομικό και επιχειρηματικό επίπεδο. Στην αποστολή θα συμμετέχουν επίσης ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Λόης Λαμπριανίδης, ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών, κ. Ιωάννης Μπράχος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κ. Χαράλαμπος Γκότσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Enterprise Greece, κ. Ηλίας Αθανασίου, καθώς και ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, κ.κ. Αρης Ξενόφος και Ριχάρδος Λαμπίρης, αντιστοίχως.

Στη Νέα Υόρκη, κατά τη διάρκεια του Forum θα παρουσιαστούν οι σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που έχουν συντελεστεί στη χώρα μας το τελευταίο διάστημα, τα οικονομικά στοιχεία, αλλά και συγκεκριμένα επιχειρηματικά και επενδυτικά σχέδια ώστε να προσελκύσουν Αμερικανούς επενδυτές και διεθνή Funds.

Στην Ουάσιγκτον και το Σικάγο, τα μέλη της αποστολής θα έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν με εκπροσώπους της πολιτικής και οικονομικής κοινότητας, επιχειρηματίες, επενδυτές και θεσμικούς φορείς με σκοπό να παρουσιάσουν τις επενδυτικές ευκαιρίες και τις προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας.

Ειδικότερα για το Forum στη Νέα Υόρκη, φέτος συμμετέχουν, κατ’ αλφαβητική σειρά, οι παρακάτω 23 εισηγμένες εταιρείες, εκπροσωπούμενες σε ανώτατο επίπεδο: ADMHE Συμμετοχών, Aegean Airlines, Alpha Bank, EXAE, Αutohellas, Eurobank, Fourlis, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Τέρνα Ενεργειακή, Grivalia Properties, ΕΛΠΕ, ΟΤΕ, Ικτίνος, MLS Πληροφορική, Motor Oil, Μυτιληναίος, Εθνική Τράπεζα, ΟΠΑΠ, Πειραιώς, ΔΕΗ, Σαράντης, Πλαστικά Θράκης και Τιτάν.